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Праздник без нацизма: как День Победы возвращался на Запорожье - РИА Новости Крым, 30.04.2023
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Праздник без нацизма: как День Победы возвращался на Запорожье
Праздник без нацизма: как День Победы возвращался на Запорожье - РИА Новости Крым, 30.04.2023
Праздник без нацизма: как День Победы возвращался на Запорожье
Из-за военного положения в Запорожской области акция "Бессмертный полк" в День Победы в этом году пройдет онлайн. Жители региона на специальные сайты присылают... РИА Новости Крым, 30.04.2023
2023-04-30T18:43
2023-04-30T18:43
эксклюзивы риа новости крым
запорожская область
энергодар
общество
78-я годовщина великой победы
георгиевская лента
великая отечественная война
бессмертный полк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Из-за военного положения в Запорожской области акция "Бессмертный полк" в День Победы в этом году пройдет онлайн. Жители региона на специальные сайты присылают истории героев семьи, делятся фото, наградами и воспоминаниями в социальных сетях. Одна из них, жительница Энергодара, рассказала РИА Новости Крым, как в 2014-м году уехала из Украины в тогда уже снова российский Севастополь, чтобы достойно отметить 9 мая. А также поделилась воспоминаниями, как "ватники" на Украине прятали георгиевские ленточки в тумбочках и о переменах, произошедших с весны 2022 года.Забытый День Победы на Украине"Конечно, жаль, что мы не можем в этом году выйти на митинг. Но все равно радостно", – делится жительница Энергодара Софья Дюняшева. Женщина вспоминает: до 2014 года в ее родном городе праздновали День Победы, чествовали ветеранов, трудовиков, работавших на заводах в годы Великой Отечественной, детей войны. По улицам ездили машины – "на зеркальце у каждого была привязана георгиевская ленточка".Жизнь снова резко изменилась весной 2022-го. В тот год 9 мая энергодарцы вновь смогли выйти на шествие, достав из тумбочек георгиевские ленты."Был хороший митинг. Я повстречала много знакомых, так приятно было увидеть, что они пришли, не побоялись. Ведь кто-то снимал нас с балконов и потом "стучал" в украинских каналах".Большой праздник и герой семьиОна пока только раз была в Севастополе – на 9 мая в 2014 году: "Тогда обидно было, что у нас не празднуют День Победы, и я уехала с подругой туда, на большой праздник".Теперь, как и все россияне, она участвует в акции "Бессмертный полк" с радостью и официально. Для онлайн-шествия Софья представила фото и информацию о своем дедушке, отце матери – той был годик, когда он ушел на фронт."Я знаю, что он был пехотинцем. Под Ржевом попал в плен, но бежал, потом воевал в партизанском отряде в Белоруссии. А в 1944-м, перед самым ее освобождением, был ранен и после госпиталя вернулся домой", – рассказывает она. Обстановку в Энергодаре сегодня нельзя назвать совершенно спокойной, но атмосферу во многом праздничной – вполне. Сейчас в городе и взрослые, и дети готовятся, говорит Софья. В школах и детсадах проводят тематические занятия, разучивают песни и танцы, собирают выставки рисунков."Бывает слышно выстрелы, но на окраинах, по селам. Осенью пострашнее были эпизоды. Теперь в городе спокойно. Дети ходят в школу, все как-то адаптировались: что-то гремит – все как шли, так и идут... Дай Бог, все будет хорошо". Как власти готовятся ко Дню ПобедыМестные волонтеры готовят концерты во дворах – поздравления ветеранам, таких людей во всей Запорожской области 65. Для обеспечения безопасности точечных мероприятий будет предусмотрена усиленная охрана. Но массовых акций, конечно, проводить не будут.Пресс-служба министерства получает десятки фото и историй от жителей, пожелавших принять участие в народной акции "Бессмертный полк". Им высылают специально изготовленные онлайн-штендеры, которые люди размещают в соцсетях, сопровождая историями героев из своей семьи. "9 мая все зарегистрированные участники пройдут в строю нашего онлайн-шествия. Мы подготовим итоговое видео, которое будет транслироваться в День Победы везде в области: по телевидению, на всех рекламных экранах, опубликуем и в интернете, конечно. Запорожская область уважает подвиг героев прошлого, и пока наши военные отстаивают историческую правду на фронте, мы в тылу делаем все, чтобы сохранить память, показать, что для нас это очень важно. Победили тогда, победим и сейчас!" – заключил Кованов.Запорожская область вошла в состав РФ в сентябре 2022 года по итогам референдума об интеграции с Россией. Ранее в ходе специальной военной операции на Украине российские силы освободили от пронацистских войск и взяли под контроль южную и центральную части региона, была сформирована военно-гражданская администрация.Читайте также на РИА Новости Крым:Полицейские пострадали при взрыве в Мелитополе – один скончалсяНаступление ВСУ: готова ли Запорожская область отразить возможный ударВ Запорожской области построят межрегиональный медцентр для детей
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Анна Петрова
Анна Петрова
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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60
запорожская область, энергодар, общество, 78-я годовщина великой победы, георгиевская лента, великая отечественная война, бессмертный полк, авторы
Праздник без нацизма: как День Победы возвращался на Запорожье

