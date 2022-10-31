https://crimea.ria.ru/20221031/kakoy-valyute-rossiyane-doveryat-bolshe-vsego--issledovanie-1125136767.html
Какой валюте россияне доверят больше всего – исследование
Какой валюте россияне доверят больше всего – исследование - РИА Новости Крым, 31.10.2022
Какой валюте россияне доверят больше всего – исследование
Россияне предпочитают хранить сбережения в национальной валюте, что говорит о высоком уровне доверия к рублю. Такое мнение по результатам проведенного... РИА Новости Крым, 31.10.2022
2022-10-31T07:06
2022-10-31T07:06
2022-10-31T07:06
общество
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0f/1122374705_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_67430b15d1f59b4534d75cb49bc66120.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Россияне предпочитают хранить сбережения в национальной валюте, что говорит о высоком уровне доверия к рублю. Такое мнение по результатам проведенного исследования озвучил руководитель департамента по работе с массовым сегментом крупного российского банка Денис Вальвачев, пишет РИА Новости."Сегодня 90% населения хранит деньги в рублях – это говорит о высоком уровне доверия россиян к национальной валюте", – сказал Вальвачев.При этом только 20% граждан, у которых есть накопления, предпочитают держать наличные деньги, остальные 80% в качестве инструментов сбережения отдают предпочтение банковским картам, накопительным счетам и депозитам.Накопительные счета в качестве инструмента сбережения средств занимают второе место по популярности. Их выбирают 29% россиян, по мере увеличения доходов этот показатель составляет от 22% до 33%. Классические депозиты выбирают почти такое же число россиян – 28%. А вот на обычных счетах сбережения держат только 6% граждан.Менее всего – от 1 до 2% владельцев накоплений – отдают предпочтение монетам и слиткам драгметаллов, сообщают авторы исследования.По данным исследования ВЦИОМ, 44% россиян откладывают деньги после совершения всех необходимых трат. Кроме того, специалисты сервиса SuperJob выяснили, что россияне стали реже брать взаймы и одалживать деньги.
https://crimea.ria.ru/20220303/kak-uberech-nakopleniya-ot-inflyatsii---sovety-investora-1122564637.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0f/1122374705_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_65e23f36bdf98c2ebc7f976043924a4c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, экономика
Какой валюте россияне доверят больше всего – исследование
В какой валюте россияне предпочитают хранить деньги – исследование
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Россияне предпочитают хранить сбережения в национальной валюте, что говорит о высоком уровне доверия к рублю. Такое мнение по результатам проведенного исследования озвучил руководитель департамента по работе с массовым сегментом крупного российского банка Денис Вальвачев, пишет РИА Новости.
"Сегодня 90% населения хранит деньги в рублях – это говорит о высоком уровне доверия россиян к национальной валюте", – сказал Вальвачев.
При этом только 20% граждан, у которых есть накопления, предпочитают держать наличные деньги, остальные 80% в качестве инструментов сбережения отдают предпочтение банковским картам, накопительным счетам и депозитам.
По данным исследования, на картах держат накопления 36% россиян. Отмечается, что данное предпочтение растет по мере увеличения благосостояния человека. То есть среди людей со средним доходом таких 28%, с высоким уже 44%.
Накопительные счета в качестве инструмента сбережения средств занимают второе место по популярности. Их выбирают 29% россиян, по мере увеличения доходов этот показатель составляет от 22% до 33%. Классические депозиты выбирают почти такое же число россиян – 28%. А вот на обычных счетах сбережения держат только 6% граждан.
Менее всего – от 1 до 2% владельцев накоплений – отдают предпочтение монетам и слиткам драгметаллов, сообщают авторы исследования.
По данным исследования
ВЦИОМ, 44% россиян откладывают деньги после совершения всех необходимых трат. Кроме того, специалисты сервиса SuperJob выяснили, что россияне стали реже брать взаймы
и одалживать деньги.