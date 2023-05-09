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Путин на Параде Победы: Украина стала разменной монетой в руках Запада - РИА Новости Крым, 09.05.2023
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Путин на Параде Победы: Украина стала разменной монетой в руках Запада
Путин на Параде Победы: Украина стала разменной монетой в руках Запада - РИА Новости Крым, 09.05.2023
Путин на Параде Победы: Украина стала разменной монетой в руках Запада
Украинский народ стал заложником государственного переворота и сложившегося на его базе преступного режима, став разменной монетой в руках Запада. Об этом... РИА Новости Крым, 09.05.2023
2023-05-09T10:42
2023-05-09T10:58
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Украинский народ стал заложником государственного переворота и сложившегося на его базе преступного режима, став разменной монетой в руках Запада. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на Параде Победы на Красной площади в Москве.Путин констатировал, что в ряде стран безжалостно и хладнокровно разрушают мемориалы советским воинам, сносят памятники великим полководцам, создают настоящий культ нацистов и их пособников, а память о подлинных героях пытаются стереть и оболгать.Их цель, по словам Путина, не нова – добиться распада и уничтожения нашей страны, перечеркнуть итоги Второй мировой войны, окончательно сломать систему глобальной безопасности и международного права, задушить любые суверенные центры развития.Глава государства подчеркнул, что в России память о защитниках Отечества священна."Мы храним ее в наших сердцах, отдаем должное участникам сопротивления, которые отважно сражались с нацизмом, бойцам союзнических армий США, Великобритании и других государств, помним и чтим подвиг воинов Китая в битве с японским милитаризмом", – сказал Путин.Президент также выразил уверенность, что "опыт солидарности, партнерства в годы борьбы с общей угрозой - это бесценное наследие, прочная основа именно сейчас, когда набирает силу необратимое движение к более справедливому многополярному миру, основанному на принципах доверия и неделимой безопасности, равных возможностей для самобытного и свободного развития всех стран и народов".9 мая на Красной площади в Москве проходит традиционный Парад Победы, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На Параде присутствуют президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев премье-министр Армении Никол Пашинян, президенты Белоруссии, Киргизии и Таджикистана, Александр Лукашенко, Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон, лидеры Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Узбекистана Шавкат Мирзиеев.Читайте также на РИА Новости Крым:Парад Победы в Москве. ВидеоПутин: против России развязана настоящая войнаРоссийские солдаты в ходе СВО повторяют подвиг ветеранов – Аксенов
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владимир путин (политик), россия, украина, день победы, 78-я годовщина великой победы, в мире, общество, политика, новости, вторая мировая война, великая отечественная война, история
Путин на Параде Победы: Украина стала разменной монетой в руках Запада

Путин: Украина стала заложником госпереворота и разменной монетой в руках Запада

10:42 09.05.2023 (обновлено: 10:58 09.05.2023)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель правительства Михаил Мишустин на параде Победы в Москве
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства Михаил Мишустин на параде Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Украинский народ стал заложником государственного переворота и сложившегося на его базе преступного режима, став разменной монетой в руках Запада. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на Параде Победы на Красной площади в Москве.
"Непомерные амбиции, высокомерие и вседозволенность неизбежно оборачиваются трагедиями. Именно в этом причина катастрофы, которую переживает сейчас украинский народ. Он стал заложником государственного переворота и сложившегося на его базе преступного режима его западных хозяев, разменной монетой в реализации их жестоких корыстных планов", - сказал российский лидер.
Путин констатировал, что в ряде стран безжалостно и хладнокровно разрушают мемориалы советским воинам, сносят памятники великим полководцам, создают настоящий культ нацистов и их пособников, а память о подлинных героях пытаются стереть и оболгать.
"Такое надругательство над подвигом и жертвами победившего поколения - это тоже преступление, откровенный реваншизм тех, кто цинично и неприкрыто готовил новый поход на Россию, кто собрал для этого неонацистскую нечисть со всего мира", – отметил президент РФ.
Их цель, по словам Путина, не нова – добиться распада и уничтожения нашей страны, перечеркнуть итоги Второй мировой войны, окончательно сломать систему глобальной безопасности и международного права, задушить любые суверенные центры развития.
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Глава государства подчеркнул, что в России память о защитниках Отечества священна.
"Мы храним ее в наших сердцах, отдаем должное участникам сопротивления, которые отважно сражались с нацизмом, бойцам союзнических армий США, Великобритании и других государств, помним и чтим подвиг воинов Китая в битве с японским милитаризмом", – сказал Путин.
Президент также выразил уверенность, что "опыт солидарности, партнерства в годы борьбы с общей угрозой - это бесценное наследие, прочная основа именно сейчас, когда набирает силу необратимое движение к более справедливому многополярному миру, основанному на принципах доверия и неделимой безопасности, равных возможностей для самобытного и свободного развития всех стран и народов".
Президент РФ В. Путин
14 марта, 16:59
Путин: Россия на Украине борется за существование своей государственности
9 мая на Красной площади в Москве проходит традиционный Парад Победы, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На Параде присутствуют президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев премье-министр Армении Никол Пашинян, президенты Белоруссии, Киргизии и Таджикистана, Александр Лукашенко, Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон, лидеры Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
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