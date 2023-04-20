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Наступление ВСУ: готова ли Запорожская область отразить возможный удар - РИА Новости Крым, 20.04.2023
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Наступление ВСУ: готова ли Запорожская область отразить возможный удар
Наступление ВСУ: готова ли Запорожская область отразить возможный удар - РИА Новости Крым, 20.04.2023
Наступление ВСУ: готова ли Запорожская область отразить возможный удар
Российские силы готовы отразить возможное наступление украинских войск в Запорожской области, ситуация под контролем. Об этом заявил врио губернатора региона... РИА Новости Крым, 20.04.2023
2023-04-20T14:17
2023-04-20T14:18
контрнаступление всу
иностранные наемники всу
вооруженные силы россии
евгений балицкий
сво
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Российские силы готовы отразить возможное наступление украинских войск в Запорожской области, ситуация под контролем. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.ВСУ в "зеленке" и серой зонеБалицкий отметил активизацию действий украинских войск. По его словам, ВСУ наращивают силы и укрываются в "зеленой зоне", однако российским военным это известно. Главная задача для региона на сегодняшний день – отбить возможное нападение и защитить свой край, добавил глава Запорожской области."В зеленой полосе, где уже появляются почки и образуется так называемая "зеленка", противник собирает свои силы. Также противник занял часть серой зоны, в частности, Каменку. Это нас не может не беспокоить, но мы отслеживаем ситуацию. Все действия находятся на контроле руководства страны и президента, - подчеркнул он. - Вся материально-техническая база готова, противника видим и готовы к тому, чтобы отразить возможное нападение на нашем направлении".Контрнаступление ВСУО предстоящем контрнаступлении ВСУ неоднократно заявляли как в Киеве, так и на Западе. По данным ряда западных СМИ, вероятным направлением наступления украинских войск может стать Мелитополь и Бердянск. Также в качестве возможного направления для контрудара называют форсирование Днепра и захват левобережной части Херсонской области. Оба варианта предполагают перерезание путей снабжения российских войск и блокировку коридора в Крым.Американский журнал Newsweek со ссылкой на просочившиеся в сеть секретные документы заявил, что Украина запланировала контрнаступление на Крым и Донбасс на 30 апреля. По данным издания, США и страны Запада направляют на Украину оружие и другую военную помощь именно к этой дате. По мнению главы Центра изучения военных и политических конфликтов, военного эксперта Андрея Клинцевича, вероятность начала украинского наступления в апреле-мае есть, однако совсем не факт, что ВСУ начнут какие-то военные маневры в анонсированный СМИ срок.В Москве в ответ на все заявления Киева и Запада не раз подчеркивали, что им не стоит сомневаться в способности России защитить себя. По словам президента Владимира Путина, Украина за сутки использует около пяти тысяч снарядов, при этом в США ежемесячно производится только 14-15 тысяч, а Россия же производит и тратит в разы больше. И любые поставки вооружения и помощь Киеву приведут лишь к затягиванию конфликта на Украине, добавил Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:"Контрштурм" ВСУ в Донбассе: военный эксперт оценил заявление КиеваПолитолог предсказал новую фазу СВО в связи с визитом Путина на позицииКонтрнаступление ВСУ на Крым в конце апреля – эксперт оценил риски
https://crimea.ria.ru/20230418/aksenov-sdelal-zayavlenie-po-povodu-oborony-kryma-1128238115.html
запорожская область
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контрнаступление всу, иностранные наемники всу, вооруженные силы россии, евгений балицкий, сво, запорожская область
Наступление ВСУ: готова ли Запорожская область отразить возможный удар

Балицкий: российские силы готовы отразить наступление ВСУ на Запорожскую область

14:17 20.04.2023 (обновлено: 14:18 20.04.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВрио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Российские силы готовы отразить возможное наступление украинских войск в Запорожской области, ситуация под контролем. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"Мы выезжаем практически каждый день на линию боестолкновения, видим ситуацию. Наши укрепления достаточно хорошо подготовлены, наши полки укомплектованы. Мы отслеживаем это, ситуация находится под контролем военных", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

ВСУ в "зеленке" и серой зоне

Балицкий отметил активизацию действий украинских войск. По его словам, ВСУ наращивают силы и укрываются в "зеленой зоне", однако российским военным это известно. Главная задача для региона на сегодняшний день – отбить возможное нападение и защитить свой край, добавил глава Запорожской области.
"В зеленой полосе, где уже появляются почки и образуется так называемая "зеленка", противник собирает свои силы. Также противник занял часть серой зоны, в частности, Каменку. Это нас не может не беспокоить, но мы отслеживаем ситуацию. Все действия находятся на контроле руководства страны и президента, - подчеркнул он. - Вся материально-техническая база готова, противника видим и готовы к тому, чтобы отразить возможное нападение на нашем направлении".

Контрнаступление ВСУ

О предстоящем контрнаступлении ВСУ неоднократно заявляли как в Киеве, так и на Западе. По данным ряда западных СМИ, вероятным направлением наступления украинских войск может стать Мелитополь и Бердянск. Также в качестве возможного направления для контрудара называют форсирование Днепра и захват левобережной части Херсонской области. Оба варианта предполагают перерезание путей снабжения российских войск и блокировку коридора в Крым.
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Американский журнал Newsweek со ссылкой на просочившиеся в сеть секретные документы заявил, что Украина запланировала контрнаступление на Крым и Донбасс на 30 апреля. По данным издания, США и страны Запада направляют на Украину оружие и другую военную помощь именно к этой дате. По мнению главы Центра изучения военных и политических конфликтов, военного эксперта Андрея Клинцевича, вероятность начала украинского наступления в апреле-мае есть, однако совсем не факт, что ВСУ начнут какие-то военные маневры в анонсированный СМИ срок.
В Москве в ответ на все заявления Киева и Запада не раз подчеркивали, что им не стоит сомневаться в способности России защитить себя. По словам президента Владимира Путина, Украина за сутки использует около пяти тысяч снарядов, при этом в США ежемесячно производится только 14-15 тысяч, а Россия же производит и тратит в разы больше. И любые поставки вооружения и помощь Киеву приведут лишь к затягиванию конфликта на Украине, добавил Путин.
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Контрнаступление ВСУИностранные наемники ВСУВооруженные силы РоссииЕвгений БалицкийСВОЗапорожская область
 
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