https://crimea.ria.ru/20220726/skolko-rossiyan-ispytyvayut-stress-i-kak-ego-pobezhdayut-1123954230.html
Сколько россиян испытывают стресс и как его побеждают
Сколько россиян испытывают стресс и как его побеждают - РИА Новости Крым, 26.07.2022
Сколько россиян испытывают стресс и как его побеждают
В этом году стрессовые ситуации переживали больше половины россиян, каждый четвертый сталкивался с явлением по нескольку раз в месяц. К таким выводам пришли... РИА Новости Крым, 26.07.2022
2022-07-26T08:27
2022-07-26T08:27
2022-07-26T08:27
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА новости Крым. В этом году стрессовые ситуации переживали больше половины россиян, каждый четвертый сталкивался с явлением по нескольку раз в месяц. К таким выводам пришли исследователи Всероссийского центра изучения общественного мнения, на основании опроса 1,6 тыс. совершеннолетних респондентов из разных регионов страны."В этом году переживали стрессовые ситуации 57% россиян, из них 26% или каждый четвертый сталкивались со стрессом часто, несколько раз в месяц. С возрастом устойчивость перед жизненными вызовами возрастает, если среди молодежи испытывали стресс 79%, то в старшей возрастной группе показатель ниже почти в два раза – 42%", - сказано в сообщении.При этом за помощью к специалистам обращались всего 7% граждан. Вместо походов к психологам и психотерапевтам 28% россиян стали чаще общаться с друзьями, 20% обратились к занятиям спортом, 16% увлеклись просмотром телевизора.Главным источником стресса для россиян, по данным исследования, остается работа, на нее указали 22% тех, кто в этом году сталкивался со стрессовыми ситуациями. При этом каждый десятый переживает из-за нехватки денег и долгов.Ранее соцопрос ВЦИОМ показал, что 83% россиян считают себя счастливыми, больше всего таких – на юге страны.
https://crimea.ria.ru/20220626/dieta-ot-stressa-chem-zaest-grust-1123663101.html
https://crimea.ria.ru/20220620/kak-sosedi-mogut-vliyat-na-psikhiku-1123587923.html
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общество
Сколько россиян испытывают стресс и как его побеждают
ВЦИОМ посчитал, сколько россиян испытывают стресс
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА новости Крым. В этом году стрессовые ситуации переживали больше половины россиян, каждый четвертый сталкивался с явлением по нескольку раз в месяц. К таким выводам пришли исследователи Всероссийского центра изучения общественного мнения, на основании опроса 1,6 тыс. совершеннолетних респондентов из разных регионов страны.
"В этом году переживали стрессовые ситуации 57% россиян, из них 26% или каждый четвертый сталкивались со стрессом часто, несколько раз в месяц. С возрастом устойчивость перед жизненными вызовами возрастает, если среди молодежи испытывали стресс 79%, то в старшей возрастной группе показатель ниже почти в два раза – 42%", - сказано в сообщении.
При этом за помощью к специалистам обращались всего 7% граждан. Вместо походов к психологам и психотерапевтам 28% россиян стали чаще общаться с друзьями, 20% обратились к занятиям спортом, 16% увлеклись просмотром телевизора.
Главным источником стресса для россиян, по данным исследования, остается работа, на нее указали 22% тех, кто в этом году сталкивался со стрессовыми ситуациями. При этом каждый десятый переживает из-за нехватки денег и долгов.
Ранее соцопрос ВЦИОМ показал, что 83% россиян считают себя счастливыми
, больше всего таких – на юге страны.