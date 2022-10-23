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Падение евро ослабило вооруженные силы Германии – источник - РИА Новости Крым, 23.10.2022
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Падение евро ослабило вооруженные силы Германии – источник
Падение евро ослабило вооруженные силы Германии – источник - РИА Новости Крым, 23.10.2022
Падение евро ослабило вооруженные силы Германии – источник
Растущая инфляция и слабеющий евро вынуждают бундесвер существенно сократить перевооружение военной авиации и флота. Об этом со ссылкой на газету Handelsblatt... РИА Новости Крым, 23.10.2022
2022-10-23T10:15
2022-10-23T10:15
германия
армия и флот
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Растущая инфляция и слабеющий евро вынуждают бундесвер существенно сократить перевооружение военной авиации и флота. Об этом со ссылкой на газету Handelsblatt пишет РИА Новости.Уточняется, что из-за укрепления доллара и возросшей в еврозоне инфляции стоимость рассчитанных пяти и семилетних контрактов кратно увеличилась.Кроме того, высока вероятность сокращения покупки истребителей пятого поколения F-35. Их заказывали еще в докризисный период, но сильный доллар значительно удорожил импорт из США. Также почти каждую неделю урезаются планы по приобретению БМП Puma, на которые планировали потратить 304 миллиона евро.Подчеркивается, что для выполнения "пожеланий бундесвера недостаточно запланированных ста миллиардов евро". Для реализации планов по перевооружению Германии необходимо около 200 миллиардов евро, пишет издание со ссылкой на комментарий представителя военной промышленности.
https://crimea.ria.ru/20221017/v-es-utverdili-shestoy-transh-voennoy-pomoschi-ukraine-na-500-mln-evro-1124933529.html
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РИА Новости Крым
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германия, армия и флот, экономика
Падение евро ослабило вооруженные силы Германии – источник

Германия отказывается от программ перевооружения из-за слабого евро

10:15 23.10.2022
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкКурс евро впервые за четыре года превысил 90 рублей
Курс евро впервые за четыре года превысил 90 рублей - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Растущая инфляция и слабеющий евро вынуждают бундесвер существенно сократить перевооружение военной авиации и флота. Об этом со ссылкой на газету Handelsblatt пишет РИА Новости.
Уточняется, что из-за укрепления доллара и возросшей в еврозоне инфляции стоимость рассчитанных пяти и семилетних контрактов кратно увеличилась.

"В частности, речь идет о третьей серии корветов К130, новых самолетах Eurofighter в версии для радиоэлектронной борьбы, новых фрегатах, а также ​​новых самоходных гаубицах, которые должны быть заказаны взамен поставленных на Украину", – пишет издание со ссылкой на неназванных политиков и представителей оборонной промышленности.

Кроме того, высока вероятность сокращения покупки истребителей пятого поколения F-35. Их заказывали еще в докризисный период, но сильный доллар значительно удорожил импорт из США. Также почти каждую неделю урезаются планы по приобретению БМП Puma, на которые планировали потратить 304 миллиона евро.
Подчеркивается, что для выполнения "пожеланий бундесвера недостаточно запланированных ста миллиардов евро". Для реализации планов по перевооружению Германии необходимо около 200 миллиардов евро, пишет издание со ссылкой на комментарий представителя военной промышленности.
Денежные купюры и монеты разных стран - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 15:21
В ЕС утвердили шестой транш военной помощи Украине на 500 млн евро
 
ГерманияАрмия и флотЭкономика
 
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