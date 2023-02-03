https://crimea.ria.ru/20230203/aksenov-rasskazal-o-sudbe-natsionalizirovannykh-obektov-v-krymu-1126765653.html
Аксенов рассказал о судьбе национализированных объектов в Крыму
Аксенов рассказал о судьбе национализированных объектов в Крыму - РИА Новости Крым, 03.02.2023
Аксенов рассказал о судьбе национализированных объектов в Крыму
Все национализированное имущество бизнесменов и политиков Украины и других стран в Крыму будет приватизировано путем продажи на аукционах. Об этом сообщил глава РИА Новости Крым, 03.02.2023
2023-02-03T17:10
2023-02-03T17:10
2023-02-03T17:13
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Все национализированное имущество бизнесменов и политиков Украины и других стран в Крыму будет приватизировано путем продажи на аукционах. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.В пятницу депутаты Госсовета Крыма проголосовали за национализацию порядка 500 объектов, относящихся к различным предприятиям, банкам и компаниям украинских политиков и олигархов. В их числе Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Сергей Тарута, Александр Ярославский, Нестор Шуфрич, Арсений Яценюк.По словам главы республики, деньги, полученные от реализации национализированного имущества, в первую очередь будут направлены на материально-техническое оснащение подразделений, выполняющих задачи специальной военной операции.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму национализируют имущество Ахметова и ШуфричаКрым национализирует имущество 12 украинских банковНационализация в Крыму: кинотеатр Яценюка в Ялте переходит республике
https://crimea.ria.ru/20221031/aksenov-nazval-podlezhaschie-natsionalizatsii-predpriyatiya-kryma-1125171873.html
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Аксенов рассказал о судьбе национализированных объектов в Крыму
Аксенов: все национализированные объекты украинских олигархов в Крыму продадут на торгах
17:10 03.02.2023 (обновлено: 17:13 03.02.2023)