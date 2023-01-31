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Придут ли в Крым российские компании вслед за Сбербанком – ответ Аксенова - РИА Новости Крым, 31.01.2023
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Придут ли в Крым российские компании вслед за Сбербанком – ответ Аксенова
Придут ли в Крым российские компании вслед за Сбербанком – ответ Аксенова - РИА Новости Крым, 31.01.2023
Придут ли в Крым российские компании вслед за Сбербанком – ответ Аксенова
Старт работы Сбербанка в Крыму открывает новые возможности для других финансовых организаций и крупных российских компаний, которые панируют работать на... РИА Новости Крым, 31.01.2023
2023-01-31T11:28
2023-01-31T11:37
крым
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Старт работы Сбербанка в Крыму открывает новые возможности для других финансовых организаций и крупных российских компаний, которые панируют работать на полуострове. Об этом заявил глава Республики Сергей Аксенов.При этом глава Крыма отметил, что " насильно работать на полуострове никого не заставляет", но помогает тем, кто сам заявил о желании прийти в регион."У нас есть проблемы с точки зрения логистики и доставки грузов. С учетом того, что сейчас нет авиасообщения, они просто аккуратно смотрят на некоторые логистические вопросы. Отдельных переговоров с какими-то сетями не веду, но рынок открыт и всем желающим помогаем. Уверен, что эта динамика будет нести положительный характер", - заключил он.Сбербанк заходит в КрымО начале работы организации на полуострове стало известно 18 января. Главы Республики Крым и Севастополя заявили, что приход такого крупного игрока позволит повысить доступность, скорость и качество банковских услуг для населения.Первые клиентские офисы банка должны открыться уже в первом полугодии 2023-го. В пресс-службе банка уточнили, что до конца года сеть устройств самообслуживания заработает на территории всего полуострова. Постепенно в течение года банк будет открывать офисы в самых крупных городах. Отделения начнут работать в первом полугодии, и в течение года все ключевые услуги и сервисы станут доступны жителям и гостям полуострова.Банкоматы и отделения Сбербанка в КрымуМобильные офисы Сбербанка уже работают в Симферополе, Севастополе и Ялте. Также в крупных городах полуострова уже появились первые банкоматы. Они расположены по адресам: г. Севастополь, площадь Нахимова, 1; г. Симферополь, ул. Пушкина, 10; г. Ялта, ул. Киевская, д. 6; с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9.Читайте также на РИА Новости Крым: Адреса банкоматов Сбербанка в Крыму и Севастополе Сбербанк в Крыму: где открылись мобильные офисы Российские банки зашли в Херсонскую область: какие услуги доступны
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крым, сергей аксенов, сбербанк в крыму, новости крыма, новости, общество
Придут ли в Крым российские компании вслед за Сбербанком – ответ Аксенова

Аксенов: старт работы Сбербанка в Крыму открывает для крупных компаний новые возможности

11:28 31.01.2023 (обновлено: 11:37 31.01.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСбербанк. Архивное фото
Сбербанк. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Старт работы Сбербанка в Крыму открывает новые возможности для других финансовых организаций и крупных российских компаний, которые панируют работать на полуострове. Об этом заявил глава Республики Сергей Аксенов.
"Сбербанк самая крупная на сегодня банковская сеть на территории России. Наверное, когда такие крупные игроки заходят, то и все остальные тоже последуют примеру. Я не думаю, что сейчас уже будут какие-то барьеры перед банковскими структурами и другими предпринимателями. Все уже открыто, санкции в отношении тех, кто за нашу страну, уже введены и никаких других ситуаций уже быть не может. Сбербанк – новое окно возможностей", - сказал он журналистам.
При этом глава Крыма отметил, что " насильно работать на полуострове никого не заставляет", но помогает тем, кто сам заявил о желании прийти в регион.
"У нас есть проблемы с точки зрения логистики и доставки грузов. С учетом того, что сейчас нет авиасообщения, они просто аккуратно смотрят на некоторые логистические вопросы. Отдельных переговоров с какими-то сетями не веду, но рынок открыт и всем желающим помогаем. Уверен, что эта динамика будет нести положительный характер", - заключил он.
Сбербанк заходит в Крым
О начале работы организации на полуострове стало известно 18 января. Главы Республики Крым и Севастополя заявили, что приход такого крупного игрока позволит повысить доступность, скорость и качество банковских услуг для населения.
Первые клиентские офисы банка должны открыться уже в первом полугодии 2023-го. В пресс-службе банка уточнили, что до конца года сеть устройств самообслуживания заработает на территории всего полуострова. Постепенно в течение года банк будет открывать офисы в самых крупных городах. Отделения начнут работать в первом полугодии, и в течение года все ключевые услуги и сервисы станут доступны жителям и гостям полуострова.
Банкоматы и отделения Сбербанка в Крыму
Мобильные офисы Сбербанка уже работают в Симферополе, Севастополе и Ялте. Также в крупных городах полуострова уже появились первые банкоматы. Они расположены по адресам:
г. Севастополь, площадь Нахимова, 1;
г. Симферополь, ул. Пушкина, 10;
г. Ялта, ул. Киевская, д. 6;
с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9.
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