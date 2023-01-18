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Придут ли крупные торговые сети в Крым вслед за Сбербанком - РИА Новости Крым, 18.01.2023
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230118/pridut-li-krupnye-torgovye-seti-v-krym-vsled-za-sberbankom-1126462012.html
Придут ли крупные торговые сети в Крым вслед за Сбербанком
Придут ли крупные торговые сети в Крым вслед за Сбербанком - РИА Новости Крым, 18.01.2023
Придут ли крупные торговые сети в Крым вслед за Сбербанком
Вслед за Сбербанком на Крымский полуостров придут крупные торговые сети и компании по предоставлению услуг. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 18.01.2023
2023-01-18T18:37
2023-01-18T18:37
эксклюзивы риа новости крым
крым
севастополь
сбербанк в крыму
экономика
крымский бизнес
общество
мнения
кфу (крымский федеральный университет)
елена вершицкая
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Вслед за Сбербанком на Крымский полуостров придут крупные торговые сети и компании по предоставлению услуг. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказала доцент кафедры Государстенного и муниципального управления Института экономики и управления КФУ Елена Вершицкая.Эксперт отметила, что открытие Сбербанка в Крыму – знаковое и долгожданное событие. На территории страны действует целая экосистема финорганизации, с которой крымские игроки будут вынуждены считаться и повышать качество собственных продуктов. Однако значение события гораздо шире, чем только расширение спектра банковских услуг для населений и бизнеса.Однако не стоит ждать мгновенных изменений, отметила она. Подобные серьезные шаги не ограничиваются одним только желанием – необходимо подготовить инфраструктуру, персонал, продумать и просчитать логистику."Однако если такая тенденция началась, то потребуется не более года – полтора для завершения полной интеграции региона в экономическое пространство страны", – резюмировала Вершицкая.Как сообщили в пресс-службе банка, на полуострове уже работает команда специалистов. Установлены первые банкоматы, готовятся к открытию отделения в крупных городах. По оценкам экспертов, уже к концу года в Крыму и Севастополе будет работать сеть устройств самообслуживания.В среду днем глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщили о начале работы Сбербанка на полуострове. Главы регионов подчеркнули, что приход крупного игрока позволит повысить доступность, скорость и качество банковских услуг для населения и бизнеса.Ранее по поручения президента Владимира Путина в Крыму и Севастополе начал работать Промсвязьбанк. В ходе совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя российский лидер заявил, что для крупных российских бизнес-структур, в том числе банков, которые ранее опасались санкций, сейчас есть все условия, чтобы начать работать в Крыму.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.Читайте также на РИА Новости Крым:Отключение Сбербанка от SWIFT: как это отразится на расчетахЭксперт указал на фактическую причину снижения курса рубляРоссийские банки зашли в Херсонскую область: какие услуги доступны
https://crimea.ria.ru/20230118/sberbank-zakhodit-v-krym-gde-ustanovleny-bankomaty-1126454665.html
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крым, севастополь, сбербанк в крыму, экономика, крымский бизнес, общество, мнения, кфу (крымский федеральный университет), елена вершицкая
Придут ли крупные торговые сети в Крым вслед за Сбербанком

Эксперт Вершицкая: приход Сбербанка в Крым стал сигналом для ритейлеров и бизнеса

18:37 18.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭксперт Вершицкая: приход Сбербанка в Крым стал сигналом для ритейлеров и бизнеса
Эксперт Вершицкая: приход Сбербанка в Крым стал сигналом для ритейлеров и бизнеса - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Элеонора Павловская
Элеонора Павловская
Старший корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Вслед за Сбербанком на Крымский полуостров придут крупные торговые сети и компании по предоставлению услуг. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказала доцент кафедры Государстенного и муниципального управления Института экономики и управления КФУ Елена Вершицкая.
Эксперт отметила, что открытие Сбербанка в Крыму – знаковое и долгожданное событие. На территории страны действует целая экосистема финорганизации, с которой крымские игроки будут вынуждены считаться и повышать качество собственных продуктов. Однако значение события гораздо шире, чем только расширение спектра банковских услуг для населений и бизнеса.
"Приход в Крым флагмана банковской сферы страны – сигнал для крупных торговых сетей и компаний по предоставлению разного рода услуг, что регион "открыт". Что можно и нужно заходить, что его рынок перспективен для развития компаний различных сфер деятельности", – пояснила Вершицкая.
Мужчина у банкоматов Сбербанка - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
14:33Эксклюзивы РИА Новости Крым
Сбербанк заходит в Крым: где установлены банкоматы
Однако не стоит ждать мгновенных изменений, отметила она. Подобные серьезные шаги не ограничиваются одним только желанием – необходимо подготовить инфраструктуру, персонал, продумать и просчитать логистику.
"Однако если такая тенденция началась, то потребуется не более года – полтора для завершения полной интеграции региона в экономическое пространство страны", – резюмировала Вершицкая.
Как сообщили в пресс-службе банка, на полуострове уже работает команда специалистов. Установлены первые банкоматы, готовятся к открытию отделения в крупных городах. По оценкам экспертов, уже к концу года в Крыму и Севастополе будет работать сеть устройств самообслуживания.
В среду днем глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщили о начале работы Сбербанка на полуострове. Главы регионов подчеркнули, что приход крупного игрока позволит повысить доступность, скорость и качество банковских услуг для населения и бизнеса.
Сбербанк начнет работать в Крыму и Севастополе - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
12:04
Сбербанк заходит в Крым и Севастополь
Ранее по поручения президента Владимира Путина в Крыму и Севастополе начал работать Промсвязьбанк. В ходе совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя российский лидер заявил, что для крупных российских бизнес-структур, в том числе банков, которые ранее опасались санкций, сейчас есть все условия, чтобы начать работать в Крыму.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымСевастопольСбербанк в КрымуЭкономикаКрымский бизнесОбществоМненияКФУ (Крымский федеральный университет)Елена Вершицкая
 
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