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Сбербанк заходит в Крым и Севастополь - РИА Новости Крым, 18.01.2023
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Сбербанк заходит в Крым и Севастополь
Сбербанк заходит в Крым и Севастополь - РИА Новости Крым, 18.01.2023
Сбербанк заходит в Крым и Севастополь
В этом году в Республике Крым и Севастополе начинает работать Сбербанк. Об этом сообщили главы субъектов. РИА Новости Крым, 18.01.2023
2023-01-18T12:04
2023-01-18T12:13
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. В этом году в Республике Крым и Севастополе начинает работать Сбербанк. Об этом сообщили главы субъектов.Как отметил глава республики Сергей Аксенов, первые офисы финучреждения откроются на полуострове уже в первом полугодии 2023-го.Глава региона отметил, что за прошедшее время было много сделано для развития банковского сектора в условиях санкций. Приход такого крупного игрока, как Сбербанк, позволит и дальше повышать доступность, скорость и качество банковских услуг для населения, подчеркнул Аксенов.По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, открытие офиса и появление банкоматов Сбербанка в городе позволит полноценно пользоваться всеми возможностями банка без выезда на материк.Ранее по поручения президента Владимира Путина в Крыму и Севастополе начал работать Промсвязьбанк. В ходе совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя российский лидер заявил, что для крупных российских бизнес-структур, в том числе банков, которые ранее опасались санкций, сейчас есть все условия, чтобы начать работать в Крыму.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.
https://crimea.ria.ru/20221213/v-otdeleniyakh-pochty-kryma-mozhno-budet-snyat-dengi-s-bankovskoy-karty-1125857519.html
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крым, севастополь, новости крыма, экономика, сергей аксенов, михаил развожаев, общество, сбербанк в крыму, крым под санкциями, санкции против россии
Сбербанк заходит в Крым и Севастополь

Сбербанк начнет работать в Крыму и Севастополе

12:04 18.01.2023 (обновлено: 12:13 18.01.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСбербанк начнет работать в Крыму и Севастополе
Сбербанк начнет работать в Крыму и Севастополе - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. В этом году в Республике Крым и Севастополе начинает работать Сбербанк. Об этом сообщили главы субъектов.
Как отметил глава республики Сергей Аксенов, первые офисы финучреждения откроются на полуострове уже в первом полугодии 2023-го.
"В этом году в Крыму начинает работать Сбербанк. По информации банка, в течение года банкоматы заработают по всей территории нашего региона, а первые офисы откроются в первом полугодии", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что за прошедшее время было много сделано для развития банковского сектора в условиях санкций. Приход такого крупного игрока, как Сбербанк, позволит и дальше повышать доступность, скорость и качество банковских услуг для населения, подчеркнул Аксенов.
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По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, открытие офиса и появление банкоматов Сбербанка в городе позволит полноценно пользоваться всеми возможностями банка без выезда на материк.
"Переговорил с руководством Сбербанка, мы рассчитываем, что офис банка в Севастополе начнет работать уже в первом полугодии. Сейчас идет подбор места, где офис разместится. В течение года сеть банкоматов заработает на всем полуострове, будут развертываться все необходимые услуги и сервисы", - написал губернатор.
Ранее по поручения президента Владимира Путина в Крыму и Севастополе начал работать Промсвязьбанк. В ходе совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя российский лидер заявил, что для крупных российских бизнес-структур, в том числе банков, которые ранее опасались санкций, сейчас есть все условия, чтобы начать работать в Крыму.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.
 
КрымСевастопольНовости КрымаЭкономикаСергей АксеновМихаил РазвожаевОбществоСбербанк в КрымуКрым под санкциямиСанкции против России
 
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