https://crimea.ria.ru/20230621/v-krymu-prodadut-natsionalizirovannoe-imuschestvo-akhmetova-i-kolomoyskogo-1129525981.html
В Крыму продадут национализированное имущество Ахметова и Коломойского
В Крыму продадут национализированное имущество Ахметова и Коломойского - РИА Новости Крым, 21.06.2023
В Крыму продадут национализированное имущество Ахметова и Коломойского
В Крыму до конца года планируется отчуждение путем проведения конкурсных процедур ряда национализированных объектов, связанных с бизнес-структурами украинских... РИА Новости Крым, 21.06.2023
2023-06-21T11:28
2023-06-21T11:28
2023-06-21T12:04
игорь коломойский
крым
владимир константинов
национализация в крыму
государственный совет рк (госсовет)
ринат ахметов
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/101844/03/1018440380_0:487:1256:1194_1920x0_80_0_0_4d4f2f1b33c18fab4acc068eb96b361e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В Крыму до конца года планируется отчуждение путем проведения конкурсных процедур ряда национализированных объектов, связанных с бизнес-структурами украинских олигархов Рината Ахметова и Игоря Коломойского и членов его семьи. Об этом сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов на сессии Госсовета РК в среду.В частности, речь идет о недвижимом имуществе ООО "Энвил" в Ялте (апартаменты "Сон у моря", принадлежат дочери Коломойского), имуществе ЧАО "Новокраматорский машиностроительный завод" в Ялте (принадлежит структурам Ахметова), а также имущество ООО "Транспорт Логистик" — центр отдыха "Европа" в Партените (связано с Коломойским).Константинов добавил, что к середине июля этого года планируется продажа на торгах национализированных гипермаркета "Новацентр", квартир и нежилых помещений ООО "Эссокс Београд-Стари Град", пансионата в Евпатории по улице Горького.Ранее Константинов заявил, что от продажи национализированных объектов украинских олигархов, политиков и чиновников до конца года планируется получить не менее 1,9 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Враги России в Крыму зарабатывать не будут - Аксенов о национализацииНационализация имущества олигархов Украины в Крыму продолжится – властиНационализация в Крыму: кинотеатр Яценюка в Ялте переходит республике
https://crimea.ria.ru/20230621/natsionalizatsiya-v-krymu-vo-skolko-otsenili-imuschestvo-ukrainskikh-oligarkhov-1129524643.html
крым
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/101844/03/1018440380_0:369:1256:1311_1920x0_80_0_0_33e30eb5af5d451b73df71d6b2451609.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь коломойский, крым, владимир константинов, национализация в крыму, государственный совет рк (госсовет), ринат ахметов, украина
В Крыму продадут национализированное имущество Ахметова и Коломойского
В Крыму до конца года продадут завод Ахметова в Ялте и объекты семьи Коломойского на ЮБК
11:28 21.06.2023 (обновлено: 12:04 21.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В Крыму до конца года планируется отчуждение путем проведения конкурсных процедур ряда национализированных объектов, связанных с бизнес-структурами украинских олигархов Рината Ахметова и Игоря Коломойского и членов его семьи. Об этом сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов на сессии Госсовета РК в среду.
В частности, речь идет о недвижимом имуществе ООО "Энвил" в Ялте (апартаменты "Сон у моря", принадлежат дочери Коломойского), имуществе ЧАО "Новокраматорский машиностроительный завод" в Ялте (принадлежит структурам Ахметова), а также имущество ООО "Транспорт Логистик" — центр отдыха "Европа" в Партените (связано с Коломойским).
Константинов добавил, что к середине июля этого года планируется продажа на торгах национализированных гипермаркета "Новацентр", квартир и нежилых помещений ООО "Эссокс Београд-Стари Град", пансионата в Евпатории по улице Горького.
Ранее Константинов заявил, что от продажи национализированных объектов украинских олигархов, политиков и чиновников до конца года планируется получить не менее 1,9 млрд рублей.
Читайте также на РИА Новости Крым: