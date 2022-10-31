https://crimea.ria.ru/20221031/kakoy-valyute-rossiyane-doveryat-bolshe-vsego--issledovanie-1125136767.html

Какой валюте россияне доверят больше всего – исследование

Какой валюте россияне доверят больше всего – исследование - РИА Новости Крым, 31.10.2022

Какой валюте россияне доверят больше всего – исследование

Россияне предпочитают хранить сбережения в национальной валюте, что говорит о высоком уровне доверия к рублю. Такое мнение по результатам проведенного... РИА Новости Крым, 31.10.2022

2022-10-31T07:06

2022-10-31T07:06

2022-10-31T07:06

общество

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Россияне предпочитают хранить сбережения в национальной валюте, что говорит о высоком уровне доверия к рублю. Такое мнение по результатам проведенного исследования озвучил руководитель департамента по работе с массовым сегментом крупного российского банка Денис Вальвачев, пишет РИА Новости."Сегодня 90% населения хранит деньги в рублях – это говорит о высоком уровне доверия россиян к национальной валюте", – сказал Вальвачев.При этом только 20% граждан, у которых есть накопления, предпочитают держать наличные деньги, остальные 80% в качестве инструментов сбережения отдают предпочтение банковским картам, накопительным счетам и депозитам.Накопительные счета в качестве инструмента сбережения средств занимают второе место по популярности. Их выбирают 29% россиян, по мере увеличения доходов этот показатель составляет от 22% до 33%. Классические депозиты выбирают почти такое же число россиян – 28%. А вот на обычных счетах сбережения держат только 6% граждан.Менее всего – от 1 до 2% владельцев накоплений – отдают предпочтение монетам и слиткам драгметаллов, сообщают авторы исследования.По данным исследования ВЦИОМ, 44% россиян откладывают деньги после совершения всех необходимых трат. Кроме того, специалисты сервиса SuperJob выяснили, что россияне стали реже брать взаймы и одалживать деньги.

https://crimea.ria.ru/20220303/kak-uberech-nakopleniya-ot-inflyatsii---sovety-investora-1122564637.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, экономика