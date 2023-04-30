https://crimea.ria.ru/20230430/prazdnik-bez-natsizma-kak-den-pobedy-vozvraschalsya-na-zaporozhe-1128451076.html

Праздник без нацизма: как День Победы возвращался на Запорожье

Праздник без нацизма: как День Победы возвращался на Запорожье - РИА Новости Крым, 30.04.2023

Праздник без нацизма: как День Победы возвращался на Запорожье

Из-за военного положения в Запорожской области акция "Бессмертный полк" в День Победы в этом году пройдет онлайн. Жители региона на специальные сайты присылают... РИА Новости Крым, 30.04.2023

2023-04-30T18:43

2023-04-30T18:43

2023-04-30T18:43

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78-я годовщина великой победы

георгиевская лента

великая отечественная война

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Из-за военного положения в Запорожской области акция "Бессмертный полк" в День Победы в этом году пройдет онлайн. Жители региона на специальные сайты присылают истории героев семьи, делятся фото, наградами и воспоминаниями в социальных сетях. Одна из них, жительница Энергодара, рассказала РИА Новости Крым, как в 2014-м году уехала из Украины в тогда уже снова российский Севастополь, чтобы достойно отметить 9 мая. А также поделилась воспоминаниями, как "ватники" на Украине прятали георгиевские ленточки в тумбочках и о переменах, произошедших с весны 2022 года.Забытый День Победы на Украине"Конечно, жаль, что мы не можем в этом году выйти на митинг. Но все равно радостно", – делится жительница Энергодара Софья Дюняшева. Женщина вспоминает: до 2014 года в ее родном городе праздновали День Победы, чествовали ветеранов, трудовиков, работавших на заводах в годы Великой Отечественной, детей войны. По улицам ездили машины – "на зеркальце у каждого была привязана георгиевская ленточка".Жизнь снова резко изменилась весной 2022-го. В тот год 9 мая энергодарцы вновь смогли выйти на шествие, достав из тумбочек георгиевские ленты."Был хороший митинг. Я повстречала много знакомых, так приятно было увидеть, что они пришли, не побоялись. Ведь кто-то снимал нас с балконов и потом "стучал" в украинских каналах".Большой праздник и герой семьиОна пока только раз была в Севастополе – на 9 мая в 2014 году: "Тогда обидно было, что у нас не празднуют День Победы, и я уехала с подругой туда, на большой праздник".Теперь, как и все россияне, она участвует в акции "Бессмертный полк" с радостью и официально. Для онлайн-шествия Софья представила фото и информацию о своем дедушке, отце матери – той был годик, когда он ушел на фронт."Я знаю, что он был пехотинцем. Под Ржевом попал в плен, но бежал, потом воевал в партизанском отряде в Белоруссии. А в 1944-м, перед самым ее освобождением, был ранен и после госпиталя вернулся домой", – рассказывает она. Обстановку в Энергодаре сегодня нельзя назвать совершенно спокойной, но атмосферу во многом праздничной – вполне. Сейчас в городе и взрослые, и дети готовятся, говорит Софья. В школах и детсадах проводят тематические занятия, разучивают песни и танцы, собирают выставки рисунков."Бывает слышно выстрелы, но на окраинах, по селам. Осенью пострашнее были эпизоды. Теперь в городе спокойно. Дети ходят в школу, все как-то адаптировались: что-то гремит – все как шли, так и идут... Дай Бог, все будет хорошо". Как власти готовятся ко Дню ПобедыМестные волонтеры готовят концерты во дворах – поздравления ветеранам, таких людей во всей Запорожской области 65. Для обеспечения безопасности точечных мероприятий будет предусмотрена усиленная охрана. Но массовых акций, конечно, проводить не будут.Пресс-служба министерства получает десятки фото и историй от жителей, пожелавших принять участие в народной акции "Бессмертный полк". Им высылают специально изготовленные онлайн-штендеры, которые люди размещают в соцсетях, сопровождая историями героев из своей семьи. "9 мая все зарегистрированные участники пройдут в строю нашего онлайн-шествия. Мы подготовим итоговое видео, которое будет транслироваться в День Победы везде в области: по телевидению, на всех рекламных экранах, опубликуем и в интернете, конечно. Запорожская область уважает подвиг героев прошлого, и пока наши военные отстаивают историческую правду на фронте, мы в тылу делаем все, чтобы сохранить память, показать, что для нас это очень важно. Победили тогда, победим и сейчас!" – заключил Кованов.Запорожская область вошла в состав РФ в сентябре 2022 года по итогам референдума об интеграции с Россией. Ранее в ходе специальной военной операции на Украине российские силы освободили от пронацистских войск и взяли под контроль южную и центральную части региона, была сформирована военно-гражданская администрация.Читайте также на РИА Новости Крым:Полицейские пострадали при взрыве в Мелитополе – один скончалсяНаступление ВСУ: готова ли Запорожская область отразить возможный ударВ Запорожской области построят межрегиональный медцентр для детей

https://crimea.ria.ru/20230319/glava-novoy-kakhovki-rasskazal-o-teraktakh-vsu-i-nadezhdakh-zhdunov-1127602546.html

https://crimea.ria.ru/20230426/bez-vsyakoy-agitatsii-novaya-kakhovka-podderzhala-aktsiyu-georgievskaya-lenta-1128372019.html

https://crimea.ria.ru/20230429/bessmertnyy-polk-2023-kak-prinyat-uchastie-1128421457.html

запорожская область

энергодар

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

запорожская область, энергодар, общество, 78-я годовщина великой победы, георгиевская лента, великая отечественная война, бессмертный полк, авторы