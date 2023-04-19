https://crimea.ria.ru/20230419/kontrshturm-vsu-v-donbasse-voennyy-ekspert-otsenil-zayavlenie-kieva-1128265997.html

"Контрштурм" ВСУ в Донбассе: военный эксперт оценил заявление Киева

"Контрштурм" ВСУ в Донбассе: военный эксперт оценил заявление Киева - РИА Новости Крым, 19.04.2023

"Контрштурм" ВСУ в Донбассе: военный эксперт оценил заявление Киева

Действия украинских вооруженных формирований на ряде направлений в Донбассе, которые замминистра обороны Анна Маляр назвала "контрштурмом" и "элементом... РИА Новости Крым, 19.04.2023

2023-04-19T18:53

2023-04-19T18:53

2023-04-19T18:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Действия украинских вооруженных формирований на ряде направлений в Донбассе, которые замминистра обороны Анна Маляр назвала "контрштурмом" и "элементом контрнаступления", скорее всего, являются попыткой провести разведку боем и прощупать оборону Вооруженных сил РФ. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, директор российского Музея войск ПВО Юрий Кнутов."Я бы назвал это разведкой боем, когда подразделения украинской армии на различных участках фронта пытаются прощупать нашу оборону и найти наиболее слабое место для того, чтобы потом попытаться прорваться на этом направлении", - сказал аналитик.По мнению Кнутова, такие действия ВСУ будут происходить в течение ближайших нескольких дней, после чего, возможно, украинское командование выберет направление главного удара.Эксперт полагает, что, помимо Донбасса, украинские войска попытаются активизироваться на Херсонском направлении, а также прорваться к Азовскому морю, чтобы оправдать все те затраты, которые Запад вложил в киевский режим. Поэтому не исключено, что активизация подразделений ВСУ в Донбассе является тактическим маневром с целью оттянуть часть российских сил с Херсонского и Запорожского направлений, добавил Кнутов.При этом аналитик выразил уверенность, что добиться особого успеха украинским войскам в ходе этого "контрштурма" не удастся.Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что подразделения ВСУ ведут "контрштурмовые и контрнаступательные действия" на Артемовском, Марьинском, Авдеевском и Лиманском направлениях. По ее словам, "то, что сейчас происходит на фронте – это элемент контрнаступления".В среду Минобороны РФ сообщило, что штурмовые отряды взяли под контроль в Артемовске еще три квартала. Подразделения ВДВ блокируют город с севера и юга, восточная часть города находится под контролем России.Советник врио главы ДНР Ян Гагин в свою очередь сообщил, что на данный момент российские подразделения заняли около 90% территории Артемовска, все дороги контролирует артиллерия.Согласно официальным данным Минобороны, ежедневные потери ВСУ на Донецком направлении, к которому относится Артемовск, составляют в среднем от 200 до 400 военнослужащих.Читайте также на РИА Новости Крым:Контрнаступление ВСУ на Крым: власти республики оценили угрозуКонтрнаступление ВСУ на Крым в конце апреля – эксперт оценил рискиЖители полуострова ответили украинским "возвращателям" Крыма

https://crimea.ria.ru/20230410/ozhestochennye-boi-za-artemovsk-skolko-ostalos-do-osvobozhdeniya-1128096501.html

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2023

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