Как запорожцы дождались празднования 9 мая – история семьи из Энергодара

18:43 30.04.2023
 
© РИА Новости . Владислав СергиенкоГеоргиевские ленты и ландыши
Георгиевские ленты и ландыши - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости . Владислав Сергиенко
Читать в
Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Из-за военного положения в Запорожской области акция "Бессмертный полк" в День Победы в этом году пройдет онлайн. Жители региона на специальные сайты присылают истории героев семьи, делятся фото, наградами и воспоминаниями в социальных сетях. Одна из них, жительница Энергодара, рассказала РИА Новости Крым, как в 2014-м году уехала из Украины в тогда уже снова российский Севастополь, чтобы достойно отметить 9 мая. А также поделилась воспоминаниями, как "ватники" на Украине прятали георгиевские ленточки в тумбочках и о переменах, произошедших с весны 2022 года.

Забытый День Победы на Украине

"Конечно, жаль, что мы не можем в этом году выйти на митинг. Но все равно радостно", – делится жительница Энергодара Софья Дюняшева.
Женщина вспоминает: до 2014 года в ее родном городе праздновали День Победы, чествовали ветеранов, трудовиков, работавших на заводах в годы Великой Отечественной, детей войны. По улицам ездили машины – "на зеркальце у каждого была привязана георгиевская ленточка".

"А потом все резко, как по щелчку, исчезло, стало не нужно и как-то даже позорно. Как там нас называют – "ватники". Празднование перенесли с 9 мая на 8-е, объявили его Днем какого-то примирения. И все тихонечко, не массово. Мы продолжали дома отмечать. Но было обидно. Для меня это память, история, детство, большой праздник. Это часть моей жизни", – говорит она.

Жизнь снова резко изменилась весной 2022-го. В тот год 9 мая энергодарцы вновь смогли выйти на шествие, достав из тумбочек георгиевские ленты.
"Был хороший митинг. Я повстречала много знакомых, так приятно было увидеть, что они пришли, не побоялись. Ведь кто-то снимал нас с балконов и потом "стучал" в украинских каналах".
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Большой праздник и герой семьи

Она пока только раз была в Севастополе – на 9 мая в 2014 году: "Тогда обидно было, что у нас не празднуют День Победы, и я уехала с подругой туда, на большой праздник".
Теперь, как и все россияне, она участвует в акции "Бессмертный полк" с радостью и официально. Для онлайн-шествия Софья представила фото и информацию о своем дедушке, отце матери – той был годик, когда он ушел на фронт.
"Я знаю, что он был пехотинцем. Под Ржевом попал в плен, но бежал, потом воевал в партизанском отряде в Белоруссии. А в 1944-м, перед самым ее освобождением, был ранен и после госпиталя вернулся домой", – рассказывает она.
Обстановку в Энергодаре сегодня нельзя назвать совершенно спокойной, но атмосферу во многом праздничной – вполне. Сейчас в городе и взрослые, и дети готовятся, говорит Софья. В школах и детсадах проводят тематические занятия, разучивают песни и танцы, собирают выставки рисунков.
"Бывает слышно выстрелы, но на окраинах, по селам. Осенью пострашнее были эпизоды. Теперь в городе спокойно. Дети ходят в школу, все как-то адаптировались: что-то гремит – все как шли, так и идут... Дай Бог, все будет хорошо".
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Как власти готовятся ко Дню Победы

Местные волонтеры готовят концерты во дворах – поздравления ветеранам, таких людей во всей Запорожской области 65. Для обеспечения безопасности точечных мероприятий будет предусмотрена усиленная охрана. Но массовых акций, конечно, проводить не будут.
"В регионе сейчас военное положение. Наши защитники делают все возможное для безопасности людей. К сожалению, террористы используют самые подлые методы борьбы с мирным населением, поэтому наша задача сейчас - минимизировать все риски. Поэтому мероприятия будут проходить без массовости – в виде выставок, локальных патриотических акций, небольших концертов и онлайн-мероприятий", – рассказал РИА Новости Крым министр культуры Запорожской области Юрий Кованов.
Пресс-служба министерства получает десятки фото и историй от жителей, пожелавших принять участие в народной акции "Бессмертный полк". Им высылают специально изготовленные онлайн-штендеры, которые люди размещают в соцсетях, сопровождая историями героев из своей семьи.
"9 мая все зарегистрированные участники пройдут в строю нашего онлайн-шествия. Мы подготовим итоговое видео, которое будет транслироваться в День Победы везде в области: по телевидению, на всех рекламных экранах, опубликуем и в интернете, конечно. Запорожская область уважает подвиг героев прошлого, и пока наши военные отстаивают историческую правду на фронте, мы в тылу делаем все, чтобы сохранить память, показать, что для нас это очень важно. Победили тогда, победим и сейчас!" – заключил Кованов.
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Запорожская область вошла в состав РФ в сентябре 2022 года по итогам референдума об интеграции с Россией. Ранее в ходе специальной военной операции на Украине российские силы освободили от пронацистских войск и взяли под контроль южную и центральную части региона, была сформирована военно-гражданская администрация.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымЗапорожская областьЭнергодарОбщество78-я годовщина Великой ПобедыГеоргиевская лентаВеликая Отечественная войнаБессмертный полкАвторы
 
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