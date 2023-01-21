https://crimea.ria.ru/20230121/adresa-bankomatov-sberbanka-v-krymu-i-sevastopole-1126498119.html

Адреса банкоматов Сбербанка в Крыму и Севастополе

Адреса банкоматов Сбербанка в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 21.01.2023

Адреса банкоматов Сбербанка в Крыму и Севастополе

Первые банкоматы Сбербанка заработали в крупных городах Крыма и Севастополе. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе банка. РИА Новости Крым, 21.01.2023

2023-01-21T10:10

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2023-01-21T10:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Первые банкоматы Сбербанка заработали в крупных городах Крыма и Севастополе. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе банка.Банкоматы расположены по адресам: г. Севастополь, площадь Нахимова, 1;г. Симферополь, ул. Пушкина, 10;г. Ялта, ул. Киевская, д. 6;с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9.О начале работы организации на полуострове стало известно в среду, 18 января. Главы Республики Крым и Севастополя заявили, что приход такого крупного игрока позволит повысить доступность, скорость и качество банковских услуг для населения. Как отметил глава республики Сергей Аксенов, первые клиентские офисы банка должны открыться уже в первом полугодии 2023-го.В свою очередь первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев отметил, что первые клиентские отделения откроются в Симферополе, Севастополе и Ялте уже в ближайшие месяцы. В перспективе филиальную сеть планируется расширить",В пресс-службе банка уточнили, что первые банкоматы в регионе уже установлены, до конца года сеть устройств самообслуживания заработает на территории всего полуострова. Постепенно в течение года банк будет открывать офисы в самых крупных городах. Отделения начнут работать в первом полугодии и в течение года все ключевые услуги и сервисы станут доступны жителям и гостям полуострова.В свою очередь доцент кафедры Государственного и муниципального управления Института экономики и управления КФУ Елена Вершицкая заверила, что значение события гораздо шире, чем "только расширение спектра банковских услуг для населения и бизнеса". По ее мнению, это сигнал для крупных торговых сетей и компаний по предоставлению разного рода услуг, что регион "открыт", а его рынок перспективен для развития компаний различных сфер деятельности.Ранее по поручения президента Владимира Путина в Крыму и Севастополе начал работать Промсвязьбанк. В ходе совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя российский лидер заявил, что для крупных российских бизнес-структур, в том числе банков, которые ранее опасались санкций, сейчас есть все условия, чтобы начать работать в Крыму.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% севастопольцев высказались за вхождение в состав России.Читайте также на РИА Новости Крым:Придут ли крупные торговые сети в Крым вслед за СбербанкомСбербанк заходит в Крым: где установлены банкоматыРоссийские банки зашли в Херсонскую область: какие услуги доступны

https://crimea.ria.ru/20230119/gde-otkroyutsya-otdeleniya-sberbanka-v-krymu-1126480804.html

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