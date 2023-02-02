https://crimea.ria.ru/20230202/krym-natsionaliziruet-imuschestvo-12-ukrainskikh-bankov-1126721315.html

Крым национализирует имущество 12 украинских банков

Крым национализирует имущество 12 украинских банков - РИА Новости Крым, 02.02.2023

Крым национализирует имущество 12 украинских банков

Власти Крыма национализируют имущество двенадцати украинских банков. Об этом сообщил спикер республиканского Госсовета Владимир Константинов. РИА Новости Крым, 02.02.2023

2023-02-02T09:46

2023-02-02T09:46

2023-02-02T09:50

крым

владимир константинов

национализация в крыму

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государственный совет рк (госсовет)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Власти Крыма национализируют имущество двенадцати украинских банков. Об этом сообщил спикер республиканского Госсовета Владимир Константинов."В список имущества, подлежащего национализации, включено движимое и недвижимое имущество двенадцати украинских банков", - сказал Константинов РИА Новости.Ранее Константинов сообщал, что в ближайшее время парламент Крыма рассмотрит решение о национализации очередного ряда объектов граждан Украины и других стран, совершающих в отношении России недружественные действия. В перечне – имущество украинских олигархов Рината Ахметова, Игоря Коломойского и Сергея Таруты, депутата Верховной рады Нестора Шуфрича, экс-премьера Украины Арсения Яценюка. Читайте также на РИА Новости Крым:Национализация в Крыму: кинотеатр Яценюка в Ялте переходит республикеПридут ли в Крым российские компании вслед за Сбербанком – ответ АксеноваКак приход "Сбербанка" в Крым повлияет на рынок недвижимости

https://crimea.ria.ru/20230201/v-krymu-natsionaliziruyut-imuschestvo-akhmetova-i-shufricha-1126715316.html

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