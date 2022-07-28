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Россияне стали вдвое чаще есть фастфуд - РИА Новости Крым, 28.07.2022
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Россияне стали вдвое чаще есть фастфуд
Россияне стали вдвое чаще есть фастфуд - РИА Новости Крым, 28.07.2022
Россияне стали вдвое чаще есть фастфуд
С 2010 года россияне стали вдвое чаще посещать рестораны быстрого питания. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, с... РИА Новости Крым, 28.07.2022
2022-07-28T08:57
2022-07-28T08:57
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. С 2010 года россияне стали вдвое чаще посещать рестораны быстрого питания. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, с участием 1,6 тыс. респондентов из разных регионов страны.По данным ВЦИОМ, в 2010 году заведения фастуд-формата регулярно заглядывали 19% россиян, теперь –38%. Большинство любителей фастфуда выбирают его для экономии времени, вкус быстрой еды хвалят только 13% опрошенных.При этом чаще всего заведения быстрого питания посещают в одиночку или же с детьми и внуками. Те, кто игнорируют такие точки питания, аргументируют это заботой о здоровье.Ранее ВЦИОМ посчитал фрилансеров и выяснил, почему россияне выбирают такой формат работы: на сегодняшний день среди россиян 5% фрилансеров, большинство из них - студенты, которым нужен свободный график и подработка.
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общество
Россияне стали вдвое чаще есть фастфуд

ВЦИОМ выяснил, сколько россиян посещают рестораны быстрого питания

08:57 28.07.2022
 
© Фото: pixabay.comФастфуд
Фастфуд
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. С 2010 года россияне стали вдвое чаще посещать рестораны быстрого питания. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, с участием 1,6 тыс. респондентов из разных регионов страны.
По данным ВЦИОМ, в 2010 году заведения фастуд-формата регулярно заглядывали 19% россиян, теперь –38%. Большинство любителей фастфуда выбирают его для экономии времени, вкус быстрой еды хвалят только 13% опрошенных.
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При этом чаще всего заведения быстрого питания посещают в одиночку или же с детьми и внуками. Те, кто игнорируют такие точки питания, аргументируют это заботой о здоровье.
Ранее ВЦИОМ посчитал фрилансеров и выяснил, почему россияне выбирают такой формат работы: на сегодняшний день среди россиян 5% фрилансеров, большинство из них - студенты, которым нужен свободный график и подработка.
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