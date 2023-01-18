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Сбербанк заходит в Крым и Севастополь

Сбербанк заходит в Крым и Севастополь - РИА Новости Крым, 18.01.2023

Сбербанк заходит в Крым и Севастополь

В этом году в Республике Крым и Севастополе начинает работать Сбербанк. Об этом сообщили главы субъектов. РИА Новости Крым, 18.01.2023

2023-01-18T12:04

2023-01-18T12:04

2023-01-18T12:13

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. В этом году в Республике Крым и Севастополе начинает работать Сбербанк. Об этом сообщили главы субъектов.Как отметил глава республики Сергей Аксенов, первые офисы финучреждения откроются на полуострове уже в первом полугодии 2023-го.Глава региона отметил, что за прошедшее время было много сделано для развития банковского сектора в условиях санкций. Приход такого крупного игрока, как Сбербанк, позволит и дальше повышать доступность, скорость и качество банковских услуг для населения, подчеркнул Аксенов.По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, открытие офиса и появление банкоматов Сбербанка в городе позволит полноценно пользоваться всеми возможностями банка без выезда на материк.Ранее по поручения президента Владимира Путина в Крыму и Севастополе начал работать Промсвязьбанк. В ходе совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя российский лидер заявил, что для крупных российских бизнес-структур, в том числе банков, которые ранее опасались санкций, сейчас есть все условия, чтобы начать работать в Крыму.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.

https://crimea.ria.ru/20221213/v-otdeleniyakh-pochty-kryma-mozhno-budet-snyat-dengi-s-bankovskoy-karty-1125857519.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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