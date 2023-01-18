https://crimea.ria.ru/20230118/pridut-li-krupnye-torgovye-seti-v-krym-vsled-za-sberbankom-1126462012.html

Придут ли крупные торговые сети в Крым вслед за Сбербанком

Придут ли крупные торговые сети в Крым вслед за Сбербанком - РИА Новости Крым, 18.01.2023

Придут ли крупные торговые сети в Крым вслед за Сбербанком

Вслед за Сбербанком на Крымский полуостров придут крупные торговые сети и компании по предоставлению услуг. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 18.01.2023

2023-01-18T18:37

2023-01-18T18:37

2023-01-18T18:37

эксклюзивы риа новости крым

крым

севастополь

сбербанк в крыму

экономика

крымский бизнес

общество

мнения

кфу (крымский федеральный университет)

елена вершицкая

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/01/1121929812_0:39:1620:950_1920x0_80_0_0_2a23f47b1881bbf2cdb54fb65199cb13.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Вслед за Сбербанком на Крымский полуостров придут крупные торговые сети и компании по предоставлению услуг. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказала доцент кафедры Государстенного и муниципального управления Института экономики и управления КФУ Елена Вершицкая.Эксперт отметила, что открытие Сбербанка в Крыму – знаковое и долгожданное событие. На территории страны действует целая экосистема финорганизации, с которой крымские игроки будут вынуждены считаться и повышать качество собственных продуктов. Однако значение события гораздо шире, чем только расширение спектра банковских услуг для населений и бизнеса.Однако не стоит ждать мгновенных изменений, отметила она. Подобные серьезные шаги не ограничиваются одним только желанием – необходимо подготовить инфраструктуру, персонал, продумать и просчитать логистику."Однако если такая тенденция началась, то потребуется не более года – полтора для завершения полной интеграции региона в экономическое пространство страны", – резюмировала Вершицкая.Как сообщили в пресс-службе банка, на полуострове уже работает команда специалистов. Установлены первые банкоматы, готовятся к открытию отделения в крупных городах. По оценкам экспертов, уже к концу года в Крыму и Севастополе будет работать сеть устройств самообслуживания.В среду днем глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщили о начале работы Сбербанка на полуострове. Главы регионов подчеркнули, что приход крупного игрока позволит повысить доступность, скорость и качество банковских услуг для населения и бизнеса.Ранее по поручения президента Владимира Путина в Крыму и Севастополе начал работать Промсвязьбанк. В ходе совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя российский лидер заявил, что для крупных российских бизнес-структур, в том числе банков, которые ранее опасались санкций, сейчас есть все условия, чтобы начать работать в Крыму.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.Читайте также на РИА Новости Крым:Отключение Сбербанка от SWIFT: как это отразится на расчетахЭксперт указал на фактическую причину снижения курса рубляРоссийские банки зашли в Херсонскую область: какие услуги доступны

https://crimea.ria.ru/20230118/sberbank-zakhodit-v-krym-gde-ustanovleny-bankomaty-1126454665.html

https://crimea.ria.ru/20230118/sberbank-zakhodit-v-krym-i-sevastopol-1126449322.html

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

крым, севастополь, сбербанк в крыму, экономика, крымский бизнес, общество, мнения, кфу (крымский федеральный университет), елена вершицкая