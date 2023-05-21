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Новый пакет военной помощи Украине от США: что вошло в список - РИА Новости Крым, 21.05.2023
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Новый пакет военной помощи Украине от США: что вошло в список
Новый пакет военной помощи Украине от США: что вошло в список - РИА Новости Крым, 21.05.2023
Новый пакет военной помощи Украине от США: что вошло в список
Пентагон объявил о выделении дополнительного пакета военной помощи Украине на сумму 375 миллионов долларов по итогам встречи президента США Джо Байдена с... РИА Новости Крым, 21.05.2023
2023-05-21T12:14
2023-05-21T12:16
украина
сша
поставки западного оружия украине
в мире
пентагон
новости
сво
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
владимир зеленский (президент украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Пентагон объявил о выделении дополнительного пакета военной помощи Украине на сумму 375 миллионов долларов по итогам встречи президента США Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом говорится в заявлении американского военного ведомства."После встречи президента Байдена с президентом Зеленским в Японии министерство обороны США сегодня объявило о дополнительной помощи в области безопасности для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны... Она включает в себя дополнительные боеприпасы для (РСЗО) HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые средства и критически важные вспомогательные средства на сумму до 375 миллионов долларов", – заявили в Пентагоне.Также в новый пакет вошли артиллерийские снаряды калибром 155-мм и 105 мм, противотанковые комплексы TOW, Javelin и AT-4, грузовики для транспортировки тяжелой техники.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".редыдущий пакет американской военной помощи Украине был анонсирован 9 мая. Объем его финансирования – 1,2 млрд долларов. Пакет включал в себя выделение дополнительных систем ПВО и 155-мм артиллерийских снарядов, оборудование для интеграции западных пусковых установок ПВО, ракет и радаров с украинскими системами противовоздушной обороны, боеприпасы для борьбы с беспилотниками, а также коммерческие услуги по получению спутниковых снимков и обучение военнослужащих, уточнили в ведомстве.В начале апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США "влили" в армию Украины 35 млрд долларов и продолжают "накачивать Киев оружием, собирают по всему миру иностранных наемников, делают все, чтобы конфликт был максимально продолжительным и кровопролитным".Читайте также на РИА Новости Крым:Пентагон заявил о починке Patriot: эксперт оценил правдивостьПоставки Украине оружия из Европы будут сокращаться – прогнозДенег достаточно: Берлин не торопится поставлять Киеву истребители
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украина, сша, поставки западного оружия украине, в мире, пентагон, новости, сво, джозеф байден, президент сша (joseph biden), владимир зеленский (президент украины)
Новый пакет военной помощи Украине от США: что вошло в список

Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на 375 миллионов долларов

12:14 21.05.2023 (обновлено: 12:16 21.05.2023)
 
© Фото : Minnesota National Guard / Sgt. 1st Class Ben HoutkooperАмериканский военный производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса Javelin
Американский военный производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса Javelin
© Фото : Minnesota National Guard / Sgt. 1st Class Ben Houtkooper
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Пентагон объявил о выделении дополнительного пакета военной помощи Украине на сумму 375 миллионов долларов по итогам встречи президента США Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом говорится в заявлении американского военного ведомства.
"После встречи президента Байдена с президентом Зеленским в Японии министерство обороны США сегодня объявило о дополнительной помощи в области безопасности для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны... Она включает в себя дополнительные боеприпасы для (РСЗО) HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые средства и критически важные вспомогательные средства на сумму до 375 миллионов долларов", – заявили в Пентагоне.
Также в новый пакет вошли артиллерийские снаряды калибром 155-мм и 105 мм, противотанковые комплексы TOW, Javelin и AT-4, грузовики для транспортировки тяжелой техники.
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Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
редыдущий пакет американской военной помощи Украине был анонсирован 9 мая. Объем его финансирования – 1,2 млрд долларов. Пакет включал в себя выделение дополнительных систем ПВО и 155-мм артиллерийских снарядов, оборудование для интеграции западных пусковых установок ПВО, ракет и радаров с украинскими системами противовоздушной обороны, боеприпасы для борьбы с беспилотниками, а также коммерческие услуги по получению спутниковых снимков и обучение военнослужащих, уточнили в ведомстве.
В начале апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США "влили" в армию Украины 35 млрд долларов и продолжают "накачивать Киев оружием, собирают по всему миру иностранных наемников, делают все, чтобы конфликт был максимально продолжительным и кровопролитным".
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УкраинаСШАПоставки западного оружия УкраинеВ миреПентагонНовостиСВОДжозеф Байден, президент США (Joseph Biden)Владимир Зеленский (президент Украины)
 
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