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США выделяют Украине новый пакет военной помощи на 1,2 млрд долларов

США выделяют Украине новый пакет военной помощи на 1,2 млрд долларов - РИА Новости Крым, 09.05.2023

США выделяют Украине новый пакет военной помощи на 1,2 млрд долларов

Министерство обороны США объявило о выделении Украине очередного пакета военной помощи на сумму 1,2 миллиарда долларов, в том числе для укрепления сил... РИА Новости Крым, 09.05.2023

2023-05-09T17:19

2023-05-09T17:19

2023-05-09T17:19

украина

сша

пентагон

владимир зеленский (президент украины)

урсула фон дер ляйен

европа

в мире

поставки западного оружия украине

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Министерство обороны США объявило о выделении Украине очередного пакета военной помощи на сумму 1,2 миллиарда долларов, в том числе для укрепления сил противовоздушной обороны и удовлетворения потребности ВСУ в боеприпасах. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении Пентагона."Этот пакет подчеркивает неизменную приверженность США удовлетворению наиболее неотложных потребностей Украины путем предоставления критически важных средств в краткосрочной перспективе, таких как системы противовоздушной обороны и боеприпасы, а также наращивания потенциала вооруженных сил Украины в долгосрочной перспективе", - говорится в документе.Пакет включает в себя выделение дополнительных систем ПВО и 155-мм артиллерийских снарядов, оборудование для интеграции западных пусковых установок ПВО, ракет и радаров с украинскими системами противовоздушной обороны, боеприпасы для борьбы с беспилотниками, а также коммерческие услуги по получению спутниковых снимков и обучение военнослужащих, уточнили в ведомстве.Такое решение принято на фоне визита в Киев главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. В украинской столице она встретилась с Владимиром Зеленским. Лидер киевского режима после своего указа об установлении на Украине 9 мая "Днем Европы" охарактеризовал встречу с представительницей запада именно 9 мая "особенным днем" и назвал Киев "идеальным местом, чтобы праздновать День Европы".С начала спецоперации Киев суммарно получил от США более 36,1 млрд долларов, из которых 35,4 млрд - при президентстве Байдена.В начале апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США "влили" в армию Украины 35 млрд долларов и продолжают "накачивать Киев оружием, собирают по всему миру иностранных наемников, делают все, чтобы конфликт был максимально продолжительным и кровопролитным".Читайте также на РИА Новости Крым:Путин на Параде Победы: Украина стала разменной монетой в руках ЗападаГлобальная катастрофа на Украине: кто и для чего ее может готовитьЗачем США очищают Украину от украинцев - жесткое заявление Патрушева

https://crimea.ria.ru/20230508/iuda-21-veka-v-mid-rf-vyskazalis-o-zelenskom-i-ego-ukaze-o-9-maya-1128611185.html

https://crimea.ria.ru/20230509/v-krymu-otsenili-reshenie-zelenskogo-zamenit-den-pobedy-dnem-evropy-1128618845.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, сша, пентагон, владимир зеленский (президент украины), урсула фон дер ляйен, европа, в мире, поставки западного оружия украине, новости