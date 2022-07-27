https://crimea.ria.ru/20220727/v-rossii-rastet-chislo-frilanserov---vtsiom-1123962769.html
В России растет число фрилансеров - ВЦИОМ
В России растет число фрилансеров - ВЦИОМ - РИА Новости Крым, 27.07.2022
В России растет число фрилансеров - ВЦИОМ
Опыт работы во фрилансе имеют 16% россиян, при этом половина граждан страны считают, что число работающих по удаленке за последние три года выросло. Таковы... РИА Новости Крым, 27.07.2022
2022-07-27T07:03
2022-07-27T07:03
2022-07-27T07:03
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Опыт работы во фрилансе имеют 16% россиян, при этом половина граждан страны считают, что число работающих по удаленке за последние три года выросло. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения с участием 1,6 тыс. совершеннолетних респондентов из разных регионов России.Самым привлекательным в такой форме работы гражданам кажется гибкий график - так ответили 38%. Еще 9% респондентов считают, что фриланс обеспечивает более высокий доход, 6% ценят свободу и независимость, 5% - отсутствие начальства, по 4% - возможность выбрать интересную работу и работать в любой точке мира.При этом только четверть россиян всех возрастов считают такую работу хорошим вариантом, а 54% не рассматривают для себя такой вариант.Ранее ВЦИОМ посчитал, сколько россиян признались, что испытывают стрессовые ситуации.
https://crimea.ria.ru/20220717/kak-ne-peregoret-na-rabote-v-pervye-dni-posle-otpuska-sovety-psikhologa--1123867809.html
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общество, российская федерация (россия, рф)
В России растет число фрилансеров - ВЦИОМ
ВЦИОМ посчитал фрилансеров и выяснил, почему россияне выбирают такой формат работы