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Какой валюте россияне доверят больше всего – исследование - РИА Новости Крым, 31.10.2022
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Какой валюте россияне доверят больше всего – исследование
Какой валюте россияне доверят больше всего – исследование - РИА Новости Крым, 31.10.2022
Какой валюте россияне доверят больше всего – исследование
Россияне предпочитают хранить сбережения в национальной валюте, что говорит о высоком уровне доверия к рублю. Такое мнение по результатам проведенного... РИА Новости Крым, 31.10.2022
2022-10-31T07:06
2022-10-31T07:06
общество
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Россияне предпочитают хранить сбережения в национальной валюте, что говорит о высоком уровне доверия к рублю. Такое мнение по результатам проведенного исследования озвучил руководитель департамента по работе с массовым сегментом крупного российского банка Денис Вальвачев, пишет РИА Новости."Сегодня 90% населения хранит деньги в рублях – это говорит о высоком уровне доверия россиян к национальной валюте", – сказал Вальвачев.При этом только 20% граждан, у которых есть накопления, предпочитают держать наличные деньги, остальные 80% в качестве инструментов сбережения отдают предпочтение банковским картам, накопительным счетам и депозитам.Накопительные счета в качестве инструмента сбережения средств занимают второе место по популярности. Их выбирают 29% россиян, по мере увеличения доходов этот показатель составляет от 22% до 33%. Классические депозиты выбирают почти такое же число россиян – 28%. А вот на обычных счетах сбережения держат только 6% граждан.Менее всего – от 1 до 2% владельцев накоплений – отдают предпочтение монетам и слиткам драгметаллов, сообщают авторы исследования.По данным исследования ВЦИОМ, 44% россиян откладывают деньги после совершения всех необходимых трат. Кроме того, специалисты сервиса SuperJob выяснили, что россияне стали реже брать взаймы и одалживать деньги.
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общество, экономика
Какой валюте россияне доверят больше всего – исследование

В какой валюте россияне предпочитают хранить деньги – исследование

07:06 31.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Россияне предпочитают хранить сбережения в национальной валюте, что говорит о высоком уровне доверия к рублю. Такое мнение по результатам проведенного исследования озвучил руководитель департамента по работе с массовым сегментом крупного российского банка Денис Вальвачев, пишет РИА Новости.
"Сегодня 90% населения хранит деньги в рублях – это говорит о высоком уровне доверия россиян к национальной валюте", – сказал Вальвачев.
При этом только 20% граждан, у которых есть накопления, предпочитают держать наличные деньги, остальные 80% в качестве инструментов сбережения отдают предпочтение банковским картам, накопительным счетам и депозитам.
По данным исследования, на картах держат накопления 36% россиян. Отмечается, что данное предпочтение растет по мере увеличения благосостояния человека. То есть среди людей со средним доходом таких 28%, с высоким уже 44%.
Накопительные счета в качестве инструмента сбережения средств занимают второе место по популярности. Их выбирают 29% россиян, по мере увеличения доходов этот показатель составляет от 22% до 33%. Классические депозиты выбирают почти такое же число россиян – 28%. А вот на обычных счетах сбережения держат только 6% граждан.
Менее всего – от 1 до 2% владельцев накоплений – отдают предпочтение монетам и слиткам драгметаллов, сообщают авторы исследования.
По данным исследования ВЦИОМ, 44% россиян откладывают деньги после совершения всех необходимых трат. Кроме того, специалисты сервиса SuperJob выяснили, что россияне стали реже брать взаймы и одалживать деньги.
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