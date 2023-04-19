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Российские десантники блокировали Артемовск с двух сторон - РИА Новости Крым, 19.04.2023
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Российские десантники блокировали Артемовск с двух сторон
Российские десантники блокировали Артемовск с двух сторон - РИА Новости Крым, 19.04.2023
Российские десантники блокировали Артемовск с двух сторон
Российские подразделения Воздушно-десантных войск блокировали Артемовск с южной и северной сторон. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 19.04.2023
2023-04-19T16:40
2023-04-19T16:57
сво
министерство обороны рф
артемовск
вооруженные силы россии
новости
всу (вооруженные силы украины)
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Российские подразделения Воздушно-десантных войск блокировали Артемовск с южной и северной сторон. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, штурмовые отряды освободили три квартала, а также пресекли попытки контратак украинских боевиков.Поддержку штурмовым отрядам оказывали оперативно-тактическая и армейская авиация и артиллерия "Южной" группировки войск. За прошедшие сутки авиацией совершено четыре самолетовылета, артиллерией группировки выполнено 67 огневых задач.Кроме того, в районах населенных пунктов Ступочки, Красное Донецкой Народной Республики, а также в северо-западной и центральной частях Артемовска российские войска пресекли попытки ВСУ контратаковать штурмовые отряды.Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ начали контрнаступление в Артемовске и еще трех направлениях фронта в Донбассе.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев начал контрнаступление в Донбассе, заявили в Минобороны УкраиныЗа сутки армии России уничтожила почти полтысячи украинских боевиковНаступление в Артемовске: российские силы заняли еще два квартала
https://crimea.ria.ru/20230329/zelenskiy-poterya-artemovska-obernetsya-porazheniem-dlya-ukrainy-1127829894.html
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сво, министерство обороны рф, артемовск, вооруженные силы россии, новости, всу (вооруженные силы украины), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, донецкая народная республика (днр)
Российские десантники блокировали Артемовск с двух сторон

Подразделения ВДВ России блокировали Артемовск с юга и севера, ВСУ потеряли 380 боевиков

16:40 19.04.2023 (обновлено: 16:57 19.04.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодразделение ВДВ в Запорожской области
Подразделение ВДВ в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Российские подразделения Воздушно-десантных войск блокировали Артемовск с южной и северной сторон. Об этом сообщили в Минобороны.
Кроме того, штурмовые отряды освободили три квартала, а также пресекли попытки контратак украинских боевиков.
"На Донецком направлении штурмовыми отрядами за сутки освобождены три квартала в северо-западной, центральной и юго-западной частях города Артемовск. Подразделения воздушно-десантных войск блокировали город с северной и южной окраин", - сказано в сообщении оборонного ведомства в Telegram.
Поддержку штурмовым отрядам оказывали оперативно-тактическая и армейская авиация и артиллерия "Южной" группировки войск. За прошедшие сутки авиацией совершено четыре самолетовылета, артиллерией группировки выполнено 67 огневых задач.
Президент Украины Владимир Зеленский
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Кроме того, в районах населенных пунктов Ступочки, Красное Донецкой Народной Республики, а также в северо-западной и центральной частях Артемовска российские войска пресекли попытки ВСУ контратаковать штурмовые отряды.
"Потери противника за сутки составили до 380-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица Д-20, а также боевая машина РСЗО "Град", - сообщили в Минобороны.
Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ начали контрнаступление в Артемовске и еще трех направлениях фронта в Донбассе.
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СВОМинистерство обороны РФАртемовскВооруженные силы РоссииНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)Ситуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеДонецкая Народная Республика (ДНР)
 
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