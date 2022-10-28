https://crimea.ria.ru/20221028/tsentrobank-ostavil-klyuchevuyu-stavku-bez-izmeneniya-1125140075.html
Центробанк оставил ключевую ставку без изменения
Центробанк оставил ключевую ставку без изменения - РИА Новости Крым, 28.10.2022
Центробанк оставил ключевую ставку без изменения
Центробанк оставил ставку рефинансирования без изменений, сообщает пресс-служба организации. РИА Новости Крым, 28.10.2022
2022-10-28T15:09
2022-10-28T15:09
2022-10-28T15:09
банк россии
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Центробанк оставил ставку рефинансирования без изменений, сообщает пресс-служба организации.При этом в организации указали на предпосылки к дальнейшему замедлению годовой инфляции. После корректировки прогноз на конец года уточнен до 12,0–13,0% с учетом переноса сроков индексации тарифов ЖКХ. Прогнозные показатели на плановые 2023 и 2024 годы установлены на уровне 5,0–7,0% и 4% соответственно.По оценкам регулятора, ВВП по итогам года сократится на 3,0–3,5%. В следующем году темп прироста останется отрицательным и составит от -0,4 до -1%. При этом во втором полугодии начнется постепенный рост экономики. В период с 2024 - 2025 годы ВВП будет ежегодно расти на 1,5-2,5%.В Банке России заявили, что дальнейшие решения по размеру ключевой ставки будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, темпов структурной перестройки экономики, а также исходя из оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции финансовых рынков.Следующее заседание Совета запланировано на 16 декабря 2022 года.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в сентябре Банк России принял решение о снижении ключевой ставки с 8% до 7,5% годовых.28 февраля этого года Банк России повысил ключевую ставку до 20% в связи с кардинальными изменениями условий для российской экономики. В течение апреля ключевая ставка снижалась сначала до 17%, затем до 14%. В конце мая ставка была понижена до 11%, а в начале июня – до 9,5%, в июле - до 8%.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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банк россии, экономика
Центробанк оставил ключевую ставку без изменения
Ключевая ставка в размере 7,5% сохранится до 16 декабря 2022 года
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Центробанк оставил ставку рефинансирования без изменений, сообщает пресс-служба организации.
"Совет директоров Банка России 28 октября 2022 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых", – говорится в сообщении.
При этом в организации указали на предпосылки к дальнейшему замедлению годовой инфляции. После корректировки прогноз на конец года уточнен до 12,0–13,0% с учетом переноса сроков индексации тарифов ЖКХ. Прогнозные показатели на плановые 2023 и 2024 годы установлены на уровне 5,0–7,0% и 4% соответственно.
По оценкам регулятора, ВВП по итогам года сократится на 3,0–3,5%. В следующем году темп прироста останется отрицательным и составит от -0,4 до -1%. При этом во втором полугодии начнется постепенный рост экономики. В период с 2024 - 2025 годы ВВП будет ежегодно расти на 1,5-2,5%.
В Банке России заявили, что дальнейшие решения по размеру ключевой ставки будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, темпов структурной перестройки экономики, а также исходя из оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции финансовых рынков.
Следующее заседание Совета запланировано на 16 декабря 2022 года.
Как сообщал
сайт РИА Новости Крым, в сентябре Банк России принял решение о снижении ключевой ставки с 8% до 7,5% годовых.
28 февраля этого года Банк России повысил ключевую ставку до 20% в связи с кардинальными изменениями условий для российской экономики. В течение апреля ключевая ставка снижалась сначала до 17%, затем до 14%. В конце мая ставка была понижена до 11%, а в начале июня – до 9,5%, в июле - до 8%.