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Сколько россиян испытывают стресс и как его побеждают - РИА Новости Крым, 26.07.2022
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Сколько россиян испытывают стресс и как его побеждают
Сколько россиян испытывают стресс и как его побеждают - РИА Новости Крым, 26.07.2022
Сколько россиян испытывают стресс и как его побеждают
В этом году стрессовые ситуации переживали больше половины россиян, каждый четвертый сталкивался с явлением по нескольку раз в месяц. К таким выводам пришли... РИА Новости Крым, 26.07.2022
2022-07-26T08:27
2022-07-26T08:27
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА новости Крым. В этом году стрессовые ситуации переживали больше половины россиян, каждый четвертый сталкивался с явлением по нескольку раз в месяц. К таким выводам пришли исследователи Всероссийского центра изучения общественного мнения, на основании опроса 1,6 тыс. совершеннолетних респондентов из разных регионов страны."В этом году переживали стрессовые ситуации 57% россиян, из них 26% или каждый четвертый сталкивались со стрессом часто, несколько раз в месяц. С возрастом устойчивость перед жизненными вызовами возрастает, если среди молодежи испытывали стресс 79%, то в старшей возрастной группе показатель ниже почти в два раза – 42%", - сказано в сообщении.При этом за помощью к специалистам обращались всего 7% граждан. Вместо походов к психологам и психотерапевтам 28% россиян стали чаще общаться с друзьями, 20% обратились к занятиям спортом, 16% увлеклись просмотром телевизора.Главным источником стресса для россиян, по данным исследования, остается работа, на нее указали 22% тех, кто в этом году сталкивался со стрессовыми ситуациями. При этом каждый десятый переживает из-за нехватки денег и долгов.Ранее соцопрос ВЦИОМ показал, что 83% россиян считают себя счастливыми, больше всего таких – на юге страны.
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общество
Сколько россиян испытывают стресс и как его побеждают

ВЦИОМ посчитал, сколько россиян испытывают стресс

08:27 26.07.2022
 
© © Fotolia/ Minerva StudioСтресс на рабочем месте
Стресс на рабочем месте
© © Fotolia/ Minerva Studio
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА новости Крым. В этом году стрессовые ситуации переживали больше половины россиян, каждый четвертый сталкивался с явлением по нескольку раз в месяц. К таким выводам пришли исследователи Всероссийского центра изучения общественного мнения, на основании опроса 1,6 тыс. совершеннолетних респондентов из разных регионов страны.
"В этом году переживали стрессовые ситуации 57% россиян, из них 26% или каждый четвертый сталкивались со стрессом часто, несколько раз в месяц. С возрастом устойчивость перед жизненными вызовами возрастает, если среди молодежи испытывали стресс 79%, то в старшей возрастной группе показатель ниже почти в два раза – 42%", - сказано в сообщении.
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При этом за помощью к специалистам обращались всего 7% граждан. Вместо походов к психологам и психотерапевтам 28% россиян стали чаще общаться с друзьями, 20% обратились к занятиям спортом, 16% увлеклись просмотром телевизора.
Главным источником стресса для россиян, по данным исследования, остается работа, на нее указали 22% тех, кто в этом году сталкивался со стрессовыми ситуациями. При этом каждый десятый переживает из-за нехватки денег и долгов.
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