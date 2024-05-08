https://crimea.ria.ru/20240508/kolomoyskogo-obvinyayut-v-organizatsii-zakaznogo-ubiystva-v-feodosii-1137120600.html
Коломойского* обвиняют в организации заказного убийства в Феодосии
Коломойского* обвиняют в организации заказного убийства в Феодосии - РИА Новости Крым, 08.05.2024
Коломойского* обвиняют в организации заказного убийства в Феодосии
Известному украинскому олигарху Игорю Коломойскому* предъявлено обвинение в организации заказного убийства адвоката в Феодосии. Об этом сообщает Национальная... РИА Новости Крым, 08.05.2024
2024-05-08T11:25
2024-05-08T11:25
2024-05-08T11:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Известному украинскому олигарху Игорю Коломойскому* предъявлено обвинение в организации заказного убийства адвоката в Феодосии. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.По данным украинского следствия, в августе 2003 года в окрестностях города неизвестные жестоко избили и нанесли адвокату ножевые ранения. Пострадавший чудом выжил. Тогда были задержаны четверо исполнителей заказного убийства. Теперь же подтверждена личность заказчика.Мотивом для организации заказного убийства могла послужить месть юристу, который отказался сотрудничать в незаконной сделке, полагают следователи.Нацполиция имя подозреваемого не называет, однако из опубликованного в Telegram-канале фото понятно, что речь идет об Игоре Коломойском*. Это же подтверждают и украинские СМИ.Подозрение олигарху Игорю Коломойскому* было объявлено Службой безопасности Украины в начале сентября 2023 года. Его обвиняют в мошенничестве и "отмывании" имущества, полученного преступным путем. По материалам СБУ, с 2013 по 2020 годы украинский олигарх через подконтрольные ему банковские учреждения вывел за границу более полумиллиарда гривен.Позже арестованному олигарху вручили третье подозрение: в присвоении средств вкладчиков "ПриватБанка" с 2013 по 2014 годы на сумму 5,8 миллиардов гривен.В октябре Украинский олигарх Коломойский* был внесен в российский реестр террористов и экстремистов.* Внесен в российский список террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Досудебное расследование дела украинского олигарха Коломойского* продленоПансионат Коломойского* в Крыму продали на торгахРоссия признала Коломойского* террористом и экстремистом
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РИА Новости Крым
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Коломойского* обвиняют в организации заказного убийства в Феодосии
Украинскому олигарху Коломойскому* предъявлено обвинение в организации убийства в Феодосии
11:25 08.05.2024 (обновлено: 11:37 08.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Известному украинскому олигарху Игорю Коломойскому* предъявлено обвинение в организации заказного убийства адвоката в Феодосии. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
По данным украинского следствия, в августе 2003 года в окрестностях города неизвестные жестоко избили и нанесли адвокату ножевые ранения. Пострадавший чудом выжил. Тогда были задержаны четверо исполнителей заказного убийства. Теперь же подтверждена личность заказчика.
"Установлено, что бизнесмен, который с сентября 2023 года находится под стражей по подозрению в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем, еще в 2003 году заказал убийство адвоката", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Нацполиции Украины.
Мотивом для организации заказного убийства могла послужить месть юристу, который отказался сотрудничать в незаконной сделке, полагают следователи.
Нацполиция имя подозреваемого не называет, однако из опубликованного в Telegram-канале фото понятно, что речь идет об Игоре Коломойском*. Это же подтверждают и украинские СМИ.
Подозрение олигарху Игорю Коломойскому* было объявлено
Службой безопасности Украины в начале сентября 2023 года. Его обвиняют в мошенничестве и "отмывании" имущества, полученного преступным путем. По материалам СБУ, с 2013 по 2020 годы украинский олигарх через подконтрольные ему банковские учреждения вывел за границу более полумиллиарда гривен.
Позже арестованному олигарху вручили
третье подозрение: в присвоении средств вкладчиков "ПриватБанка" с 2013 по 2014 годы на сумму 5,8 миллиардов гривен.
В октябре Украинский олигарх Коломойский* был внесен
в российский реестр террористов и экстремистов.
* Внесен в российский список террористов и экстремистов
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