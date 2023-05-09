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США выделяют Украине новый пакет военной помощи на 1,2 млрд долларов - РИА Новости Крым, 09.05.2023
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США выделяют Украине новый пакет военной помощи на 1,2 млрд долларов
США выделяют Украине новый пакет военной помощи на 1,2 млрд долларов - РИА Новости Крым, 09.05.2023
США выделяют Украине новый пакет военной помощи на 1,2 млрд долларов
Министерство обороны США объявило о выделении Украине очередного пакета военной помощи на сумму 1,2 миллиарда долларов, в том числе для укрепления сил... РИА Новости Крым, 09.05.2023
2023-05-09T17:19
2023-05-09T17:19
украина
сша
пентагон
владимир зеленский (президент украины)
урсула фон дер ляйен
европа
в мире
поставки западного оружия украине
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Министерство обороны США объявило о выделении Украине очередного пакета военной помощи на сумму 1,2 миллиарда долларов, в том числе для укрепления сил противовоздушной обороны и удовлетворения потребности ВСУ в боеприпасах. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении Пентагона."Этот пакет подчеркивает неизменную приверженность США удовлетворению наиболее неотложных потребностей Украины путем предоставления критически важных средств в краткосрочной перспективе, таких как системы противовоздушной обороны и боеприпасы, а также наращивания потенциала вооруженных сил Украины в долгосрочной перспективе", - говорится в документе.Пакет включает в себя выделение дополнительных систем ПВО и 155-мм артиллерийских снарядов, оборудование для интеграции западных пусковых установок ПВО, ракет и радаров с украинскими системами противовоздушной обороны, боеприпасы для борьбы с беспилотниками, а также коммерческие услуги по получению спутниковых снимков и обучение военнослужащих, уточнили в ведомстве.Такое решение принято на фоне визита в Киев главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. В украинской столице она встретилась с Владимиром Зеленским. Лидер киевского режима после своего указа об установлении на Украине 9 мая "Днем Европы" охарактеризовал встречу с представительницей запада именно 9 мая "особенным днем" и назвал Киев "идеальным местом, чтобы праздновать День Европы".С начала спецоперации Киев суммарно получил от США более 36,1 млрд долларов, из которых 35,4 млрд - при президентстве Байдена.В начале апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США "влили" в армию Украины 35 млрд долларов и продолжают "накачивать Киев оружием, собирают по всему миру иностранных наемников, делают все, чтобы конфликт был максимально продолжительным и кровопролитным".Читайте также на РИА Новости Крым:Путин на Параде Победы: Украина стала разменной монетой в руках ЗападаГлобальная катастрофа на Украине: кто и для чего ее может готовитьЗачем США очищают Украину от украинцев - жесткое заявление Патрушева
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украина, сша, пентагон, владимир зеленский (президент украины), урсула фон дер ляйен, европа, в мире, поставки западного оружия украине, новости
США выделяют Украине новый пакет военной помощи на 1,2 млрд долларов

Пентагон: США выделяют Украине долгосрочную военную помощь на 1,2 млрд долларов

17:19 09.05.2023
 
© Фото: pixabay.comДоллар США
Доллар США
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Министерство обороны США объявило о выделении Украине очередного пакета военной помощи на сумму 1,2 миллиарда долларов, в том числе для укрепления сил противовоздушной обороны и удовлетворения потребности ВСУ в боеприпасах. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении Пентагона.
"Этот пакет подчеркивает неизменную приверженность США удовлетворению наиболее неотложных потребностей Украины путем предоставления критически важных средств в краткосрочной перспективе, таких как системы противовоздушной обороны и боеприпасы, а также наращивания потенциала вооруженных сил Украины в долгосрочной перспективе", - говорится в документе.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
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Пакет включает в себя выделение дополнительных систем ПВО и 155-мм артиллерийских снарядов, оборудование для интеграции западных пусковых установок ПВО, ракет и радаров с украинскими системами противовоздушной обороны, боеприпасы для борьбы с беспилотниками, а также коммерческие услуги по получению спутниковых снимков и обучение военнослужащих, уточнили в ведомстве.
Такое решение принято на фоне визита в Киев главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. В украинской столице она встретилась с Владимиром Зеленским. Лидер киевского режима после своего указа об установлении на Украине 9 мая "Днем Европы" охарактеризовал встречу с представительницей запада именно 9 мая "особенным днем" и назвал Киев "идеальным местом, чтобы праздновать День Европы".
С начала спецоперации Киев суммарно получил от США более 36,1 млрд долларов, из которых 35,4 млрд - при президентстве Байдена.
Председатель парламента Республики Крым Владимир Константинов
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В начале апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США "влили" в армию Украины 35 млрд долларов и продолжают "накачивать Киев оружием, собирают по всему миру иностранных наемников, делают все, чтобы конфликт был максимально продолжительным и кровопролитным".
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