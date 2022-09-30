https://crimea.ria.ru/20220930/evro-upal-nizhe-znacheniy-2014-goda--do-51-rublya-1124675490.html

Евро упал ниже значений 2014 года – до 51 рубля

Евро упал ниже значений 2014 года – до 51 рубля - РИА Новости Крым, 30.09.2022

Евро упал ниже значений 2014 года – до 51 рубля

Курс евро снизился до 51 рубля в ходе пятничных торгов, свидетельствуют данные Московской биржи. РИА Новости Крым, 30.09.2022

2022-09-30T15:02

2022-09-30T15:02

2022-09-30T15:08

экономика

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Курс евро снизился до 51 рубля в ходе пятничных торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.По данным Банка России, курсы доллара и евро расчетами "завтра" по отношению к российскому рублю снизились на 2,28 и 2,13 рубля соответственно. Доллар стоит 54,94 рубля, европейская валюта – 53,34 рубля.По мнению финансовых аналитиков, европейская валюта постепенно теряет устойчивость по отношению к доллару. В конце августа курс евро впервые с 2002 года опустился ниже уровня 0,9952 доллара.Ранее аналитики центра НАФИ пришли ко мнению, что россияне теряют интерес к курсу валют и перестают следить за его изменениями.

https://crimea.ria.ru/20220822/kurs-evro-obnovil-dvadtsatiletniy-minimum-1124253836.html

российская федерация (россия, рф)

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2022

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экономика, российская федерация (россия, рф)