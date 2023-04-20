https://crimea.ria.ru/20230420/nastuplenie-vsu-gotova-li-zaporozhskaya-oblast-otrazit-vozmozhnyy-udar-1128281539.html

Наступление ВСУ: готова ли Запорожская область отразить возможный удар

Наступление ВСУ: готова ли Запорожская область отразить возможный удар - РИА Новости Крым, 20.04.2023

Наступление ВСУ: готова ли Запорожская область отразить возможный удар

Российские силы готовы отразить возможное наступление украинских войск в Запорожской области, ситуация под контролем. Об этом заявил врио губернатора региона... РИА Новости Крым, 20.04.2023

2023-04-20T14:17

2023-04-20T14:17

2023-04-20T14:18

контрнаступление всу

иностранные наемники всу

вооруженные силы россии

евгений балицкий

сво

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Российские силы готовы отразить возможное наступление украинских войск в Запорожской области, ситуация под контролем. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.ВСУ в "зеленке" и серой зонеБалицкий отметил активизацию действий украинских войск. По его словам, ВСУ наращивают силы и укрываются в "зеленой зоне", однако российским военным это известно. Главная задача для региона на сегодняшний день – отбить возможное нападение и защитить свой край, добавил глава Запорожской области."В зеленой полосе, где уже появляются почки и образуется так называемая "зеленка", противник собирает свои силы. Также противник занял часть серой зоны, в частности, Каменку. Это нас не может не беспокоить, но мы отслеживаем ситуацию. Все действия находятся на контроле руководства страны и президента, - подчеркнул он. - Вся материально-техническая база готова, противника видим и готовы к тому, чтобы отразить возможное нападение на нашем направлении".Контрнаступление ВСУО предстоящем контрнаступлении ВСУ неоднократно заявляли как в Киеве, так и на Западе. По данным ряда западных СМИ, вероятным направлением наступления украинских войск может стать Мелитополь и Бердянск. Также в качестве возможного направления для контрудара называют форсирование Днепра и захват левобережной части Херсонской области. Оба варианта предполагают перерезание путей снабжения российских войск и блокировку коридора в Крым.Американский журнал Newsweek со ссылкой на просочившиеся в сеть секретные документы заявил, что Украина запланировала контрнаступление на Крым и Донбасс на 30 апреля. По данным издания, США и страны Запада направляют на Украину оружие и другую военную помощь именно к этой дате. По мнению главы Центра изучения военных и политических конфликтов, военного эксперта Андрея Клинцевича, вероятность начала украинского наступления в апреле-мае есть, однако совсем не факт, что ВСУ начнут какие-то военные маневры в анонсированный СМИ срок.В Москве в ответ на все заявления Киева и Запада не раз подчеркивали, что им не стоит сомневаться в способности России защитить себя. По словам президента Владимира Путина, Украина за сутки использует около пяти тысяч снарядов, при этом в США ежемесячно производится только 14-15 тысяч, а Россия же производит и тратит в разы больше. И любые поставки вооружения и помощь Киеву приведут лишь к затягиванию конфликта на Украине, добавил Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:"Контрштурм" ВСУ в Донбассе: военный эксперт оценил заявление КиеваПолитолог предсказал новую фазу СВО в связи с визитом Путина на позицииКонтрнаступление ВСУ на Крым в конце апреля – эксперт оценил риски

https://crimea.ria.ru/20230418/aksenov-sdelal-zayavlenie-po-povodu-oborony-kryma-1128238115.html

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

контрнаступление всу, иностранные наемники всу, вооруженные силы россии, евгений балицкий, сво, запорожская область