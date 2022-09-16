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Центробанк снова снизил ключевую ставку - РИА Новости Крым, 16.09.2022
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Центробанк снова снизил ключевую ставку
Центробанк снова снизил ключевую ставку - РИА Новости Крым, 16.09.2022
Центробанк снова снизил ключевую ставку
Банк России принял решение о снижении ключевой ставки с 8% до 7,5% годовых, сообщила пресс-служба регулятора. РИА Новости Крым, 16.09.2022
2022-09-16T14:53
2022-09-16T14:53
банк "россия"
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Банк России принял решение о снижении ключевой ставки с 8% до 7,5% годовых, сообщила пресс-служба регулятора."Совет директоров Банка России 16 сентября 2022 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 7,50 % годовых", - сказано в сообщении.По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 11 –13 % в 2022 году, а с учетом проводимой денежно-кредитной политики снизится до 5–7 % в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.28 февраля этого года Банк России повысил ключевую ставку до 20% в связи с кардинальными изменениями условий для российской экономики. В течение апреля ключевая ставка снижалась сначала до 17%, затем до 14%. В конце мая ставка была понижена до 11%, а в начале июня – до 9,5%, в июле - до 8%.
https://crimea.ria.ru/20220915/ekonomist-obyasnil-ustoychivost-ekonomiki-rossii-v-period-krizisov-1124498517.html
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банк "россия", экономика
Центробанк снова снизил ключевую ставку

Банк России снизил ключевую ставку с 8 до 7,5%

14:53 16.09.2022
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкТабличка на здании Центрального банка РФ
Табличка на здании Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Банк России принял решение о снижении ключевой ставки с 8% до 7,5% годовых, сообщила пресс-служба регулятора.
"Совет директоров Банка России 16 сентября 2022 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 7,50 % годовых", - сказано в сообщении.
По данным ЦБ, рост потребительских цен остается низким, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции, а динамика деловой активности складывается лучше, чем предполагалось в июле. Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность.
По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 11 –13 % в 2022 году, а с учетом проводимой денежно-кредитной политики снизится до 5–7 % в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.
28 февраля этого года Банк России повысил ключевую ставку до 20% в связи с кардинальными изменениями условий для российской экономики. В течение апреля ключевая ставка снижалась сначала до 17%, затем до 14%. В конце мая ставка была понижена до 11%, а в начале июня – до 9,5%, в июле - до 8%.
Деньги на фоне графика - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
Вчера, 08:02Радио "Спутник в Крыму"
Экономист объяснил устойчивость экономики России в период кризисов
 
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