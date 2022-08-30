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ВЦИОМ посчитал число россиян со сбережениями - РИА Новости Крым, 30.08.2022
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ВЦИОМ посчитал число россиян со сбережениями
ВЦИОМ посчитал число россиян со сбережениями - РИА Новости Крым, 30.08.2022
ВЦИОМ посчитал число россиян со сбережениями
За последние 10 лет россияне стали чаще задумываться над тем, что необходимо делать сбережения, выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения в ходе РИА Новости Крым, 30.08.2022
2022-08-30T07:30
2022-08-30T07:30
общество
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. За последние 10 лет россияне стали чаще задумываться над тем, что необходимо делать сбережения, выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения в ходе опроса с участием 1,6 тыс. респондентов из разных регионов РФ.14% россиян сначала откладывают деньги, а потом тратят. Такая стратегия чаще встречается среди молодых жителей городов. Тратить, а потом откладывать чаще предпочитают мужчины, а вообще не откладывать - женщины.При этом у 60% россиян после всех основных расходов в течение месяца еще остаются свободные средства. В 22% случаев их хранят дома в наличных рублях, в 19% - на срочных банковских вкладах под процент, в 12% - на текущих счетах.Только 5% россиян вкладывают "излишки" в бизнес, 4% покупают ценные бумаги, 3% - валюту, 1% делает взносы в Пенсионный фонд.В целом, по данным ВЦИОМ, сегодня услугами банков пользуются подавляющее большинство граждан — 92%.Ранее специалисты сервиса SuperJob выяснили, что россияне стали реже брать взаймы и одалживать деньги.
https://crimea.ria.ru/20220422/ekonomiya-dlya-chaynikov-kak-tratit-na-edu-menshe-i-pitatsya-luchshe-1123018338.html
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общество, экономика
ВЦИОМ посчитал число россиян со сбережениями

ВЦИОМ: 40% россиян вообще не копят деньги

07:30 30.08.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. За последние 10 лет россияне стали чаще задумываться над тем, что необходимо делать сбережения, выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения в ходе опроса с участием 1,6 тыс. респондентов из разных регионов РФ.
"Совсем не откладывают деньги и тратят все на текущие нужды 39% россиян, за 10 лет их доля сократилась. Основная стратегия у населения сегодня — откладывать после всех необходимых трат — 44%. За десять лет этот подход стал более распространенным", - говорится в исследовании.
14% россиян сначала откладывают деньги, а потом тратят. Такая стратегия чаще встречается среди молодых жителей городов. Тратить, а потом откладывать чаще предпочитают мужчины, а вообще не откладывать - женщины.
При этом у 60% россиян после всех основных расходов в течение месяца еще остаются свободные средства. В 22% случаев их хранят дома в наличных рублях, в 19% - на срочных банковских вкладах под процент, в 12% - на текущих счетах.
Только 5% россиян вкладывают "излишки" в бизнес, 4% покупают ценные бумаги, 3% - валюту, 1% делает взносы в Пенсионный фонд.
В целом, по данным ВЦИОМ, сегодня услугами банков пользуются подавляющее большинство граждан — 92%.
Ранее специалисты сервиса SuperJob выяснили, что россияне стали реже брать взаймы и одалживать деньги.
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