https://crimea.ria.ru/20220730/rossiyane-stali-rezhe-brat-vzaymy-i-odalzhivat-dengi-1124000903.html

Россияне стали реже брать взаймы и одалживать деньги

Россияне стали реже брать взаймы и одалживать деньги - РИА Новости Крым, 30.07.2022

Россияне стали реже брать взаймы и одалживать деньги

Россияне стали реже брать взаймы и одалживать деньги. К такому выводу пришли специалисты сервиса SuperJob по итогам опроса на платформе. РИА Новости Крым, 30.07.2022

2022-07-30T08:26

2022-07-30T08:26

2022-07-30T08:26

общество

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Россияне стали реже брать взаймы и одалживать деньги. К такому выводу пришли специалисты сервиса SuperJob по итогам опроса на платформе.В опросе приняли участие 2,5 тысячи человек. Выяснилось, что 60% респондентов предпочитают не занимать деньги, но если такая потребность возникает – обращаются в основном к кредитным организациям (19%) или родственникам (11%).При этом россияне охотнее одалживают деньги сами. Так, 22% готовы прийти на помощь к родственникам, 21% – друзьям, 9% – коллегам.Согласно результатам опроса, родственникам среднестатистический россиянин готов одолжить больше, чем коллеге – 16 тысяч против 5 800 рублей.Еще один вывод, сделанный специалистами платформы: по сравнению с данными прошлого года россияне стали реже брать взаймы и одалживать деньги.Ранее ВЦИОМ выяснил, сколько россиян посещают рестораны быстрого питания.

https://crimea.ria.ru/20220713/chto-teper-delat-s-evro--mnenie-eksperta-1123822651.html

https://crimea.ria.ru/20220616/kopit-ili-tratit-rossiyane-otvetili-na-vopros-o-sberezheniyakh-1123549984.html

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общество, экономика