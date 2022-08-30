https://crimea.ria.ru/20220830/vtsiom-poschital-chislo-rossiyan-so-sberezheniyami-1124331300.html

ВЦИОМ посчитал число россиян со сбережениями

ВЦИОМ посчитал число россиян со сбережениями - РИА Новости Крым, 30.08.2022

ВЦИОМ посчитал число россиян со сбережениями

За последние 10 лет россияне стали чаще задумываться над тем, что необходимо делать сбережения, выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения в ходе РИА Новости Крым, 30.08.2022

2022-08-30T07:30

2022-08-30T07:30

2022-08-30T07:30

общество

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. За последние 10 лет россияне стали чаще задумываться над тем, что необходимо делать сбережения, выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения в ходе опроса с участием 1,6 тыс. респондентов из разных регионов РФ.14% россиян сначала откладывают деньги, а потом тратят. Такая стратегия чаще встречается среди молодых жителей городов. Тратить, а потом откладывать чаще предпочитают мужчины, а вообще не откладывать - женщины.При этом у 60% россиян после всех основных расходов в течение месяца еще остаются свободные средства. В 22% случаев их хранят дома в наличных рублях, в 19% - на срочных банковских вкладах под процент, в 12% - на текущих счетах.Только 5% россиян вкладывают "излишки" в бизнес, 4% покупают ценные бумаги, 3% - валюту, 1% делает взносы в Пенсионный фонд.В целом, по данным ВЦИОМ, сегодня услугами банков пользуются подавляющее большинство граждан — 92%.Ранее специалисты сервиса SuperJob выяснили, что россияне стали реже брать взаймы и одалживать деньги.

https://crimea.ria.ru/20220422/ekonomiya-dlya-chaynikov-kak-tratit-na-edu-menshe-i-pitatsya-luchshe-1123018338.html

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общество, экономика