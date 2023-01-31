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Придут ли в Крым российские компании вслед за Сбербанком – ответ Аксенова

Придут ли в Крым российские компании вслед за Сбербанком – ответ Аксенова - РИА Новости Крым, 31.01.2023

Придут ли в Крым российские компании вслед за Сбербанком – ответ Аксенова

Старт работы Сбербанка в Крыму открывает новые возможности для других финансовых организаций и крупных российских компаний, которые панируют работать на... РИА Новости Крым, 31.01.2023

2023-01-31T11:28

2023-01-31T11:28

2023-01-31T11:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Старт работы Сбербанка в Крыму открывает новые возможности для других финансовых организаций и крупных российских компаний, которые панируют работать на полуострове. Об этом заявил глава Республики Сергей Аксенов.При этом глава Крыма отметил, что " насильно работать на полуострове никого не заставляет", но помогает тем, кто сам заявил о желании прийти в регион."У нас есть проблемы с точки зрения логистики и доставки грузов. С учетом того, что сейчас нет авиасообщения, они просто аккуратно смотрят на некоторые логистические вопросы. Отдельных переговоров с какими-то сетями не веду, но рынок открыт и всем желающим помогаем. Уверен, что эта динамика будет нести положительный характер", - заключил он.Сбербанк заходит в КрымО начале работы организации на полуострове стало известно 18 января. Главы Республики Крым и Севастополя заявили, что приход такого крупного игрока позволит повысить доступность, скорость и качество банковских услуг для населения.Первые клиентские офисы банка должны открыться уже в первом полугодии 2023-го. В пресс-службе банка уточнили, что до конца года сеть устройств самообслуживания заработает на территории всего полуострова. Постепенно в течение года банк будет открывать офисы в самых крупных городах. Отделения начнут работать в первом полугодии, и в течение года все ключевые услуги и сервисы станут доступны жителям и гостям полуострова.Банкоматы и отделения Сбербанка в КрымуМобильные офисы Сбербанка уже работают в Симферополе, Севастополе и Ялте. Также в крупных городах полуострова уже появились первые банкоматы. Они расположены по адресам: г. Севастополь, площадь Нахимова, 1; г. Симферополь, ул. Пушкина, 10; г. Ялта, ул. Киевская, д. 6; с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9.Читайте также на РИА Новости Крым: Адреса банкоматов Сбербанка в Крыму и Севастополе Сбербанк в Крыму: где открылись мобильные офисы Российские банки зашли в Херсонскую область: какие услуги доступны

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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