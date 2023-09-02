https://crimea.ria.ru/20230902/sbu-obyavila-oligarkhu-igoryu-kolomoyskomu-podozrenie-v-moshennichestve--1131114648.html

СБУ объявила олигарху Игорю Коломойскому подозрение в мошенничестве

СБУ объявила олигарху Игорю Коломойскому подозрение в мошенничестве - РИА Новости Крым, 02.09.2023

СБУ объявила олигарху Игорю Коломойскому подозрение в мошенничестве

Служба безопасности Украины объявила подозрение олигарху Игорю Коломойскому. Его обвиняют в мошенничестве и отмывании имущества, полученного преступным путем. РИА Новости Крым, 02.09.2023

2023-09-02T10:56

2023-09-02T10:56

2023-09-02T10:56

игорь коломойский

украина

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сбу (служба безопасности украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости Крым. Служба безопасности Украины объявила подозрение олигарху Игорю Коломойскому. Его обвиняют в мошенничестве и отмывании имущества, полученного преступным путем.По материалам ведомства, с 2013 по 2020 год украинский олигарх через подконтрольные ему банковские учреждения вывел за границу более полумиллиарда гривен. Подозрение Коломойскому объявлено по ст. 190 (мошенничество) и ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).На данный момент Генпрокуратура Украины продолжает досудебное расследование в отношении Игоря Коломойского. Ему вручено ходатайство об избрании меры пресечения.Игорь Коломойский – основатель крупнейшей в Украине промышленно-финансовой группы "Приват". Он занимает восьмое место в рейтинге самых богатых людей Украины, его состояние оценивается в 1 млрд долларов.В Крыму выставлено на торги национализированное имущество Коломойского и Ахметова. Речь идет о недвижимом имуществе ООО "Энвил" в Ялте (апартаменты "Сон у моря", принадлежат дочери Коломойского), имуществе ЧАО "Новокраматорский машиностроительный завод" в Ялте (принадлежит структурам Ахметова), а также имущество ООО "Транспорт Логистик" — центр отдыха "Европа" в Партените (связано с Коломойским).Объекты предполагается продать до конца 2023 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Враги России в Крыму зарабатывать не будут - Аксенов о национализацииНационализация имущества олигархов Украины в Крыму продолжится – властиНационализация в Крыму: кинотеатр Яценюка в Ялте переходит республике

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь коломойский, украина, новости, сбу (служба безопасности украины), в мире