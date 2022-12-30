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Эксперт указал на фактическую причину снижения курса рубля - РИА Новости Крым, 30.12.2022
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Эксперт указал на фактическую причину снижения курса рубля
Эксперт указал на фактическую причину снижения курса рубля - РИА Новости Крым, 30.12.2022
Эксперт указал на фактическую причину снижения курса рубля
Падение курса рубля – результат действий валютных спекулянтов. В скором времени доллар опустится до 65-67 рублей. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 30.12.2022
2022-12-30T18:12
2022-12-30T17:19
радио "спутник в крыму"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Падение курса рубля – результат действий валютных спекулянтов. В скором времени доллар опустится до 65-67 рублей. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил кандидат экономический наук Михаил Беляев.Гость студии напомнил, что стоимость валюты зависит от состояния национальной экономики. Весной экономическая система России показала устойчивость к санкциям коллективного Запада, в то время западные страны стали испытывать очень большие сложности. Это и определило резкое снижение евро и доллара к рублю весной.Далее в игру включились спекулянты которые привыкли зарабатывать на ажиотажном спросе на иностранную валюту. Именно этим можно объяснить так называемое "падение" рубля.Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что валовый внутренний продукт России в 2022 году, несмотря на санкции и вопреки негативным прогнозам западных аналитиков, снизился всего на 2%.Читайте также:Как отразится решение Банка России на темпах роста экономики страныДоллар растет: финансовый аналитик рассказал, нужно ли покупать валютуКакой валюте россияне доверят больше всего – исследование
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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мнения, михаил беляев, курс валют, курс доллара, доллар, курс рубля, экономика
Эксперт указал на фактическую причину снижения курса рубля

Доллар скоро вернется к показателям 65-67 рублей – экономист

18:12 30.12.2022
 
Деньги
Деньги
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Падение курса рубля – результат действий валютных спекулянтов. В скором времени доллар опустится до 65-67 рублей. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил кандидат экономический наук Михаил Беляев.
Гость студии напомнил, что стоимость валюты зависит от состояния национальной экономики. Весной экономическая система России показала устойчивость к санкциям коллективного Запада, в то время западные страны стали испытывать очень большие сложности. Это и определило резкое снижение евро и доллара к рублю весной.
"Но в конце года выяснилось, что наша оценка глубины кризиса в штатах оказалась переоцененной. Америка смогла подавить (на момент или время) кризисные явления. В это же время российская экономика могла показать большее снижение ВВП, чем плановые 2,9%. Это отразилось на курсе рубля, однако снижение было незначительным", – пояснил экономист.
Далее в игру включились спекулянты которые привыкли зарабатывать на ажиотажном спросе на иностранную валюту. Именно этим можно объяснить так называемое "падение" рубля.
"Резкое снижение курса российской валюты на 1 - 1,5 рубля – это признак ажиотажа. Через день-другой он закончится. Произойдет коррекция. До прежних значений доллар в ближайшее время не опустится, но все равно будет в районе 65-66, максимум 67 рублей", – заверил Беляев.
Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что валовый внутренний продукт России в 2022 году, несмотря на санкции и вопреки негативным прогнозам западных аналитиков, снизился всего на 2%.
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Радио "Спутник в Крыму"МненияМихаил БеляевКурс валютКурс доллараДолларКурс рубляЭкономика
 
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