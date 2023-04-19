Рейтинг@Mail.ru
"Контрштурм" ВСУ в Донбассе: военный эксперт оценил заявление Киева - РИА Новости Крым, 19.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230419/kontrshturm-vsu-v-donbasse-voennyy-ekspert-otsenil-zayavlenie-kieva-1128265997.html
"Контрштурм" ВСУ в Донбассе: военный эксперт оценил заявление Киева
"Контрштурм" ВСУ в Донбассе: военный эксперт оценил заявление Киева - РИА Новости Крым, 19.04.2023
"Контрштурм" ВСУ в Донбассе: военный эксперт оценил заявление Киева
Действия украинских вооруженных формирований на ряде направлений в Донбассе, которые замминистра обороны Анна Маляр назвала "контрштурмом" и "элементом... РИА Новости Крым, 19.04.2023
2023-04-19T18:53
2023-04-19T18:41
контрнаступление всу
эксклюзивы риа новости крым
украина
россия
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
херсонская область
запорожская область
мнения
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/02/1124379012_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_47ac5fa73e42a045d58e6b03b548692b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Действия украинских вооруженных формирований на ряде направлений в Донбассе, которые замминистра обороны Анна Маляр назвала "контрштурмом" и "элементом контрнаступления", скорее всего, являются попыткой провести разведку боем и прощупать оборону Вооруженных сил РФ. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, директор российского Музея войск ПВО Юрий Кнутов."Я бы назвал это разведкой боем, когда подразделения украинской армии на различных участках фронта пытаются прощупать нашу оборону и найти наиболее слабое место для того, чтобы потом попытаться прорваться на этом направлении", - сказал аналитик.По мнению Кнутова, такие действия ВСУ будут происходить в течение ближайших нескольких дней, после чего, возможно, украинское командование выберет направление главного удара.Эксперт полагает, что, помимо Донбасса, украинские войска попытаются активизироваться на Херсонском направлении, а также прорваться к Азовскому морю, чтобы оправдать все те затраты, которые Запад вложил в киевский режим. Поэтому не исключено, что активизация подразделений ВСУ в Донбассе является тактическим маневром с целью оттянуть часть российских сил с Херсонского и Запорожского направлений, добавил Кнутов.При этом аналитик выразил уверенность, что добиться особого успеха украинским войскам в ходе этого "контрштурма" не удастся.Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что подразделения ВСУ ведут "контрштурмовые и контрнаступательные действия" на Артемовском, Марьинском, Авдеевском и Лиманском направлениях. По ее словам, "то, что сейчас происходит на фронте – это элемент контрнаступления".В среду Минобороны РФ сообщило, что штурмовые отряды взяли под контроль в Артемовске еще три квартала. Подразделения ВДВ блокируют город с севера и юга, восточная часть города находится под контролем России.Советник врио главы ДНР Ян Гагин в свою очередь сообщил, что на данный момент российские подразделения заняли около 90% территории Артемовска, все дороги контролирует артиллерия.Согласно официальным данным Минобороны, ежедневные потери ВСУ на Донецком направлении, к которому относится Артемовск, составляют в среднем от 200 до 400 военнослужащих.Читайте также на РИА Новости Крым:Контрнаступление ВСУ на Крым: власти республики оценили угрозуКонтрнаступление ВСУ на Крым в конце апреля – эксперт оценил рискиЖители полуострова ответили украинским "возвращателям" Крыма
https://crimea.ria.ru/20230410/ozhestochennye-boi-za-artemovsk-skolko-ostalos-do-osvobozhdeniya-1128096501.html
https://crimea.ria.ru/20230413/ekspert-kak-armiya-rossii-mozhet-sorvat-kontrnastuplenie-vsu-1128159413.html
украина
россия
херсонская область
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/02/1124379012_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_41893b8a936baa983f25262a4120b596.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
контрнаступление всу, украина, россия, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, херсонская область, запорожская область, мнения, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, безопасность
"Контрштурм" ВСУ в Донбассе: военный эксперт оценил заявление Киева

Эксперт Кнутов: "контрштурм" ВСУ в Донбассе – попытка прощупать нашу оборону

18:53 19.04.2023
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкТанкисты оперативно-боевого тактического формирования ДНР
Танкисты оперативно-боевого тактического формирования ДНР - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости . Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
Читать в
Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Действия украинских вооруженных формирований на ряде направлений в Донбассе, которые замминистра обороны Анна Маляр назвала "контрштурмом" и "элементом контрнаступления", скорее всего, являются попыткой провести разведку боем и прощупать оборону Вооруженных сил РФ. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, директор российского Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
"Я бы назвал это разведкой боем, когда подразделения украинской армии на различных участках фронта пытаются прощупать нашу оборону и найти наиболее слабое место для того, чтобы потом попытаться прорваться на этом направлении", - сказал аналитик.
