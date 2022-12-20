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Доллар растет: финансовый аналитик рассказал, нужно ли покупать валюту
Доллар растет: финансовый аналитик рассказал, нужно ли покупать валюту - РИА Новости Крым, 20.12.2022
Доллар растет: финансовый аналитик рассказал, нужно ли покупать валюту
Рост доллара на рынке валют – результат спекуляций на фоне ошибок аналитиков, поэтому скупать американские деньги в надежде заработать не стоит. Такой совет в... РИА Новости Крым, 20.12.2022
2022-12-20T19:33
2022-12-20T19:33
2022-12-20T19:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Рост доллара на рынке валют – результат спекуляций на фоне ошибок аналитиков, поэтому скупать американские деньги в надежде заработать не стоит. Такой совет в комментарии РИА Новости Крым дал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.По данным Московской биржи, курс доллара утром во вторник впервые с мая превысил отметку в 69 рублей. Евро тем временем достиг 73 рублей за единицу. Но спешить вкладывать свои деньги в валюту, по мнению финансового эксперта, не нужно, так как курс может стабилизировать еще до Нового года. "Надежды простых людей сейчас быстренько вложить свои деньги в доллары и заработать являются несостоятельными. Нужно понимать, что покупать доллар придется по курсу продажи банка, что значительно выше, а потом "обращать" это в рубли по курсу покупки банка. И разница должна быть хотя бы на 10% ниже", — пояснил Беляев.По словам аналитика, заработать на этом не получится. Нынешний спрос на валюту является ажиотажным, поэтому его пределы составят до 75 рублей за доллар, при этом в ближайшее время он снова вернется к отметке в 65-66 рублей, предупредил он.Подобное "поведение" валюты на бирже кандидат экономических наук связал с ошибкой аналитиков и действиями спекулянтов."Рост доллара по отношению к рублю связан с тем, что кризисные явления в США были просто переоценены аналитиками. Американская экономика обладает способностью к восстановлению, поэтому в итоге кризис был сглажен, но остались спекулянты. Они восприняли это как тренд на долгосрочное укрепление доллара по отношению к рублю", - заявил Беляев.По словам эксперта, это и определило значительное движение валюты вверх. "Эти большие скачки провоцируют новые действия. Но в конце концов стоимость достигает предела и падает вниз. Дальше происходит то, что называется корректировка. Но восстановления прежних позиций все равно не происходит. Тем не менее, это будет достаточно близко к начальному уровню", — заключил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Экономист назвала легкий способ начать копить деньгиПадение евро ослабило вооруженные силы ГерманииКак экономить на покупках и подарках к Новому году
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Сергей Жабин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, экономика, общество, совет эксперта, мнения, михаил беляев, курс доллара, курс валют, евро, доллар
Доллар растет: финансовый аналитик рассказал, нужно ли покупать валюту
Финансовый аналитик Беляев объяснил, почему не получится заработать на росте доллара
19:33 20.12.2022 (обновлено: 19:52 20.12.2022) СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым, Сергей Жабин.
Рост доллара на рынке валют – результат спекуляций на фоне ошибок аналитиков, поэтому скупать американские деньги в надежде заработать не стоит. Такой совет в комментарии РИА Новости Крым
дал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
По данным Московской биржи, курс доллара утром во вторник впервые с мая превысил отметку в 69 рублей. Евро тем временем достиг 73 рублей за единицу. Но спешить вкладывать свои деньги в валюту, по мнению финансового эксперта, не нужно, так как курс может стабилизировать еще до Нового года.
"Надежды простых людей сейчас быстренько вложить свои деньги в доллары и заработать являются несостоятельными. Нужно понимать, что покупать доллар придется по курсу продажи банка, что значительно выше, а потом "обращать" это в рубли по курсу покупки банка. И разница должна быть хотя бы на 10% ниже", — пояснил Беляев.
По словам аналитика, заработать на этом не получится. Нынешний спрос на валюту является ажиотажным, поэтому его пределы составят до 75 рублей за доллар, при этом в ближайшее время он снова вернется к отметке в 65-66 рублей, предупредил он.
"Для прибыли нужно более сильное укрепление доллара или падение рубля. Но никаких объективных данных, чтобы ожидать долгосрочных и трендовых изменений, сейчас нет. Это конъюнктурные явления", — объяснил финансовый эксперт.
Подобное "поведение" валюты на бирже кандидат экономических наук связал с ошибкой аналитиков и действиями спекулянтов.
"Рост доллара по отношению к рублю связан с тем, что кризисные явления в США были просто переоценены аналитиками. Американская экономика обладает способностью к восстановлению, поэтому в итоге кризис был сглажен, но остались спекулянты. Они восприняли это как тренд на долгосрочное укрепление доллара по отношению к рублю", - заявил Беляев.
По словам эксперта, это и определило значительное движение валюты вверх.
"Эти большие скачки провоцируют новые действия. Но в конце концов стоимость достигает предела и падает вниз. Дальше происходит то, что называется корректировка. Но восстановления прежних позиций все равно не происходит. Тем не менее, это будет достаточно близко к начальному уровню", — заключил эксперт.
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