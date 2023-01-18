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Сбербанк заходит в Крым: где установлены банкоматы - РИА Новости Крым, 18.01.2023
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https://crimea.ria.ru/20230118/sberbank-zakhodit-v-krym-gde-ustanovleny-bankomaty-1126454665.html
Сбербанк заходит в Крым: где установлены банкоматы
Сбербанк заходит в Крым: где установлены банкоматы - РИА Новости Крым, 18.01.2023
Сбербанк заходит в Крым: где установлены банкоматы
Первые банкоматы Сбербанка уже установлены в Крыму, а до конца года на полуострове заработает сеть устройств самообслуживания. Об этом в комментарии РИА Новости РИА Новости Крым, 18.01.2023
2023-01-18T14:33
2023-01-18T14:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Первые банкоматы Сбербанка уже установлены в Крыму, а до конца года на полуострове заработает сеть устройств самообслуживания. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе финорганизации.Уточняется, что команда специалистов, которые будут развивать работу банка на территории Республики Крым и Севастополя, уже сформирована.Постепенно в течение года банк будет открывать офисы в самых крупных городах. Отделения начнут работать в первом полугодии и в течение года все ключевые услуги и сервисы станут доступны жителям и гостям полуострова.В среду днем глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о начале работы организации на полуострове. Он подчеркнул, что приход такого крупного игрока позволит и дальше повышать доступность, скорость и качество банковских услуг для населения.В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что появление крупнейшего банка страны в регионе позволит населению полноценно пользоваться всеми его возможностями без выезда на материк.Ранее по поручения президента Владимира Путина в Крыму и Севастополе начал работать Промсвязьбанк. В ходе совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя российский лидер заявил, что для крупных российских бизнес-структур, в том числе банков, которые ранее опасались санкций, сейчас есть все условия, чтобы начать работать в Крыму.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.
https://crimea.ria.ru/20230118/sberbank-zakhodit-v-krym-i-sevastopol-1126449322.html
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крым, сбербанк в крыму, общество, новости крыма, экономика, севастополь
Сбербанк заходит в Крым: где установлены банкоматы

Какие услуги и сервисы Сбербанка станут доступны в Крыму

14:33 18.01.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМужчина у банкоматов Сбербанка
Мужчина у банкоматов Сбербанка - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Первые банкоматы Сбербанка уже установлены в Крыму, а до конца года на полуострове заработает сеть устройств самообслуживания. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе финорганизации.
Уточняется, что команда специалистов, которые будут развивать работу банка на территории Республики Крым и Севастополя, уже сформирована.
"Первые банкоматы в регионе уже установлены, до конца года сеть устройств самообслуживания заработает на всем полуострове Крым", – уточнили в пресс-службе.
Постепенно в течение года банк будет открывать офисы в самых крупных городах. Отделения начнут работать в первом полугодии и в течение года все ключевые услуги и сервисы станут доступны жителям и гостям полуострова.
Сбербанк начнет работать в Крыму и Севастополе - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
12:04
Сбербанк заходит в Крым и Севастополь
В среду днем глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о начале работы организации на полуострове. Он подчеркнул, что приход такого крупного игрока позволит и дальше повышать доступность, скорость и качество банковских услуг для населения.
В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что появление крупнейшего банка страны в регионе позволит населению полноценно пользоваться всеми его возможностями без выезда на материк.
Ранее по поручения президента Владимира Путина в Крыму и Севастополе начал работать Промсвязьбанк. В ходе совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя российский лидер заявил, что для крупных российских бизнес-структур, в том числе банков, которые ранее опасались санкций, сейчас есть все условия, чтобы начать работать в Крыму.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.
 
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