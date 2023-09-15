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СБУ подозревает Коломойского в присвоении денег вкладчиков в 2014 году - РИА Новости Крым, 15.09.2023
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СБУ подозревает Коломойского в присвоении денег вкладчиков в 2014 году
СБУ подозревает Коломойского в присвоении денег вкладчиков в 2014 году - РИА Новости Крым, 15.09.2023
СБУ подозревает Коломойского в присвоении денег вкладчиков в 2014 году
Арестованному на Украине олигарху Игорю Коломойскому вручили третье подозрение. На этот раз его подозревают в присвоении средств вкладчиков "ПриватБанка" с 2013 РИА Новости Крым, 15.09.2023
2023-09-15T12:10
2023-09-15T12:10
игорь коломойский
приватбанк
сбу (служба безопасности украины)
в мире
новости
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Арестованному на Украине олигарху Игорю Коломойскому вручили третье подозрение. На этот раз его подозревают в присвоении средств вкладчиков "ПриватБанка" с 2013 по 2014 год на сумму 5,8 миллиардов гривен. Об этом сообщается в Telegram-канале Службы безопасности Украины.Затем эти фейковые "взносы" были зачислены на личный счет Коломойского и стали реальными безналичными средствами. Утверждается, что такая схема в целом позволила фигуранту получить 5,8 млрд грн, что на тот период было эквивалентно более 700 млн долларов США.Опальному олигарху инкриминируют незаконные действия с документами, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, а также завладение чужим имуществом и легализацию незаконно полученных средств."Чтобы легализовать виртуальные активы, Коломойский расплачивался ими в своей предпринимательской деятельности. В частности, отдавал их как займы и рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка", - информирует СБУ.Сейчас досудебное расследование в отношении Игоря Коломойского продолжается. 2 сентября прямо в его особняке ему было вручено подозрение в мошенничестве и отмывании денег. Как установили в СБУ, с 2013 по 2020 год украинский олигарх через подконтрольные ему банковские учреждения вывел за границу более полумиллиарда гривен. В тот же день он был взят под стражу на срок 60 дней, и сейчас он находится в Киеве в здании СБУ. На следующий день стало известно, что в судебных документах Коломойский фигурирует как гражданин Кипра и Израиля.Напомним, в 2014 году, после воссоединения Крыма с Россией, принадлежащий Коломойскому "ПриватБанк" закрыл свои отделения в Крыму и лишил крымчан доступа к своим сбережениям на банковских картах. В связи с этим имущество олигарха в Крыму было национализировано, а на самого Игоря Коломойского в РФ открыли уголовное производство по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны – его подозревали в финансировании "Правого сектора"*.*Запрещенная в России экстремистская организация.Читайте также на РИА Новости Крым:Враги России в Крыму зарабатывать не будут - Аксенов о национализацииНационализация имущества олигархов Украины в Крыму продолжится – властиНационализация в Крыму: кинотеатр Яценюка в Ялте переходит республике
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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игорь коломойский, приватбанк, сбу (служба безопасности украины), в мире, новости, украина
СБУ подозревает Коломойского в присвоении денег вкладчиков в 2014 году

СБУ вручила новое подозрение Коломойскому – в присвоении денег вкладчиков в 2014 году

12:10 15.09.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкГубернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский
Губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Арестованному на Украине олигарху Игорю Коломойскому вручили третье подозрение. На этот раз его подозревают в присвоении средств вкладчиков "ПриватБанка" с 2013 по 2014 год на сумму 5,8 миллиардов гривен. Об этом сообщается в Telegram-канале Службы безопасности Украины.
"По данным следствия, в период с 2013 по 2014 годы Коломойский незаконно завладел 5,8 млрд гривен. Для этого фигурант создал преступную группировку, которая состояла из сотрудников банка, в котором он был учредителем и акционером. В течение указанного периода члены этой группировки позволили Коломойскому якобы делать систематические фиктивные "взносы наличности в кассу банка", хотя на самом деле никаких взносов банк не получал", - говорится в сообщении.
Затем эти фейковые "взносы" были зачислены на личный счет Коломойского и стали реальными безналичными средствами. Утверждается, что такая схема в целом позволила фигуранту получить 5,8 млрд грн, что на тот период было эквивалентно более 700 млн долларов США.
Опальному олигарху инкриминируют незаконные действия с документами, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, а также завладение чужим имуществом и легализацию незаконно полученных средств.
"Чтобы легализовать виртуальные активы, Коломойский расплачивался ими в своей предпринимательской деятельности. В частности, отдавал их как займы и рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка", - информирует СБУ.
Сейчас досудебное расследование в отношении Игоря Коломойского продолжается. 2 сентября прямо в его особняке ему было вручено подозрение в мошенничестве и отмывании денег. Как установили в СБУ, с 2013 по 2020 год украинский олигарх через подконтрольные ему банковские учреждения вывел за границу более полумиллиарда гривен. В тот же день он был взят под стражу на срок 60 дней, и сейчас он находится в Киеве в здании СБУ. На следующий день стало известно, что в судебных документах Коломойский фигурирует как гражданин Кипра и Израиля.
Напомним, в 2014 году, после воссоединения Крыма с Россией, принадлежащий Коломойскому "ПриватБанк" закрыл свои отделения в Крыму и лишил крымчан доступа к своим сбережениям на банковских картах. В связи с этим имущество олигарха в Крыму было национализировано, а на самого Игоря Коломойского в РФ открыли уголовное производство по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны – его подозревали в финансировании "Правого сектора"*.
*Запрещенная в России экстремистская организация.
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