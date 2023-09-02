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Судный день для олигарха: на Украине задержали Игоря Коломойского - РИА Новости Крым, 02.09.2023
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Судный день для олигарха: на Украине задержали Игоря Коломойского
Судный день для олигарха: на Украине задержали Игоря Коломойского - РИА Новости Крым, 02.09.2023
Судный день для олигарха: на Украине задержали Игоря Коломойского
Этой меры пресечения требовали представители украинской прокуратуры. РИА Новости Крым, 02.09.2023
2023-09-02T20:47
2023-09-02T20:52
новости
в мире
украина
игорь коломойский
суд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости Крым. Шевченковский суд Киева принял решение взять украинского олигарха Игоря Коломойского под стражу на срок 60 дней, до 31 октября, с возможностью внесения залога в размере 509 миллионов гривен (1,3 млрд рублей). Этой меры пресечения требовали представители украинской прокуратуры.Ранее СБУ в своем Telegram-канале сообщила о том, что Коломойскому объявлено о подозрении. Его обвиняют в мошенничестве и легализации имущества, полученного мошенническим путем.По материалам Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности, с 2013 по 2020 год украинский олигарх через подконтрольные ему банковские учреждения вывел за границу более полумиллиарда гривен. Подозрение Коломойскому объявлено по ст. 190 (мошенничество) и ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).Как сообщают украинские СМИ, силовики навестили олигарха в его особняке в селе Никольское Днепропетровской области. Исполнители якобы помешали владельцу группы "Приват" молиться в святой для евреев день Шабат. Источник в окружении Коломойского также посчитал особенно циничным, что олигарха задержали в месяц, когда евреи отмечают один из главных праздников – Йом Кипур, или Судный день.Примечательно также, что это произошло накануне визита главы украинского государства в США на Генассамблею ООН. В кругах американской военной элиты именно Коломойского считают одним из главных украинских коррупционеров.Игорь Коломойский – основатель крупнейшей в Украине промышленно-финансовой группы "Приват". Он занимает восьмое место в рейтинге самых богатых людей Украины, его состояние оценивается в 1 млрд долларов.В Крыму национализированное имущество его семьи выставлено на торги и должно быть продано до конца этого года.Читайте также на РИА Новости Крым:Враги России в Крыму зарабатывать не будут - Аксенов о национализацииНационализация имущества олигархов Украины в Крыму продолжится – властиНационализация в Крыму: кинотеатр Яценюка в Ялте переходит республике
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новости, в мире, украина, игорь коломойский, суд
Судный день для олигарха: на Украине задержали Игоря Коломойского

Украинский суд решил взять под стражу Игоря Коломойского – его обвиняют в мошенничестве

20:47 02.09.2023 (обновлено: 20:52 02.09.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкИгорь Коломойский
Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости Крым. Шевченковский суд Киева принял решение взять украинского олигарха Игоря Коломойского под стражу на срок 60 дней, до 31 октября, с возможностью внесения залога в размере 509 миллионов гривен (1,3 млрд рублей). Этой меры пресечения требовали представители украинской прокуратуры.
Ранее СБУ в своем Telegram-канале сообщила о том, что Коломойскому объявлено о подозрении. Его обвиняют в мошенничестве и легализации имущества, полученного мошенническим путем.
По материалам Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности, с 2013 по 2020 год украинский олигарх через подконтрольные ему банковские учреждения вывел за границу более полумиллиарда гривен. Подозрение Коломойскому объявлено по ст. 190 (мошенничество) и ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).
Как сообщают украинские СМИ, силовики навестили олигарха в его особняке в селе Никольское Днепропетровской области. Исполнители якобы помешали владельцу группы "Приват" молиться в святой для евреев день Шабат. Источник в окружении Коломойского также посчитал особенно циничным, что олигарха задержали в месяц, когда евреи отмечают один из главных праздников – Йом Кипур, или Судный день.
Примечательно также, что это произошло накануне визита главы украинского государства в США на Генассамблею ООН. В кругах американской военной элиты именно Коломойского считают одним из главных украинских коррупционеров.
Игорь Коломойский – основатель крупнейшей в Украине промышленно-финансовой группы "Приват". Он занимает восьмое место в рейтинге самых богатых людей Украины, его состояние оценивается в 1 млрд долларов.
В Крыму национализированное имущество его семьи выставлено на торги и должно быть продано до конца этого года.
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