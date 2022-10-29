https://crimea.ria.ru/20221029/kak-otrazitsya-reshenie-banka-rossii-na-tempakh-rosta-ekonomiki-strany-1125145884.html

Как отразится решение Банка России на темпах роста экономики страны

Как отразится решение Банка России на темпах роста экономики страны - РИА Новости Крым, 29.10.2022

Как отразится решение Банка России на темпах роста экономики страны

Сохранение ключевой ставки на уровне 7,5% годовых будет препятствовать развитию экономики РФ и росту объемов промышленного производства. Более того, будет... РИА Новости Крым, 29.10.2022

2022-10-29T19:15

2022-10-29T19:15

2022-10-29T19:15

экономика

российская федерация (россия, рф)

банк россии

авторы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Сохранение ключевой ставки на уровне 7,5% годовых будет препятствовать развитию экономики РФ и росту объемов промышленного производства. Более того, будет провоцировать рост стоимости товаров и разгонять инфляционные процессы, такой прогноз сделал кандидат экономических наук Михаил Беляев.Ранее Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина озвучила прогноз, согласно которому ВВП по итогам года сократится на 3,0–3,5%, в следующем темп прироста останется отрицательным в коридоре от -0,4 до -1%.Собеседник подчеркнул, что при высокой ключевой ставке невозможно развивать производство и снижать цены. Особенно в сегодняшних условиях, когда большая часть предприятий (как крупных, так и среднего и малого бизнеса, – ред) сталкиваются с санкционными ограничениями, необходимостью заново выстраивать логистические цепочки и внедрять элементы импортозамещения."Если ставка рефинансирования составляет 7,5%, то крупные промышленные предприятия будут кредитоваться под 10-11%, а малый и средний бизнес уже под 15-17%", – пояснил Беляев природу приведенных выше опасений.И если крупные предприятия еще могут как-то "выкрутиться" за счет выпуска облигаций и других инструментов привлечения средств, то средний и малый бизнес будет вынужден выживать. Надеяться на снижения стоимости выпускаемой продукции в таких условиях также не приходится, поскольку бизнес будет закладывать выплаты по кредиту в себестоимость.Если ли помогут бизнесу и так называемые льготные кредиты, считает экономист. По его словам, их технически гораздо сложнее получить, чем оформить заем на общих основаниях. Такие кредиты предоставляются на очень жестких условиях и под строго определенные виды деятельности. Что накладывает дополнительные риски на заемщика, отметил эксперт.Кроме того, согласно условиям льготных программ кредитования, разницу между ставкой кредита и ставкой рефинансирования покрываются за счет госпомощи. Что в свою очередь только увеличивает нагрузку на бюджет.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в сентябре Банк России принял решение о снижении ключевой ставки с 8% до 7,5% годовых.28 февраля этого года Банк России повысил ключевую ставку до 20% в связи с кардинальными изменениями условий для российской экономики. В течение апреля ключевая ставка снижалась сначала до 17%, затем до 14%. В конце мая ставка была понижена до 11%, а в начале июня – до 9,5%, в июле - до 8%.

https://crimea.ria.ru/20221028/tsentrobank-ostavil-klyuchevuyu-stavku-bez-izmeneniya-1125140075.html

российская федерация (россия, рф)

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2022

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Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

экономика, российская федерация (россия, рф), банк россии, авторы