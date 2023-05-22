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Посол России оценил заявление США об ударах западным оружием по Крыму - РИА Новости Крым, 22.05.2023
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Посол России оценил заявление США об ударах западным оружием по Крыму
Посол России оценил заявление США об ударах западным оружием по Крыму - РИА Новости Крым, 22.05.2023
Посол России оценил заявление США об ударах западным оружием по Крыму
Ракетные удары из западного оружия по Крыму будут расценены Москвой как нападение на российский регион и не останутся без реакции, заявил посол РФ в США... РИА Новости Крым, 22.05.2023
2023-05-22T10:02
2023-05-22T10:05
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Ракетные удары из западного оружия по Крыму будут расценены Москвой как нападение на российский регион и не останутся без реакции, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN сказал, что Вашингтон не возражает против использования ВСУ американского оружия для ударов по Крыму, поскольку не считают полуостров российской территорией.Глава российской дипмиссии Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон полностью подчинил себе всех членов G7, в результате чего они резко ужесточили свои подходы к решению двух стратегических вопросов: передаче киевскому режиму истребителей F-16 и одобрение ударов по Крыму с использованием американского и западного оружия."Такие шаги еще раз наглядно демонстрируют, что Соединенные Штаты никогда не были заинтересованы в мире, и наше решение о проведении специальной военной операции было абсолютно правильным, - заявил Антонов. - С момента государственного переворота в Киеве в 2014 году Соединенные Штаты хотели только стратегического поражения России и сейчас продолжают раздувать пламя конфликта".Посол РФ также отметил, что в ходе саммита G7 в Хиросиме представители США не извинились перед жителями города и японским народом в целом за атомную бомбардировку в 1945 году."В заявлении G7 по Украине отмечается, что Хиросима является своего рода "символом мира". В то же время американцы даже не подумали извиниться перед японским народом за ядерные бомбардировки. Судя по вышеупомянутым заявлениям чиновников администрации, Хиросима сейчас становится "символом войны", которую Соединенные Штаты разжигают своими действиями против нашей страны".Как сообщает радио Sputnik, премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая в Хиросиме, также не упомянул страну, сбросившую на город атомную бомбу.Читайте также на РИА Новости Крым:Будут ли F-16 задействованы в контрнаступлении ВСУ – БайденОсвобождение Артемовска: почему это важно и что будет дальшеЕсли американское оружие нацелится на Крым: чем может ответить Россия
https://crimea.ria.ru/20230202/udary--ne-tsel-ekspert-raskryl-smysl-postavok-oruzhiya-dlya-atak-na-krym-1126745337.html
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россия, крым, сша, анатолий антонов, сво, безопасность республики крым и севастополя, американское оружие против крыма, оружие, новости, мнения, украина
Посол России оценил заявление США об ударах западным оружием по Крыму

Российский посол Антонов предостерег США от одобрения ударов по Крыму западным оружием

10:02 22.05.2023 (обновлено: 10:05 22.05.2023)
 
© РИА Новости . Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Соединённых Штатах Америки Анатолий Антонов.
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Соединённых Штатах Америки Анатолий Антонов. - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости . Михаил Тургиев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Ракетные удары из западного оружия по Крыму будут расценены Москвой как нападение на российский регион и не останутся без реакции, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN сказал, что Вашингтон не возражает против использования ВСУ американского оружия для ударов по Крыму, поскольку не считают полуостров российской территорией.

"Я хотел бы предостеречь представителей администрации от необдуманных суждений по Крыму, особенно в плане “благословения” киевского режима на воздушные атаки на полуостров. Позвольте мне напомнить вам, что удары по этой территории рассматриваются нами как нападение на любой другой регион Российской Федерации. Важно, чтобы Соединенные Штаты были полностью осведомлены о реакции России", - опубликован ответ посла в Telegram-канале дипмиссии.

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Глава российской дипмиссии Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон полностью подчинил себе всех членов G7, в результате чего они резко ужесточили свои подходы к решению двух стратегических вопросов: передаче киевскому режиму истребителей F-16 и одобрение ударов по Крыму с использованием американского и западного оружия.
"Такие шаги еще раз наглядно демонстрируют, что Соединенные Штаты никогда не были заинтересованы в мире, и наше решение о проведении специальной военной операции было абсолютно правильным, - заявил Антонов. - С момента государственного переворота в Киеве в 2014 году Соединенные Штаты хотели только стратегического поражения России и сейчас продолжают раздувать пламя конфликта".
Посол РФ также отметил, что в ходе саммита G7 в Хиросиме представители США не извинились перед жителями города и японским народом в целом за атомную бомбардировку в 1945 году.
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"В заявлении G7 по Украине отмечается, что Хиросима является своего рода "символом мира". В то же время американцы даже не подумали извиниться перед японским народом за ядерные бомбардировки. Судя по вышеупомянутым заявлениям чиновников администрации, Хиросима сейчас становится "символом войны", которую Соединенные Штаты разжигают своими действиями против нашей страны".
Как сообщает радио Sputnik, премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая в Хиросиме, также не упомянул страну, сбросившую на город атомную бомбу.
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РоссияКрымСШААнатолий АнтоновСВОБезопасность Республики Крым и СевастополяАмериканское оружие против КрымаОружиеНовостиМненияУкраина
 
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