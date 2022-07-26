https://crimea.ria.ru/20220726/skolko-rossiyan-ispytyvayut-stress-i-kak-ego-pobezhdayut-1123954230.html

Сколько россиян испытывают стресс и как его побеждают

Сколько россиян испытывают стресс и как его побеждают - РИА Новости Крым, 26.07.2022

Сколько россиян испытывают стресс и как его побеждают

В этом году стрессовые ситуации переживали больше половины россиян, каждый четвертый сталкивался с явлением по нескольку раз в месяц. К таким выводам пришли... РИА Новости Крым, 26.07.2022

2022-07-26T08:27

2022-07-26T08:27

2022-07-26T08:27

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА новости Крым. В этом году стрессовые ситуации переживали больше половины россиян, каждый четвертый сталкивался с явлением по нескольку раз в месяц. К таким выводам пришли исследователи Всероссийского центра изучения общественного мнения, на основании опроса 1,6 тыс. совершеннолетних респондентов из разных регионов страны."В этом году переживали стрессовые ситуации 57% россиян, из них 26% или каждый четвертый сталкивались со стрессом часто, несколько раз в месяц. С возрастом устойчивость перед жизненными вызовами возрастает, если среди молодежи испытывали стресс 79%, то в старшей возрастной группе показатель ниже почти в два раза – 42%", - сказано в сообщении.При этом за помощью к специалистам обращались всего 7% граждан. Вместо походов к психологам и психотерапевтам 28% россиян стали чаще общаться с друзьями, 20% обратились к занятиям спортом, 16% увлеклись просмотром телевизора.Главным источником стресса для россиян, по данным исследования, остается работа, на нее указали 22% тех, кто в этом году сталкивался со стрессовыми ситуациями. При этом каждый десятый переживает из-за нехватки денег и долгов.Ранее соцопрос ВЦИОМ показал, что 83% россиян считают себя счастливыми, больше всего таких – на юге страны.

https://crimea.ria.ru/20220626/dieta-ot-stressa-chem-zaest-grust-1123663101.html

https://crimea.ria.ru/20220620/kak-sosedi-mogut-vliyat-na-psikhiku-1123587923.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество