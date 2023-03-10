https://crimea.ria.ru/20230310/vragi-rossii-v-krymu-zarabatyvat-ne-budut---aksenov-o-natsionalizatsii-1127446289.html

Враги России в Крыму зарабатывать не будут - Аксенов о национализации

Враги России в Крыму зарабатывать не будут - Аксенов о национализации - РИА Новости Крым, 10.03.2023

Враги России в Крыму зарабатывать не будут - Аксенов о национализации

Враги России на территории российского Крыма зарабатывать не будут. Об этом глава республики Сергей Аксенов заявил в интервью РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 10.03.2023

2023-03-10T07:00

2023-03-10T07:00

2023-03-10T07:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Враги России на территории российского Крыма зарабатывать не будут. Об этом глава республики Сергей Аксенов заявил в интервью РИА Новости Крым.Аксенов также сообщил, что дополнительный список попадающих под национализацию объектов имущества украинских олигархов, бизнесменов и политиков в Крыму будет сформирован до конца марта. "В течение двух недель у нас списки (украинских объектов) актуализируются. В конце марта будет объявлен дополнительный список по национализации", – сказал он.Ранее власти Крыма национализировали порядка 700 объектов движимого и недвижимого имущества украинских олигархов, политиков и бизнесменов.Это земельные участки, различные здания и помещения, объекты незавершенного строительства, склады и многое другое. Работа по выявлению таких активов продолжается, ее конкретные сроки пока не определены.Все национализированное имущество будет приватизировано путем продажи на аукционах. Полученные средства в первую очередь будут направлены на материально-техническое оснащение подразделений, выполняющих задачи специальной военной операции.Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов заверил, что аукционы по продаже национализированных объектов начнутся в этом году.Читайте также на РИА Новости Крым:Национализация имущества олигархов Украины в Крыму продолжится – властиАксенов рассказал о судьбе национализированных объектов в КрымуКрым национализирует имущество 12 украинских банков

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Аксенов: в Крыму формируют еще один список по национализации украинского имущества Глава РК Сергей Аксенов: в Крыму формируют еще один список по национализации украинского имущества 2023-03-10T07:00 true PT1M14S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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