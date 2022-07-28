https://crimea.ria.ru/20220728/rossiyane-stali-vdvoe-chasche-est-fastfud-1123978518.html

Россияне стали вдвое чаще есть фастфуд

Россияне стали вдвое чаще есть фастфуд - РИА Новости Крым, 28.07.2022

Россияне стали вдвое чаще есть фастфуд

С 2010 года россияне стали вдвое чаще посещать рестораны быстрого питания. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, с... РИА Новости Крым, 28.07.2022

2022-07-28T08:57

2022-07-28T08:57

2022-07-28T08:57

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. С 2010 года россияне стали вдвое чаще посещать рестораны быстрого питания. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, с участием 1,6 тыс. респондентов из разных регионов страны.По данным ВЦИОМ, в 2010 году заведения фастуд-формата регулярно заглядывали 19% россиян, теперь –38%. Большинство любителей фастфуда выбирают его для экономии времени, вкус быстрой еды хвалят только 13% опрошенных.При этом чаще всего заведения быстрого питания посещают в одиночку или же с детьми и внуками. Те, кто игнорируют такие точки питания, аргументируют это заботой о здоровье.Ранее ВЦИОМ посчитал фрилансеров и выяснил, почему россияне выбирают такой формат работы: на сегодняшний день среди россиян 5% фрилансеров, большинство из них - студенты, которым нужен свободный график и подработка.

https://crimea.ria.ru/20220720/aksenov-priglasil-vkusno-i-tochka-v-krym-1123903808.html

https://crimea.ria.ru/20220713/tyazheloe-utro-kakie-produkty-vredny-dlya-zavtraka-1123822992.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество