Придут ли крупные торговые сети в Крым вслед за Сбербанком
Эксперт Вершицкая: приход Сбербанка в Крым стал сигналом для ритейлеров и бизнеса
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭксперт Вершицкая: приход Сбербанка в Крым стал сигналом для ритейлеров и бизнеса
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Вслед за Сбербанком на Крымский полуостров придут крупные торговые сети и компании по предоставлению услуг. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказала доцент кафедры Государстенного и муниципального управления Института экономики и управления КФУ Елена Вершицкая.
Эксперт отметила, что открытие Сбербанка в Крыму – знаковое и долгожданное событие. На территории страны действует целая экосистема финорганизации, с которой крымские игроки будут вынуждены считаться и повышать качество собственных продуктов. Однако значение события гораздо шире, чем только расширение спектра банковских услуг для населений и бизнеса.
"Приход в Крым флагмана банковской сферы страны – сигнал для крупных торговых сетей и компаний по предоставлению разного рода услуг, что регион "открыт". Что можно и нужно заходить, что его рынок перспективен для развития компаний различных сфер деятельности", – пояснила Вершицкая.
Однако не стоит ждать мгновенных изменений, отметила она. Подобные серьезные шаги не ограничиваются одним только желанием – необходимо подготовить инфраструктуру, персонал, продумать и просчитать логистику.
"Однако если такая тенденция началась, то потребуется не более года – полтора для завершения полной интеграции региона в экономическое пространство страны", – резюмировала Вершицкая.
Как сообщили в пресс-службе банка, на полуострове уже работает команда специалистов. Установлены первые банкоматы, готовятся к открытию отделения в крупных городах. По оценкам экспертов, уже к концу года в Крыму и Севастополе будет работать сеть устройств самообслуживания.
В среду днем глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщили о начале работы Сбербанка на полуострове. Главы регионов подчеркнули, что приход крупного игрока позволит повысить доступность, скорость и качество банковских услуг для населения и бизнеса.
Ранее по поручения президента Владимира Путина в Крыму и Севастополе начал работать Промсвязьбанк. В ходе совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя российский лидер заявил, что для крупных российских бизнес-структур, в том числе банков, которые ранее опасались санкций, сейчас есть все условия, чтобы начать работать в Крыму.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.
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