https://crimea.ria.ru/20220830/vtsiom-poschital-chislo-rossiyan-so-sberezheniyami-1124331300.html
ВЦИОМ посчитал число россиян со сбережениями
ВЦИОМ посчитал число россиян со сбережениями - РИА Новости Крым, 30.08.2022
ВЦИОМ посчитал число россиян со сбережениями
За последние 10 лет россияне стали чаще задумываться над тем, что необходимо делать сбережения, выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения в ходе РИА Новости Крым, 30.08.2022
2022-08-30T07:30
2022-08-30T07:30
2022-08-30T07:30
общество
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110774/64/1107746436_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_2799fd4c28e161ad51d5bdc357ff6093.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. За последние 10 лет россияне стали чаще задумываться над тем, что необходимо делать сбережения, выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения в ходе опроса с участием 1,6 тыс. респондентов из разных регионов РФ.14% россиян сначала откладывают деньги, а потом тратят. Такая стратегия чаще встречается среди молодых жителей городов. Тратить, а потом откладывать чаще предпочитают мужчины, а вообще не откладывать - женщины.При этом у 60% россиян после всех основных расходов в течение месяца еще остаются свободные средства. В 22% случаев их хранят дома в наличных рублях, в 19% - на срочных банковских вкладах под процент, в 12% - на текущих счетах.Только 5% россиян вкладывают "излишки" в бизнес, 4% покупают ценные бумаги, 3% - валюту, 1% делает взносы в Пенсионный фонд.В целом, по данным ВЦИОМ, сегодня услугами банков пользуются подавляющее большинство граждан — 92%.Ранее специалисты сервиса SuperJob выяснили, что россияне стали реже брать взаймы и одалживать деньги.
https://crimea.ria.ru/20220422/ekonomiya-dlya-chaynikov-kak-tratit-na-edu-menshe-i-pitatsya-luchshe-1123018338.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110774/64/1107746436_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_201b721a4a30bb8329530d3d0844d9e9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, экономика
ВЦИОМ посчитал число россиян со сбережениями
ВЦИОМ: 40% россиян вообще не копят деньги
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. За последние 10 лет россияне стали чаще задумываться над тем, что необходимо делать сбережения, выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения в ходе опроса с участием 1,6 тыс. респондентов из разных регионов РФ.
"Совсем не откладывают деньги и тратят все на текущие нужды 39% россиян, за 10 лет их доля сократилась. Основная стратегия у населения сегодня — откладывать после всех необходимых трат — 44%. За десять лет этот подход стал более распространенным", - говорится в исследовании.
14% россиян сначала откладывают деньги, а потом тратят. Такая стратегия чаще встречается среди молодых жителей городов. Тратить, а потом откладывать чаще предпочитают мужчины, а вообще не откладывать - женщины.
При этом у 60% россиян после всех основных расходов в течение месяца еще остаются свободные средства. В 22% случаев их хранят дома в наличных рублях, в 19% - на срочных банковских вкладах под процент, в 12% - на текущих счетах.
Только 5% россиян вкладывают "излишки" в бизнес, 4% покупают ценные бумаги, 3% - валюту, 1% делает взносы в Пенсионный фонд.
В целом, по данным ВЦИОМ, сегодня услугами банков пользуются подавляющее большинство граждан — 92%.
Ранее специалисты сервиса SuperJob выяснили, что россияне стали реже брать взаймы
и одалживать деньги.