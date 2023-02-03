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Аксенов рассказал о судьбе национализированных объектов в Крыму - РИА Новости Крым, 03.02.2023
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Аксенов рассказал о судьбе национализированных объектов в Крыму
Аксенов рассказал о судьбе национализированных объектов в Крыму - РИА Новости Крым, 03.02.2023
Аксенов рассказал о судьбе национализированных объектов в Крыму
Все национализированное имущество бизнесменов и политиков Украины и других стран в Крыму будет приватизировано путем продажи на аукционах. Об этом сообщил глава РИА Новости Крым, 03.02.2023
2023-02-03T17:10
2023-02-03T17:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Все национализированное имущество бизнесменов и политиков Украины и других стран в Крыму будет приватизировано путем продажи на аукционах. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.В пятницу депутаты Госсовета Крыма проголосовали за национализацию порядка 500 объектов, относящихся к различным предприятиям, банкам и компаниям украинских политиков и олигархов. В их числе Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Сергей Тарута, Александр Ярославский, Нестор Шуфрич, Арсений Яценюк.По словам главы республики, деньги, полученные от реализации национализированного имущества, в первую очередь будут направлены на материально-техническое оснащение подразделений, выполняющих задачи специальной военной операции.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму национализируют имущество Ахметова и ШуфричаКрым национализирует имущество 12 украинских банковНационализация в Крыму: кинотеатр Яценюка в Ялте переходит республике
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сергей аксенов, национализация в крыму, крым, новости, новости крыма, нестор шуфрич, игорь коломойский, арсений яценюк, украина
Аксенов рассказал о судьбе национализированных объектов в Крыму

Аксенов: все национализированные объекты украинских олигархов в Крыму продадут на торгах

17:10 03.02.2023 (обновлено: 17:13 03.02.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Все национализированное имущество бизнесменов и политиков Украины и других стран в Крыму будет приватизировано путем продажи на аукционах. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
В пятницу депутаты Госсовета Крыма проголосовали за национализацию порядка 500 объектов, относящихся к различным предприятиям, банкам и компаниям украинских политиков и олигархов. В их числе Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Сергей Тарута, Александр Ярославский, Нестор Шуфрич, Арсений Яценюк.
"Все объекты без исключения будут проданы с торгов. Моя принципиальная позиция – не оставлять никаких других форм, то есть никакую аренду оставлять не будем. Объектов, принадлежащих вражеским юридическим либо физическим лицам, которые платят налоги на территории Украины и вкладываются в бюджет террористического государства, на территории Республики Крым не будет", - заявил Аксенов в своем Telegram-канале.
По словам главы республики, деньги, полученные от реализации национализированного имущества, в первую очередь будут направлены на материально-техническое оснащение подразделений, выполняющих задачи специальной военной операции.
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