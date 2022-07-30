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Россияне стали реже брать взаймы и одалживать деньги
Россияне стали реже брать взаймы и одалживать деньги - РИА Новости Крым, 30.07.2022
Россияне стали реже брать взаймы и одалживать деньги
Россияне стали реже брать взаймы и одалживать деньги. К такому выводу пришли специалисты сервиса SuperJob по итогам опроса на платформе. РИА Новости Крым, 30.07.2022
2022-07-30T08:26
2022-07-30T08:26
2022-07-30T08:26
общество
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Россияне стали реже брать взаймы и одалживать деньги. К такому выводу пришли специалисты сервиса SuperJob по итогам опроса на платформе.В опросе приняли участие 2,5 тысячи человек. Выяснилось, что 60% респондентов предпочитают не занимать деньги, но если такая потребность возникает – обращаются в основном к кредитным организациям (19%) или родственникам (11%).При этом россияне охотнее одалживают деньги сами. Так, 22% готовы прийти на помощь к родственникам, 21% – друзьям, 9% – коллегам.Согласно результатам опроса, родственникам среднестатистический россиянин готов одолжить больше, чем коллеге – 16 тысяч против 5 800 рублей.Еще один вывод, сделанный специалистами платформы: по сравнению с данными прошлого года россияне стали реже брать взаймы и одалживать деньги.Ранее ВЦИОМ выяснил, сколько россиян посещают рестораны быстрого питания.
https://crimea.ria.ru/20220713/chto-teper-delat-s-evro--mnenie-eksperta-1123822651.html
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общество, экономика
Россияне стали реже брать взаймы и одалживать деньги
SuperJob выяснил, у кого россияне чаще занимают деньги и кому готовы одолжить свои
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым.
Россияне стали реже брать взаймы и одалживать деньги. К такому выводу пришли специалисты сервиса SuperJob
по итогам опроса на платформе.
В опросе приняли участие 2,5 тысячи человек. Выяснилось, что 60% респондентов предпочитают не занимать деньги, но если такая потребность возникает – обращаются в основном к кредитным организациям (19%) или родственникам (11%).
При этом россияне охотнее одалживают деньги сами. Так, 22% готовы прийти на помощь к родственникам, 21% – друзьям, 9% – коллегам.
"Причем мужчины более отзывчивы к просьбам сослуживцев дать в долг до зарплаты (10% против 8% среди женщин). Больше всего же тех, кто готов подкинуть денег коллеге, – среди россиян старше 45 лет (11%). А вот 44% опрошенных никому не дают денег взаймы", – говорится в исследовании.
Согласно результатам опроса, родственникам среднестатистический россиянин готов одолжить больше, чем коллеге – 16 тысяч против 5 800 рублей.
Еще один вывод, сделанный специалистами платформы: по сравнению с данными прошлого года россияне стали реже брать взаймы и одалживать деньги.
Ранее ВЦИОМ выяснил
, сколько россиян посещают рестораны быстрого питания.