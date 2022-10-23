https://crimea.ria.ru/20221023/padenie-evro-oslabilo-vooruzhennye-sily-germanii--istochnik-1125044572.html

Падение евро ослабило вооруженные силы Германии – источник

Падение евро ослабило вооруженные силы Германии – источник - РИА Новости Крым, 23.10.2022

Падение евро ослабило вооруженные силы Германии – источник

Растущая инфляция и слабеющий евро вынуждают бундесвер существенно сократить перевооружение военной авиации и флота. Об этом со ссылкой на газету Handelsblatt... РИА Новости Крым, 23.10.2022

2022-10-23T10:15

2022-10-23T10:15

2022-10-23T10:15

германия

армия и флот

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Растущая инфляция и слабеющий евро вынуждают бундесвер существенно сократить перевооружение военной авиации и флота. Об этом со ссылкой на газету Handelsblatt пишет РИА Новости.Уточняется, что из-за укрепления доллара и возросшей в еврозоне инфляции стоимость рассчитанных пяти и семилетних контрактов кратно увеличилась.Кроме того, высока вероятность сокращения покупки истребителей пятого поколения F-35. Их заказывали еще в докризисный период, но сильный доллар значительно удорожил импорт из США. Также почти каждую неделю урезаются планы по приобретению БМП Puma, на которые планировали потратить 304 миллиона евро.Подчеркивается, что для выполнения "пожеланий бундесвера недостаточно запланированных ста миллиардов евро". Для реализации планов по перевооружению Германии необходимо около 200 миллиардов евро, пишет издание со ссылкой на комментарий представителя военной промышленности.

https://crimea.ria.ru/20221017/v-es-utverdili-shestoy-transh-voennoy-pomoschi-ukraine-na-500-mln-evro-1124933529.html

германия

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германия, армия и флот, экономика