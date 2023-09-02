https://crimea.ria.ru/20230902/sudnyy-den-dlya-oligarkha-na-ukraine-zaderzhali-igorya-kolomoyskogo-1131125608.html

Судный день для олигарха: на Украине задержали Игоря Коломойского

Судный день для олигарха: на Украине задержали Игоря Коломойского - РИА Новости Крым, 02.09.2023

Судный день для олигарха: на Украине задержали Игоря Коломойского

Этой меры пресечения требовали представители украинской прокуратуры. РИА Новости Крым, 02.09.2023

2023-09-02T20:47

2023-09-02T20:47

2023-09-02T20:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости Крым. Шевченковский суд Киева принял решение взять украинского олигарха Игоря Коломойского под стражу на срок 60 дней, до 31 октября, с возможностью внесения залога в размере 509 миллионов гривен (1,3 млрд рублей). Этой меры пресечения требовали представители украинской прокуратуры.Ранее СБУ в своем Telegram-канале сообщила о том, что Коломойскому объявлено о подозрении. Его обвиняют в мошенничестве и легализации имущества, полученного мошенническим путем.По материалам Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности, с 2013 по 2020 год украинский олигарх через подконтрольные ему банковские учреждения вывел за границу более полумиллиарда гривен. Подозрение Коломойскому объявлено по ст. 190 (мошенничество) и ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).Как сообщают украинские СМИ, силовики навестили олигарха в его особняке в селе Никольское Днепропетровской области. Исполнители якобы помешали владельцу группы "Приват" молиться в святой для евреев день Шабат. Источник в окружении Коломойского также посчитал особенно циничным, что олигарха задержали в месяц, когда евреи отмечают один из главных праздников – Йом Кипур, или Судный день.Примечательно также, что это произошло накануне визита главы украинского государства в США на Генассамблею ООН. В кругах американской военной элиты именно Коломойского считают одним из главных украинских коррупционеров.Игорь Коломойский – основатель крупнейшей в Украине промышленно-финансовой группы "Приват". Он занимает восьмое место в рейтинге самых богатых людей Украины, его состояние оценивается в 1 млрд долларов.В Крыму национализированное имущество его семьи выставлено на торги и должно быть продано до конца этого года.Читайте также на РИА Новости Крым:Враги России в Крыму зарабатывать не будут - Аксенов о национализацииНационализация имущества олигархов Украины в Крыму продолжится – властиНационализация в Крыму: кинотеатр Яценюка в Ялте переходит республике

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, в мире, украина, игорь коломойский, суд