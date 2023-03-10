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Враги России в Крыму зарабатывать не будут - Аксенов о национализации - РИА Новости Крым, 10.03.2023
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Враги России в Крыму зарабатывать не будут - Аксенов о национализации
Враги России в Крыму зарабатывать не будут - Аксенов о национализации - РИА Новости Крым, 10.03.2023
Враги России в Крыму зарабатывать не будут - Аксенов о национализации
Враги России на территории российского Крыма зарабатывать не будут. Об этом глава республики Сергей Аксенов заявил в интервью РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 10.03.2023
2023-03-10T07:00
2023-03-10T07:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Враги России на территории российского Крыма зарабатывать не будут. Об этом глава республики Сергей Аксенов заявил в интервью РИА Новости Крым.Аксенов также сообщил, что дополнительный список попадающих под национализацию объектов имущества украинских олигархов, бизнесменов и политиков в Крыму будет сформирован до конца марта. "В течение двух недель у нас списки (украинских объектов) актуализируются. В конце марта будет объявлен дополнительный список по национализации", – сказал он.Ранее власти Крыма национализировали порядка 700 объектов движимого и недвижимого имущества украинских олигархов, политиков и бизнесменов.Это земельные участки, различные здания и помещения, объекты незавершенного строительства, склады и многое другое. Работа по выявлению таких активов продолжается, ее конкретные сроки пока не определены.Все национализированное имущество будет приватизировано путем продажи на аукционах. Полученные средства в первую очередь будут направлены на материально-техническое оснащение подразделений, выполняющих задачи специальной военной операции.Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов заверил, что аукционы по продаже национализированных объектов начнутся в этом году.Читайте также на РИА Новости Крым:Национализация имущества олигархов Украины в Крыму продолжится – властиАксенов рассказал о судьбе национализированных объектов в КрымуКрым национализирует имущество 12 украинских банков
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РИА Новости Крым
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96
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60
Аксенов: в Крыму формируют еще один список по национализации украинского имущества
Глава РК Сергей Аксенов: в Крыму формируют еще один список по национализации украинского имущества
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Враги России в Крыму зарабатывать не будут - Аксенов о национализации
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Враги России на территории российского Крыма зарабатывать не будут. Об этом глава республики Сергей Аксенов заявил в интервью РИА Новости Крым.
2023-03-10T07:00
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Враги России в Крыму зарабатывать не будут - Аксенов о национализации

Аксенов: в Крыму формируют еще один список по национализации украинского имущества

07:00 10.03.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Враги России на территории российского Крыма зарабатывать не будут. Об этом глава республики Сергей Аксенов заявил в интервью РИА Новости Крым.

"Враги России на территории российского Крыма зарабатывать не будут – это без вариантов. Если не получается это сделать "в лоб", я найду способ сделать так, чтобы они все работали в другом государстве. Пусть едут туда, где им нравится", – сказал он в пресс-центре РИА Новости Крым.

Аксенов также сообщил, что дополнительный список попадающих под национализацию объектов имущества украинских олигархов, бизнесменов и политиков в Крыму будет сформирован до конца марта.
"В течение двух недель у нас списки (украинских объектов) актуализируются. В конце марта будет объявлен дополнительный список по национализации", – сказал он.
Ранее власти Крыма национализировали порядка 700 объектов движимого и недвижимого имущества украинских олигархов, политиков и бизнесменов.
Это земельные участки, различные здания и помещения, объекты незавершенного строительства, склады и многое другое. Работа по выявлению таких активов продолжается, ее конкретные сроки пока не определены.
Все национализированное имущество будет приватизировано путем продажи на аукционах. Полученные средства в первую очередь будут направлены на материально-техническое оснащение подразделений, выполняющих задачи специальной военной операции.
Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов заверил, что аукционы по продаже национализированных объектов начнутся в этом году.
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