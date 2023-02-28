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Когда начнется продажа национализированных украинских активов в Крыму

Когда начнется продажа национализированных украинских активов в Крыму - РИА Новости Крым, 28.02.2023

Когда начнется продажа национализированных украинских активов в Крыму

Продажа на аукционах национализированных объектов имущества украинских олигархов, политиков и бизнесменов в Крыму начнется в этом году. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 28.02.2023

2023-02-28T13:55

2023-02-28T13:55

2023-02-28T13:55

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владимир константинов

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национализация в крыму

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экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Продажа на аукционах национализированных объектов имущества украинских олигархов, политиков и бизнесменов в Крыму начнется в этом году. Об этом сообщил журналистам председатель Государственного совета республики Владимир Константинов."Да, безусловно, в этом году точно", - сказал глава крымского парламента, отвечая на соответствующий вопрос.Константинов также отметил, что перед началом торгов необходимо создать все условия для того, чтобы республика получила максимальную выгоду от продажи этих объектов. При этом важно, чтобы сами предприятия получили ответственных собственников, которые могли бы эффективно их развивать.Ранее сообщалось, что власти Крыма национализировали порядка 700 объектов движимого и недвижимого имущества украинских олигархов, политиков и бизнесменов. Это земельные участки, различные здания и помещения, объекты незавершенного строительства, склады и многое другое. Работа по выявлению таких активов продолжается, ее конкретные сроки пока не определены.Все национализированное имущество будет приватизировано путем продажи на аукционах. Полученные средства в первую очередь будут направлены на материально-техническое оснащение подразделений, выполняющих задачи специальной военной операции.Читайте также на РИА Новости Крым:Национализация имущества олигархов Украины в Крыму продолжится – властиАксенов рассказал о судьбе национализированных объектов в КрымуКрым национализирует имущество 12 украинских банков

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