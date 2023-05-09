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Путин на Параде Победы: Украина стала разменной монетой в руках Запада

Путин на Параде Победы: Украина стала разменной монетой в руках Запада - РИА Новости Крым, 09.05.2023

Путин на Параде Победы: Украина стала разменной монетой в руках Запада

Украинский народ стал заложником государственного переворота и сложившегося на его базе преступного режима, став разменной монетой в руках Запада. Об этом... РИА Новости Крым, 09.05.2023

2023-05-09T10:42

2023-05-09T10:42

2023-05-09T10:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Украинский народ стал заложником государственного переворота и сложившегося на его базе преступного режима, став разменной монетой в руках Запада. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на Параде Победы на Красной площади в Москве.Путин констатировал, что в ряде стран безжалостно и хладнокровно разрушают мемориалы советским воинам, сносят памятники великим полководцам, создают настоящий культ нацистов и их пособников, а память о подлинных героях пытаются стереть и оболгать.Их цель, по словам Путина, не нова – добиться распада и уничтожения нашей страны, перечеркнуть итоги Второй мировой войны, окончательно сломать систему глобальной безопасности и международного права, задушить любые суверенные центры развития.Глава государства подчеркнул, что в России память о защитниках Отечества священна."Мы храним ее в наших сердцах, отдаем должное участникам сопротивления, которые отважно сражались с нацизмом, бойцам союзнических армий США, Великобритании и других государств, помним и чтим подвиг воинов Китая в битве с японским милитаризмом", – сказал Путин.Президент также выразил уверенность, что "опыт солидарности, партнерства в годы борьбы с общей угрозой - это бесценное наследие, прочная основа именно сейчас, когда набирает силу необратимое движение к более справедливому многополярному миру, основанному на принципах доверия и неделимой безопасности, равных возможностей для самобытного и свободного развития всех стран и народов".9 мая на Красной площади в Москве проходит традиционный Парад Победы, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На Параде присутствуют президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев премье-министр Армении Никол Пашинян, президенты Белоруссии, Киргизии и Таджикистана, Александр Лукашенко, Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон, лидеры Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Узбекистана Шавкат Мирзиеев.Читайте также на РИА Новости Крым:Парад Победы в Москве. ВидеоПутин: против России развязана настоящая войнаРоссийские солдаты в ходе СВО повторяют подвиг ветеранов – Аксенов

https://crimea.ria.ru/20230302/putin-ob-ukrainskikh-neonatsistakh-my-ikh-dozhmem-1127306093.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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