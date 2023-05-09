https://crimea.ria.ru/20230509/putin-protiv-rossii-razvyazana-nastoyaschaya-voyna-1128615981.html

Путин: против России развязана настоящая война

Путин: против России развязана настоящая война - РИА Новости Крым, 09.05.2023

Путин: против России развязана настоящая война

Сегодня против России вновь развязана настоящая война, но страна сможет выстоять и победить, защитив жителей Донбасса и обеспечив свою безопасность. Об этом... РИА Новости Крым, 09.05.2023

2023-05-09T10:22

2023-05-09T10:22

2023-05-09T10:52

владимир путин (политик)

россия

политика

день победы

78-я годовщина великой победы

патриотическое воспитание

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости Крым. Сегодня против России вновь развязана настоящая война, но страна сможет выстоять и победить, защитив жителей Донбасса и обеспечив свою безопасность. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Параде Победы на Красной площади в Москве.Путин подчеркнул, что для России нет враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке, она, как и абсолютное большинство людей на планете, хочет видеть будущее мирным, свободным и стабильным.Президент РФ подчеркнул, что любая идеология превосходства по своей природе отвратительна, преступна и смертоносна, однако западные глобалистские элиты "по-прежнему твердят о своей исключительности, стравливают людей и раскалывают общество, провоцируют кровавые конфликты и перевороты, сеют ненависть, русофобию агрессивный национализм, уничтожают семейные традиционные ценности, чтобы и дальше диктовать, навязывать народам свою волю, права, правила, а по сути, систему грабежа, насилия и подавления".9 мая на Красной площади в Москве проходит традиционный Парад Победы, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На Параде присутствуют президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев премье-министр Армении Никол Пашинян, президенты Белоруссии, Киргизии и Таджикистана, Александр Лукашенко, Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон, лидеры Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Узбекистана Шавкат Мирзиеев.Читайте также на РИА Новости Крым:Что означает визит президента Казахстана в Москву на День Победы - мнениеРоссийские солдаты в ходе СВО повторяют подвиг ветеранов – АксеновПраздник без нацизма: как День Победы возвращался на Запорожье

https://crimea.ria.ru/20230427/muzei-svo-v-rossii-k-dekabryu-poruchenie-putina-1128408525.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, политика, день победы, 78-я годовщина великой победы, патриотическое воспитание, общество, новости