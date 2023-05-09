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Путин: против России развязана настоящая война - РИА Новости Крым, 09.05.2023
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Путин: против России развязана настоящая война
Путин: против России развязана настоящая война - РИА Новости Крым, 09.05.2023
Путин: против России развязана настоящая война
Сегодня против России вновь развязана настоящая война, но страна сможет выстоять и победить, защитив жителей Донбасса и обеспечив свою безопасность. Об этом... РИА Новости Крым, 09.05.2023
2023-05-09T10:22
2023-05-09T10:52
владимир путин (политик)
россия
политика
день победы
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патриотическое воспитание
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости Крым. Сегодня против России вновь развязана настоящая война, но страна сможет выстоять и победить, защитив жителей Донбасса и обеспечив свою безопасность. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Параде Победы на Красной площади в Москве.Путин подчеркнул, что для России нет враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке, она, как и абсолютное большинство людей на планете, хочет видеть будущее мирным, свободным и стабильным.Президент РФ подчеркнул, что любая идеология превосходства по своей природе отвратительна, преступна и смертоносна, однако западные глобалистские элиты "по-прежнему твердят о своей исключительности, стравливают людей и раскалывают общество, провоцируют кровавые конфликты и перевороты, сеют ненависть, русофобию агрессивный национализм, уничтожают семейные традиционные ценности, чтобы и дальше диктовать, навязывать народам свою волю, права, правила, а по сути, систему грабежа, насилия и подавления".9 мая на Красной площади в Москве проходит традиционный Парад Победы, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На Параде присутствуют президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев премье-министр Армении Никол Пашинян, президенты Белоруссии, Киргизии и Таджикистана, Александр Лукашенко, Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон, лидеры Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Узбекистана Шавкат Мирзиеев.Читайте также на РИА Новости Крым:Что означает визит президента Казахстана в Москву на День Победы - мнениеРоссийские солдаты в ходе СВО повторяют подвиг ветеранов – АксеновПраздник без нацизма: как День Победы возвращался на Запорожье
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владимир путин (политик), россия, политика, день победы, 78-я годовщина великой победы, патриотическое воспитание, общество, новости
Путин: против России развязана настоящая война

Путин: против России развязана новая настоящая война, но она обеспечит свою безопасность

10:22 09.05.2023 (обновлено: 10:52 09.05.2023)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на параде Победы в Москве
Президент РФ Владимир Путин на параде Победы в Москве
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости Крым. Сегодня против России вновь развязана настоящая война, но страна сможет выстоять и победить, защитив жителей Донбасса и обеспечив свою безопасность. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Параде Победы на Красной площади в Москве.
"Сегодня цивилизация вновь находится на решающем переломном рубеже. Против нашей Родины вновь развязана настоящая война. Но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность", - сказал российский лидер.
Путин подчеркнул, что для России нет враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке, она, как и абсолютное большинство людей на планете, хочет видеть будущее мирным, свободным и стабильным.
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Президент РФ подчеркнул, что любая идеология превосходства по своей природе отвратительна, преступна и смертоносна, однако западные глобалистские элиты "по-прежнему твердят о своей исключительности, стравливают людей и раскалывают общество, провоцируют кровавые конфликты и перевороты, сеют ненависть, русофобию агрессивный национализм, уничтожают семейные традиционные ценности, чтобы и дальше диктовать, навязывать народам свою волю, права, правила, а по сути, систему грабежа, насилия и подавления".
"Похоже, они забыли к чему привели безумные притязания нацистов на мировое господств, забыли, кто разгромил это чудовищное тотальное зло, кто встал стеной за родную землю и не пожалел своих жизней ради освобождения народов Европы", – добавил глава государства.
9 мая на Красной площади в Москве проходит традиционный Парад Победы, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На Параде присутствуют президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев премье-министр Армении Никол Пашинян, президенты Белоруссии, Киргизии и Таджикистана, Александр Лукашенко, Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон, лидеры Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
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Владимир Путин (политик)РоссияПолитикаДень Победы78-я годовщина Великой ПобедыПатриотическое воспитаниеОбществоНовости
 
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