Сбербанк заходит в Крым: где установлены банкоматы
Какие услуги и сервисы Сбербанка станут доступны в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Первые банкоматы Сбербанка уже установлены в Крыму, а до конца года на полуострове заработает сеть устройств самообслуживания. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе финорганизации.
Уточняется, что команда специалистов, которые будут развивать работу банка на территории Республики Крым и Севастополя, уже сформирована.
"Первые банкоматы в регионе уже установлены, до конца года сеть устройств самообслуживания заработает на всем полуострове Крым", – уточнили в пресс-службе.
Постепенно в течение года банк будет открывать офисы в самых крупных городах. Отделения начнут работать в первом полугодии и в течение года все ключевые услуги и сервисы станут доступны жителям и гостям полуострова.
В среду днем глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о начале работы организации на полуострове. Он подчеркнул, что приход такого крупного игрока позволит и дальше повышать доступность, скорость и качество банковских услуг для населения.
В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что появление крупнейшего банка страны в регионе позволит населению полноценно пользоваться всеми его возможностями без выезда на материк.
Ранее по поручения президента Владимира Путина в Крыму и Севастополе начал работать Промсвязьбанк. В ходе совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя российский лидер заявил, что для крупных российских бизнес-структур, в том числе банков, которые ранее опасались санкций, сейчас есть все условия, чтобы начать работать в Крыму.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.