https://crimea.ria.ru/20230621/v-krymu-prodadut-natsionalizirovannoe-imuschestvo-akhmetova-i-kolomoyskogo-1129525981.html

В Крыму продадут национализированное имущество Ахметова и Коломойского

В Крыму продадут национализированное имущество Ахметова и Коломойского - РИА Новости Крым, 21.06.2023

В Крыму продадут национализированное имущество Ахметова и Коломойского

В Крыму до конца года планируется отчуждение путем проведения конкурсных процедур ряда национализированных объектов, связанных с бизнес-структурами украинских... РИА Новости Крым, 21.06.2023

2023-06-21T11:28

2023-06-21T11:28

2023-06-21T12:04

игорь коломойский

крым

владимир константинов

национализация в крыму

государственный совет рк (госсовет)

ринат ахметов

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В Крыму до конца года планируется отчуждение путем проведения конкурсных процедур ряда национализированных объектов, связанных с бизнес-структурами украинских олигархов Рината Ахметова и Игоря Коломойского и членов его семьи. Об этом сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов на сессии Госсовета РК в среду.В частности, речь идет о недвижимом имуществе ООО "Энвил" в Ялте (апартаменты "Сон у моря", принадлежат дочери Коломойского), имуществе ЧАО "Новокраматорский машиностроительный завод" в Ялте (принадлежит структурам Ахметова), а также имущество ООО "Транспорт Логистик" — центр отдыха "Европа" в Партените (связано с Коломойским).Константинов добавил, что к середине июля этого года планируется продажа на торгах национализированных гипермаркета "Новацентр", квартир и нежилых помещений ООО "Эссокс Београд-Стари Град", пансионата в Евпатории по улице Горького.Ранее Константинов заявил, что от продажи национализированных объектов украинских олигархов, политиков и чиновников до конца года планируется получить не менее 1,9 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Враги России в Крыму зарабатывать не будут - Аксенов о национализацииНационализация имущества олигархов Украины в Крыму продолжится – властиНационализация в Крыму: кинотеатр Яценюка в Ялте переходит республике

https://crimea.ria.ru/20230621/natsionalizatsiya-v-krymu-vo-skolko-otsenili-imuschestvo-ukrainskikh-oligarkhov-1129524643.html

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игорь коломойский, крым, владимир константинов, национализация в крыму, государственный совет рк (госсовет), ринат ахметов, украина