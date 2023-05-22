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Америка непременно предаст Украину – экс-разведчик США Риттер

Америка непременно предаст Украину – экс-разведчик США Риттер - РИА Новости Крым, 22.05.2023

Америка непременно предаст Украину – экс-разведчик США Риттер

США рано или поздно предадут Украину, как в свое время Южный Вьетнам и Афганистан, поскольку Америка использует Киев только лишь как орудие против России. Такое РИА Новости Крым, 22.05.2023

2023-05-22T18:34

2023-05-22T18:34

2023-05-22T18:34

скотт риттер

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. США рано или поздно предадут Украину, как в свое время Южный Вьетнам и Афганистан, поскольку Америка использует Киев только лишь как орудие против России. Такое мнение высказал бывший разведчик вооруженных сил США, военный эксперт Скотт Риттер в Севастополе на презентации своей книги "Гонка разоружения".По словам эксперта, США всегда предают тех, кого они называли своими союзниками. Такая же судьба постигнет и Украину, убежден он."Мне очень неприятно это говорить, потому что я американец. Когда мы убеждаем кого-то, что мы – дружественная страна, что мы союзники, мы не должны потом предавать этих людей. Но мы придадим и оставим Украину, потому что мы им не друзья. Мы просто используем Украину, чтобы навредить России", - констатировал бывший разведчик.Читайте также на РИА Новости Крым:Патрушев: убийство Татарского и подрыв Крымского моста координировали СШАПосол России оценил заявление США об ударах западным оружием по КрымуНовый пакет военной помощи Украине от США: что вошло в список

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скотт риттер, выборы президента сша, россия, украина, миграционная политика, мнения, сво, в мире, севастополь, крым