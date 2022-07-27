https://crimea.ria.ru/20220727/v-rossii-rastet-chislo-frilanserov---vtsiom-1123962769.html

В России растет число фрилансеров - ВЦИОМ

В России растет число фрилансеров - ВЦИОМ - РИА Новости Крым, 27.07.2022

В России растет число фрилансеров - ВЦИОМ

Опыт работы во фрилансе имеют 16% россиян, при этом половина граждан страны считают, что число работающих по удаленке за последние три года выросло. Таковы... РИА Новости Крым, 27.07.2022

2022-07-27T07:03

2022-07-27T07:03

2022-07-27T07:03

общество

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Опыт работы во фрилансе имеют 16% россиян, при этом половина граждан страны считают, что число работающих по удаленке за последние три года выросло. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения с участием 1,6 тыс. совершеннолетних респондентов из разных регионов России.Самым привлекательным в такой форме работы гражданам кажется гибкий график - так ответили 38%. Еще 9% респондентов считают, что фриланс обеспечивает более высокий доход, 6% ценят свободу и независимость, 5% - отсутствие начальства, по 4% - возможность выбрать интересную работу и работать в любой точке мира.При этом только четверть россиян всех возрастов считают такую работу хорошим вариантом, а 54% не рассматривают для себя такой вариант.Ранее ВЦИОМ посчитал, сколько россиян признались, что испытывают стрессовые ситуации.

https://crimea.ria.ru/20220717/kak-ne-peregoret-na-rabote-v-pervye-dni-posle-otpuska-sovety-psikhologa--1123867809.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, российская федерация (россия, рф)