https://crimea.ria.ru/20230202/krym-natsionaliziruet-imuschestvo-12-ukrainskikh-bankov-1126721315.html
Крым национализирует имущество 12 украинских банков
Крым национализирует имущество 12 украинских банков - РИА Новости Крым, 02.02.2023
Крым национализирует имущество 12 украинских банков
Власти Крыма национализируют имущество двенадцати украинских банков. Об этом сообщил спикер республиканского Госсовета Владимир Константинов. РИА Новости Крым, 02.02.2023
2023-02-02T09:46
2023-02-02T09:46
2023-02-02T09:50
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национализация в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Власти Крыма национализируют имущество двенадцати украинских банков. Об этом сообщил спикер республиканского Госсовета Владимир Константинов."В список имущества, подлежащего национализации, включено движимое и недвижимое имущество двенадцати украинских банков", - сказал Константинов РИА Новости.Ранее Константинов сообщал, что в ближайшее время парламент Крыма рассмотрит решение о национализации очередного ряда объектов граждан Украины и других стран, совершающих в отношении России недружественные действия. В перечне – имущество украинских олигархов Рината Ахметова, Игоря Коломойского и Сергея Таруты, депутата Верховной рады Нестора Шуфрича, экс-премьера Украины Арсения Яценюка. Читайте также на РИА Новости Крым:Национализация в Крыму: кинотеатр Яценюка в Ялте переходит республикеПридут ли в Крым российские компании вслед за Сбербанком – ответ АксеноваКак приход "Сбербанка" в Крым повлияет на рынок недвижимости
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крым, владимир константинов, национализация в крыму, общество, новости крыма, государственный совет рк (госсовет)
Крым национализирует имущество 12 украинских банков
Владимир Константинов: имущество украинских банков в Крыму будет национализировано
09:46 02.02.2023 (обновлено: 09:50 02.02.2023)