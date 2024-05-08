https://crimea.ria.ru/20240508/glavnye-novosti-kryma-8-maya-1137140256.html

Главные новости Крыма: 8 мая

Главные новости Крыма: 8 мая - РИА Новости Крым, 08.05.2024

Главные новости Крыма: 8 мая

Известному украинскому олигарху Игорю Коломойскому* предъявили обвинение в организации заказного убийства в Феодосии. Крымчанин получил срок за убийство... РИА Новости Крым, 08.05.2024

2024-05-08T22:45

2024-05-08T22:45

2024-05-08T22:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Известному украинскому олигарху Игорю Коломойскому* предъявили обвинение в организации заказного убийства в Феодосии. Крымчанин получил срок за убийство подростка. Жителя Севастополя будут судить за рассылку порнографических изображений детям. В Севастополе к памятнику "Солдату и Матросу" вернули Вечный огонь, а крымские спасатели водрузили копию Знамени Победы на вершине горы Куш-кая.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Коломойского* обвиняют в организации заказного убийстваНа Украине известному олигарху Игорю Коломойскому* предъявлено обвинение в организации заказного убийства адвоката в Феодосии. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.По данным украинского следствия, в августе 2003 года в окрестностях города неизвестные жестоко избили адвоката и нанесли ему ножевые ранения. Пострадавший чудом выжил. Тогда были задержаны четверо исполнителей заказного убийства. Теперь же подтверждена личность заказчика."Установлено, что бизнесмен, который с сентября 2023 года находится под стражей по подозрению в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем, еще в 2003 году заказал убийство адвоката", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Нацполиции Украины.Крымчанин получил 9 лет колонии за убийство подросткаЖитель Алупки приговорен к 9,5 годам колонии за убийство 15-летнего подростка в ходе конфликта, сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.По данным ведомства, в августе прошлого года шестеро молодых людей, в том числе четверо подростков, проникли в квартиру фигуранта и потребовали вернуть им две тысячи рублей, которые якобы задолжала его супруга.В ходе конфликта мужчина выгнал агрессивно настроенную молодежь на лестничную площадку. Там он ударил кухонным ножом 15-летнего подростка. От полученного ранения несовершеннолетний скончался на месте до прибытия скорой помощи.Житель Севастополя рассылал порнографию детямСевастопольца будут судить за распространение порнографии, в том числе среди детей, а также за развратные действия в отношении малолетних. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю.По данным следствия, мужчина с 2015 года подыскивал в соцсетях несовершеннолетних девочек, после непродолжительного общения пересылал им свои фотографии порнографического содержания и склонял к взаимным действиям. Всего установлены 13 пострадавших жительниц различных регионов, некоторым из которых от 13 до 15 лет."Противоправная деятельность мужчины выявлена оперативными сотрудниками МВД России и пресечена. Собрана достаточная доказательственная база, проведены необходимые экспертизы", - сказано в сообщении.Вечный огонь вернулся к мемориалу "Солдат и Матрос"В Севастополе накануне Дня Победы торжественно зажгли отреставрированный Вечный огонь у мемориала "Солдат и Матрос" на мысе Хрустальный, где по поручению президента продолжается строительство культурного кластера. Церемония прошла при участии представителей власти, военных и ветеранов"Приняли решение вернуть Вечный огонь, который временно был перенесен и хранился в Музее обороны Севастополя. Тем более что полностью сама конструкция Вечного огня отреставрирована, закуплено новое оборудование, которое позволит ему работать четко, никогда не гаснуть ни при каких ветрах, а здесь очень серьезные ветровые нагрузки", – сказал журналистам губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Крымские спасатели водрузили знамя Победы на вершине Куш-КаяНа вершине Куш-Кая в Крыму спасатели алуштинского отряда "КРЫМ-СПАС" и представители "Россоюзспаса" установили копию Знамени Победы. Об этом сообщил глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев."Знамя длиной пять и шириной три метра развевается теперь на высоте 1339 м над уровнем моря. Его хорошо видно для проезжающих по автодороге Симферополь-Ялта", - написал Садаклиев в своем Telegram-канале.* Внесен в российский список террористов и экстремистов

https://crimea.ria.ru/20240508/v-simferopole-otrylas-vystavka-kartin-veterana-1137126955.html

https://crimea.ria.ru/20240508/v-sevastopole-otkryli-posle-restavratsii-monument-shtyk-i-parus-1137131409.html

https://crimea.ria.ru/20240508/dozhdi-i-solntse-prognoz-pogody-na-dlinnye-vykhodnye-ot-fobos-1137122098.html

https://crimea.ria.ru/20240508/v-feodosii-zazhgli-luchi-pobedy-1137139958.html

https://crimea.ria.ru/20240508/v-sevastopole-vruchili-medal-103-letnemu-uchastniku-oborony-goroda-1137135444.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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