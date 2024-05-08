Рейтинг@Mail.ru
Коломойского* обвиняют в организации заказного убийства в Феодосии - РИА Новости Крым, 08.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240508/kolomoyskogo-obvinyayut-v-organizatsii-zakaznogo-ubiystva-v-feodosii-1137120600.html
Коломойского* обвиняют в организации заказного убийства в Феодосии
Коломойского* обвиняют в организации заказного убийства в Феодосии - РИА Новости Крым, 08.05.2024
Коломойского* обвиняют в организации заказного убийства в Феодосии
Известному украинскому олигарху Игорю Коломойскому* предъявлено обвинение в организации заказного убийства адвоката в Феодосии. Об этом сообщает Национальная... РИА Новости Крым, 08.05.2024
2024-05-08T11:25
2024-05-08T11:37
украина
нацполиция украины
в мире
крым
феодосия
убийство
игорь коломойский*
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/08/1137120802_0:0:1233:694_1920x0_80_0_0_3682499e717dedc6f056df9a3116f906.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Известному украинскому олигарху Игорю Коломойскому* предъявлено обвинение в организации заказного убийства адвоката в Феодосии. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.По данным украинского следствия, в августе 2003 года в окрестностях города неизвестные жестоко избили и нанесли адвокату ножевые ранения. Пострадавший чудом выжил. Тогда были задержаны четверо исполнителей заказного убийства. Теперь же подтверждена личность заказчика.Мотивом для организации заказного убийства могла послужить месть юристу, который отказался сотрудничать в незаконной сделке, полагают следователи.Нацполиция имя подозреваемого не называет, однако из опубликованного в Telegram-канале фото понятно, что речь идет об Игоре Коломойском*. Это же подтверждают и украинские СМИ.Подозрение олигарху Игорю Коломойскому* было объявлено Службой безопасности Украины в начале сентября 2023 года. Его обвиняют в мошенничестве и "отмывании" имущества, полученного преступным путем. По материалам СБУ, с 2013 по 2020 годы украинский олигарх через подконтрольные ему банковские учреждения вывел за границу более полумиллиарда гривен.Позже арестованному олигарху вручили третье подозрение: в присвоении средств вкладчиков "ПриватБанка" с 2013 по 2014 годы на сумму 5,8 миллиардов гривен.В октябре Украинский олигарх Коломойский* был внесен в российский реестр террористов и экстремистов.* Внесен в российский список террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Досудебное расследование дела украинского олигарха Коломойского* продленоПансионат Коломойского* в Крыму продали на торгахРоссия признала Коломойского* террористом и экстремистом
украина
крым
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/08/1137120802_0:0:1233:925_1920x0_80_0_0_d1d9d0b52eb152af904db4a28c06f6e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, нацполиция украины, в мире, крым, феодосия, убийство, игорь коломойский*, новости
Коломойского* обвиняют в организации заказного убийства в Феодосии

Украинскому олигарху Коломойскому* предъявлено обвинение в организации убийства в Феодосии

11:25 08.05.2024 (обновлено: 11:37 08.05.2024)
 
© Нацполиция УкраиныУкраинский олигарх Игорь Коломойский* в полиции
Украинский олигарх Игорь Коломойский* в полиции
© Нацполиция Украины
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Известному украинскому олигарху Игорю Коломойскому* предъявлено обвинение в организации заказного убийства адвоката в Феодосии. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
По данным украинского следствия, в августе 2003 года в окрестностях города неизвестные жестоко избили и нанесли адвокату ножевые ранения. Пострадавший чудом выжил. Тогда были задержаны четверо исполнителей заказного убийства. Теперь же подтверждена личность заказчика.
"Установлено, что бизнесмен, который с сентября 2023 года находится под стражей по подозрению в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем, еще в 2003 году заказал убийство адвоката", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Нацполиции Украины.
Мотивом для организации заказного убийства могла послужить месть юристу, который отказался сотрудничать в незаконной сделке, полагают следователи.
Нацполиция имя подозреваемого не называет, однако из опубликованного в Telegram-канале фото понятно, что речь идет об Игоре Коломойском*. Это же подтверждают и украинские СМИ.
Подозрение олигарху Игорю Коломойскому* было объявлено Службой безопасности Украины в начале сентября 2023 года. Его обвиняют в мошенничестве и "отмывании" имущества, полученного преступным путем. По материалам СБУ, с 2013 по 2020 годы украинский олигарх через подконтрольные ему банковские учреждения вывел за границу более полумиллиарда гривен.
Позже арестованному олигарху вручили третье подозрение: в присвоении средств вкладчиков "ПриватБанка" с 2013 по 2014 годы на сумму 5,8 миллиардов гривен.
В октябре Украинский олигарх Коломойский* был внесен в российский реестр террористов и экстремистов.
* Внесен в российский список террористов и экстремистов
Читайте также на РИА Новости Крым:
Досудебное расследование дела украинского олигарха Коломойского* продлено
Пансионат Коломойского* в Крыму продали на торгах
Россия признала Коломойского* террористом и экстремистом
 
УкраинаНацполиция УкраиныВ миреКрымФеодосияУбийствоИгорь Коломойский*Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:35Огромная опасность: в Кремле высказались о вводе войск НАТО на Украину
12:07Гуще трава - проще косить: что ждет литовских солдат на Украине
11:52Украина распространяет новый фейк о праздновании Дня Победы в Крыму
11:38Захарова предупредила Францию о последствиях отправки войск на Украину
11:25Коломойского* обвиняют в организации заказного убийства в Феодосии
11:15В МИД России ответили на слова чиновника ЕС об ударах по Крымскому мосту
11:09Стрельба в порту Феодосии – причина
10:56НАТО намерена принять декларацию по поводу ввода войск на Украину – СМИ
10:45Крупнейшая вспышка на Солнце произошла утром 8 мая
10:36Житель Севастополя рассылал порнографию детям и пойдет под суд
10:18Воюющих на Украине боевиков планируют задействовать в протестах в Грузии
09:52Литва готова к отправке солдат на Украину
09:11На Украине взрывами повреждены три ТЭЦ
08:41Под угрозой памятник: военные просят остановить стройку в Севастополе
08:04Город-герой Севастополь: топ-10 достопримечательностей
07:40Заминированный схрон с иностранным вооружением нашли под Авдеевкой
07:23Десятки улиц Севастополя обесточат в среду - адреса и сроки
06:58Мощные взрывы на Украине: повреждены энергообъекты в шести областях
06:45В Симферополе на неделю ограничили движение
06:02Как Севастополь стал городом-героем
Лента новостейМолния