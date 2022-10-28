https://crimea.ria.ru/20221028/tsentrobank-ostavil-klyuchevuyu-stavku-bez-izmeneniya-1125140075.html

Центробанк оставил ключевую ставку без изменения

Центробанк оставил ключевую ставку без изменения - РИА Новости Крым, 28.10.2022

Центробанк оставил ключевую ставку без изменения

Центробанк оставил ставку рефинансирования без изменений, сообщает пресс-служба организации. РИА Новости Крым, 28.10.2022

2022-10-28T15:09

2022-10-28T15:09

2022-10-28T15:09

банк россии

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/1c/1122778605_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_88f09b033bd47f08a4d97362d40a9a87.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Центробанк оставил ставку рефинансирования без изменений, сообщает пресс-служба организации.При этом в организации указали на предпосылки к дальнейшему замедлению годовой инфляции. После корректировки прогноз на конец года уточнен до 12,0–13,0% с учетом переноса сроков индексации тарифов ЖКХ. Прогнозные показатели на плановые 2023 и 2024 годы установлены на уровне 5,0–7,0% и 4% соответственно.По оценкам регулятора, ВВП по итогам года сократится на 3,0–3,5%. В следующем году темп прироста останется отрицательным и составит от -0,4 до -1%. При этом во втором полугодии начнется постепенный рост экономики. В период с 2024 - 2025 годы ВВП будет ежегодно расти на 1,5-2,5%.В Банке России заявили, что дальнейшие решения по размеру ключевой ставки будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, темпов структурной перестройки экономики, а также исходя из оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции финансовых рынков.Следующее заседание Совета запланировано на 16 декабря 2022 года.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в сентябре Банк России принял решение о снижении ключевой ставки с 8% до 7,5% годовых.28 февраля этого года Банк России повысил ключевую ставку до 20% в связи с кардинальными изменениями условий для российской экономики. В течение апреля ключевая ставка снижалась сначала до 17%, затем до 14%. В конце мая ставка была понижена до 11%, а в начале июня – до 9,5%, в июле - до 8%.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк россии, экономика