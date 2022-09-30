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Евро упал ниже значений 2014 года – до 51 рубля - РИА Новости Крым, 30.09.2022
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Евро упал ниже значений 2014 года – до 51 рубля
Евро упал ниже значений 2014 года – до 51 рубля - РИА Новости Крым, 30.09.2022
Евро упал ниже значений 2014 года – до 51 рубля
Курс евро снизился до 51 рубля в ходе пятничных торгов, свидетельствуют данные Московской биржи. РИА Новости Крым, 30.09.2022
2022-09-30T15:02
2022-09-30T15:08
экономика
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Курс евро снизился до 51 рубля в ходе пятничных торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.По данным Банка России, курсы доллара и евро расчетами "завтра" по отношению к российскому рублю снизились на 2,28 и 2,13 рубля соответственно. Доллар стоит 54,94 рубля, европейская валюта – 53,34 рубля.По мнению финансовых аналитиков, европейская валюта постепенно теряет устойчивость по отношению к доллару. В конце августа курс евро впервые с 2002 года опустился ниже уровня 0,9952 доллара.Ранее аналитики центра НАФИ пришли ко мнению, что россияне теряют интерес к курсу валют и перестают следить за его изменениями.
https://crimea.ria.ru/20220822/kurs-evro-obnovil-dvadtsatiletniy-minimum-1124253836.html
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экономика, российская федерация (россия, рф)
Евро упал ниже значений 2014 года – до 51 рубля

Крах евро: курс европейской валюты опустился ниже значений 2014 года

15:02 30.09.2022 (обновлено: 15:08 30.09.2022)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Курс евро снизился до 51 рубля в ходе пятничных торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.
"Это ниже значений курса в марте 2014 года, еще до присоединения Крыма к России. Тогда евро торговался на уровне 51,2 рубля ", – пишет РИА Новости.
По данным Банка России, курсы доллара и евро расчетами "завтра" по отношению к российскому рублю снизились на 2,28 и 2,13 рубля соответственно. Доллар стоит 54,94 рубля, европейская валюта – 53,34 рубля.
Курс евро - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 19:58
Курс евро обновил двадцатилетний минимум
По мнению финансовых аналитиков, европейская валюта постепенно теряет устойчивость по отношению к доллару. В конце августа курс евро впервые с 2002 года опустился ниже уровня 0,9952 доллара.
Ранее аналитики центра НАФИ пришли ко мнению, что россияне теряют интерес к курсу валют и перестают следить за его изменениями.
 
ЭкономикаРоссийская Федерация (Россия, РФ)
 
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