По мнению Кнутова, такие действия ВСУ будут происходить в течение ближайших нескольких дней, после чего, возможно, украинское командование выберет направление главного удара.
Окрестности Артемовска - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
10 апреля, 16:51
Ожесточенные бои за Артемовск: сколько осталось до освобождения
Эксперт полагает, что, помимо Донбасса, украинские войска попытаются активизироваться на Херсонском направлении, а также прорваться к Азовскому морю, чтобы оправдать все те затраты, которые Запад вложил в киевский режим. Поэтому не исключено, что активизация подразделений ВСУ в Донбассе является тактическим маневром с целью оттянуть часть российских сил с Херсонского и Запорожского направлений, добавил Кнутов.
При этом аналитик выразил уверенность, что добиться особого успеха украинским войскам в ходе этого "контрштурма" не удастся.
"Для успешного продвижения в городской застройке надо иметь преимущество в количестве живой силы раз в 10. Такого преимущества у Украины нет, поэтому я глубоко сомневаюсь, что продвижение идет большими темпами", – заключил военный эксперт.
Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что подразделения ВСУ ведут "контрштурмовые и контрнаступательные действия" на Артемовском, Марьинском, Авдеевском и Лиманском направлениях. По ее словам, "то, что сейчас происходит на фронте – это элемент контрнаступления".
Экипажи самолетов Миг-31 выполняют задачи по патрулированию в зоне СВО
13 апреля, 17:34Радио "Спутник в Крыму"
Эксперт: как армия России может сорвать контрнаступление ВСУ
В среду Минобороны РФ сообщило, что штурмовые отряды взяли под контроль в Артемовске еще три квартала. Подразделения ВДВ блокируют город с севера и юга, восточная часть города находится под контролем России.
Советник врио главы ДНР Ян Гагин в свою очередь сообщил, что на данный момент российские подразделения заняли около 90% территории Артемовска, все дороги контролирует артиллерия.
Согласно официальным данным Минобороны, ежедневные потери ВСУ на Донецком направлении, к которому относится Артемовск, составляют в среднем от 200 до 400 военнослужащих.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Контрнаступление ВСУ на Крым: власти республики оценили угрозу
Контрнаступление ВСУ на Крым в конце апреля – эксперт оценил риски
Жители полуострова ответили украинским "возвращателям" Крыма
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКонтрнаступление ВСУУкраинаРоссияСитуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеХерсонская областьЗапорожская областьМненияВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:56Более 30 млн долларов: в Крыму подсчитали экспортную выручку за 2022 год
19:39Росгвардия проведет учения в Керчи
19:24В Севастополе открыли вторую очередь кадетского корпуса СК России
19:08В Крыму экстремист получил четыре года тюрьмы
18:53"Контрштурм" ВСУ в Донбассе: военный эксперт оценил заявление Киева
18:39Путин объяснил свою поездку в зону спецоперации
18:33На Стене Памяти мемориала "Красный" в Крыму появятся 12 новых имен 3:04
18:26Путин поручил срочно решить проблему заторов на админгранице ЛНР
18:19В Симферополе иномарка сбила двух пешеходов на тротуаре
18:09В Севастополе идут учения по обороне рейда
18:02Путин: ответственность за развитие новых регионов закрепят за кабмином
17:51Потери ВСУ: за сутки армия России уничтожила более 650 боевиков
17:21Путин провел совещание с правительством. Видео
16:40Российские десантники блокировали Артемовск с двух сторон
16:22В Минобороны Украины заявили о "контрштурме" в Донбассе
15:35Вхождение в Российскую империю ознаменовало новую судьбу Крыма – историк 1:49
15:15С февраля 2022 года ВСУ убили 4,6 тысяч мирных граждан
14:20Уходил от погони: в Крыму наркоман получил срок за смертельное ДТП
13:52Шойгу посетил пункт размещения новых ядерных ракетных комплексов "Ярс"
13:29Силовики опечатали здание Киево-Печерской лавры вместе с людьми
Лента новостейМолния