https://crimea.ria.ru/20240508/kolomoyskogo-obvinyayut-v-organizatsii-zakaznogo-ubiystva-v-feodosii-1137120600.html

Коломойского* обвиняют в организации заказного убийства в Феодосии

Коломойского* обвиняют в организации заказного убийства в Феодосии - РИА Новости Крым, 08.05.2024

Коломойского* обвиняют в организации заказного убийства в Феодосии

Известному украинскому олигарху Игорю Коломойскому* предъявлено обвинение в организации заказного убийства адвоката в Феодосии. Об этом сообщает Национальная... РИА Новости Крым, 08.05.2024

2024-05-08T11:25

2024-05-08T11:25

2024-05-08T11:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Известному украинскому олигарху Игорю Коломойскому* предъявлено обвинение в организации заказного убийства адвоката в Феодосии. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.По данным украинского следствия, в августе 2003 года в окрестностях города неизвестные жестоко избили и нанесли адвокату ножевые ранения. Пострадавший чудом выжил. Тогда были задержаны четверо исполнителей заказного убийства. Теперь же подтверждена личность заказчика.Мотивом для организации заказного убийства могла послужить месть юристу, который отказался сотрудничать в незаконной сделке, полагают следователи.Нацполиция имя подозреваемого не называет, однако из опубликованного в Telegram-канале фото понятно, что речь идет об Игоре Коломойском*. Это же подтверждают и украинские СМИ.Подозрение олигарху Игорю Коломойскому* было объявлено Службой безопасности Украины в начале сентября 2023 года. Его обвиняют в мошенничестве и "отмывании" имущества, полученного преступным путем. По материалам СБУ, с 2013 по 2020 годы украинский олигарх через подконтрольные ему банковские учреждения вывел за границу более полумиллиарда гривен.Позже арестованному олигарху вручили третье подозрение: в присвоении средств вкладчиков "ПриватБанка" с 2013 по 2014 годы на сумму 5,8 миллиардов гривен.В октябре Украинский олигарх Коломойский* был внесен в российский реестр террористов и экстремистов.* Внесен в российский список террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Досудебное расследование дела украинского олигарха Коломойского* продленоПансионат Коломойского* в Крыму продали на торгахРоссия признала Коломойского* террористом и экстремистом

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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