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СБУ объявила олигарху Игорю Коломойскому подозрение в мошенничестве
СБУ объявила олигарху Игорю Коломойскому подозрение в мошенничестве - РИА Новости Крым, 02.09.2023
СБУ объявила олигарху Игорю Коломойскому подозрение в мошенничестве
Служба безопасности Украины объявила подозрение олигарху Игорю Коломойскому. Его обвиняют в мошенничестве и отмывании имущества, полученного преступным путем. РИА Новости Крым, 02.09.2023
2023-09-02T10:56
2023-09-02T10:56
2023-09-02T10:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости Крым. Служба безопасности Украины объявила подозрение олигарху Игорю Коломойскому. Его обвиняют в мошенничестве и отмывании имущества, полученного преступным путем.По материалам ведомства, с 2013 по 2020 год украинский олигарх через подконтрольные ему банковские учреждения вывел за границу более полумиллиарда гривен. Подозрение Коломойскому объявлено по ст. 190 (мошенничество) и ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).На данный момент Генпрокуратура Украины продолжает досудебное расследование в отношении Игоря Коломойского. Ему вручено ходатайство об избрании меры пресечения.Игорь Коломойский – основатель крупнейшей в Украине промышленно-финансовой группы "Приват". Он занимает восьмое место в рейтинге самых богатых людей Украины, его состояние оценивается в 1 млрд долларов.В Крыму выставлено на торги национализированное имущество Коломойского и Ахметова. Речь идет о недвижимом имуществе ООО "Энвил" в Ялте (апартаменты "Сон у моря", принадлежат дочери Коломойского), имуществе ЧАО "Новокраматорский машиностроительный завод" в Ялте (принадлежит структурам Ахметова), а также имущество ООО "Транспорт Логистик" — центр отдыха "Европа" в Партените (связано с Коломойским).Объекты предполагается продать до конца 2023 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Враги России в Крыму зарабатывать не будут - Аксенов о национализацииНационализация имущества олигархов Украины в Крыму продолжится – властиНационализация в Крыму: кинотеатр Яценюка в Ялте переходит республике
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игорь коломойский, украина, новости, сбу (служба безопасности украины), в мире
СБУ объявила олигарху Игорю Коломойскому подозрение в мошенничестве
Олигарха Игоря Коломойского на Украине подозревают в мошенничестве и отмывании денег
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости Крым. Служба безопасности Украины объявила подозрение олигарху Игорю Коломойскому. Его обвиняют в мошенничестве и отмывании имущества, полученного преступным путем.
"По материалам Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности, сообщение о подозрении в совершении преступлений получил фактический владелец крупной финансово-промышленной группы Игорь Коломойский", - информирует Telegram-канал СБУ.
По материалам ведомства, с 2013 по 2020 год украинский олигарх через подконтрольные ему банковские учреждения вывел за границу более полумиллиарда гривен. Подозрение Коломойскому объявлено по ст. 190 (мошенничество) и ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).
На данный момент Генпрокуратура Украины продолжает досудебное расследование в отношении Игоря Коломойского. Ему вручено ходатайство об избрании меры пресечения.
"По данным следствия, подозреваемый мошенническим путем завладел денежными средствами на сумму более 570 млн. гривен. А в дальнейшем незаконные денежные средства легализовал", - уточняет пресс-служба ведомства.
Игорь Коломойский – основатель крупнейшей в Украине промышленно-финансовой группы "Приват". Он занимает восьмое место в рейтинге самых богатых людей Украины, его состояние оценивается в 1 млрд долларов.
В Крыму выставлено на торги национализированное имущество
Коломойского и Ахметова. Речь идет о недвижимом имуществе ООО "Энвил" в Ялте (апартаменты "Сон у моря", принадлежат дочери Коломойского), имуществе ЧАО "Новокраматорский машиностроительный завод" в Ялте (принадлежит структурам Ахметова), а также имущество ООО "Транспорт Логистик" — центр отдыха "Европа" в Партените (связано с Коломойским).
Объекты предполагается продать до конца 2023 года.
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