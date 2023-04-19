https://crimea.ria.ru/20230419/rossiyskie-desantniki-blokirovali-artemovsk-s-dvukh-storon-1128262719.html

Российские десантники блокировали Артемовск с двух сторон

Российские десантники блокировали Артемовск с двух сторон - РИА Новости Крым, 19.04.2023

Российские десантники блокировали Артемовск с двух сторон

Российские подразделения Воздушно-десантных войск блокировали Артемовск с южной и северной сторон. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 19.04.2023

2023-04-19T16:40

2023-04-19T16:40

2023-04-19T16:57

сво

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Российские подразделения Воздушно-десантных войск блокировали Артемовск с южной и северной сторон. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, штурмовые отряды освободили три квартала, а также пресекли попытки контратак украинских боевиков.Поддержку штурмовым отрядам оказывали оперативно-тактическая и армейская авиация и артиллерия "Южной" группировки войск. За прошедшие сутки авиацией совершено четыре самолетовылета, артиллерией группировки выполнено 67 огневых задач.Кроме того, в районах населенных пунктов Ступочки, Красное Донецкой Народной Республики, а также в северо-западной и центральной частях Артемовска российские войска пресекли попытки ВСУ контратаковать штурмовые отряды.Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ начали контрнаступление в Артемовске и еще трех направлениях фронта в Донбассе.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев начал контрнаступление в Донбассе, заявили в Минобороны УкраиныЗа сутки армии России уничтожила почти полтысячи украинских боевиковНаступление в Артемовске: российские силы заняли еще два квартала

https://crimea.ria.ru/20230329/zelenskiy-poterya-artemovska-obernetsya-porazheniem-dlya-ukrainy-1127829894.html

артемовск

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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