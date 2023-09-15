https://crimea.ria.ru/20230915/sbu-podozrevaet-kolomoyskogo-v-prisvoenii-deneg-vkladchikov-v-2014-godu-1131436949.html

СБУ подозревает Коломойского в присвоении денег вкладчиков в 2014 году

СБУ подозревает Коломойского в присвоении денег вкладчиков в 2014 году - РИА Новости Крым, 15.09.2023

СБУ подозревает Коломойского в присвоении денег вкладчиков в 2014 году

Арестованному на Украине олигарху Игорю Коломойскому вручили третье подозрение. На этот раз его подозревают в присвоении средств вкладчиков "ПриватБанка" с 2013 РИА Новости Крым, 15.09.2023

2023-09-15T12:10

2023-09-15T12:10

2023-09-15T12:10

игорь коломойский

приватбанк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Арестованному на Украине олигарху Игорю Коломойскому вручили третье подозрение. На этот раз его подозревают в присвоении средств вкладчиков "ПриватБанка" с 2013 по 2014 год на сумму 5,8 миллиардов гривен. Об этом сообщается в Telegram-канале Службы безопасности Украины.Затем эти фейковые "взносы" были зачислены на личный счет Коломойского и стали реальными безналичными средствами. Утверждается, что такая схема в целом позволила фигуранту получить 5,8 млрд грн, что на тот период было эквивалентно более 700 млн долларов США.Опальному олигарху инкриминируют незаконные действия с документами, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, а также завладение чужим имуществом и легализацию незаконно полученных средств."Чтобы легализовать виртуальные активы, Коломойский расплачивался ими в своей предпринимательской деятельности. В частности, отдавал их как займы и рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка", - информирует СБУ.Сейчас досудебное расследование в отношении Игоря Коломойского продолжается. 2 сентября прямо в его особняке ему было вручено подозрение в мошенничестве и отмывании денег. Как установили в СБУ, с 2013 по 2020 год украинский олигарх через подконтрольные ему банковские учреждения вывел за границу более полумиллиарда гривен. В тот же день он был взят под стражу на срок 60 дней, и сейчас он находится в Киеве в здании СБУ. На следующий день стало известно, что в судебных документах Коломойский фигурирует как гражданин Кипра и Израиля.Напомним, в 2014 году, после воссоединения Крыма с Россией, принадлежащий Коломойскому "ПриватБанк" закрыл свои отделения в Крыму и лишил крымчан доступа к своим сбережениям на банковских картах. В связи с этим имущество олигарха в Крыму было национализировано, а на самого Игоря Коломойского в РФ открыли уголовное производство по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны – его подозревали в финансировании "Правого сектора"*.*Запрещенная в России экстремистская организация.Читайте также на РИА Новости Крым:Враги России в Крыму зарабатывать не будут - Аксенов о национализацииНационализация имущества олигархов Украины в Крыму продолжится – властиНационализация в Крыму: кинотеатр Яценюка в Ялте переходит республике

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь коломойский, приватбанк, сбу (служба безопасности украины), в мире, новости, украина