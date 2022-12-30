https://crimea.ria.ru/20221230/ekspert-ukazal-na-fakticheskuyu-prichinu-snizheniya-kursa-rublya-1126204595.html

Эксперт указал на фактическую причину снижения курса рубля

Эксперт указал на фактическую причину снижения курса рубля - РИА Новости Крым, 30.12.2022

Эксперт указал на фактическую причину снижения курса рубля

Падение курса рубля – результат действий валютных спекулянтов. В скором времени доллар опустится до 65-67 рублей. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 30.12.2022

2022-12-30T18:12

2022-12-30T18:12

2022-12-30T17:19

радио "спутник в крыму"

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Падение курса рубля – результат действий валютных спекулянтов. В скором времени доллар опустится до 65-67 рублей. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил кандидат экономический наук Михаил Беляев.Гость студии напомнил, что стоимость валюты зависит от состояния национальной экономики. Весной экономическая система России показала устойчивость к санкциям коллективного Запада, в то время западные страны стали испытывать очень большие сложности. Это и определило резкое снижение евро и доллара к рублю весной.Далее в игру включились спекулянты которые привыкли зарабатывать на ажиотажном спросе на иностранную валюту. Именно этим можно объяснить так называемое "падение" рубля.Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что валовый внутренний продукт России в 2022 году, несмотря на санкции и вопреки негативным прогнозам западных аналитиков, снизился всего на 2%.Читайте также:Как отразится решение Банка России на темпах роста экономики страныДоллар растет: финансовый аналитик рассказал, нужно ли покупать валютуКакой валюте россияне доверят больше всего – исследование

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, михаил беляев, курс валют, курс доллара, доллар, курс рубля, экономика