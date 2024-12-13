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Журналисты РИА Новости Крым получили премии "Журналист года" - РИА Новости Крым, 13.12.2024
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Журналисты РИА Новости Крым получили премии "Журналист года"
Журналисты РИА Новости Крым получили премии "Журналист года" - РИА Новости Крым, 13.12.2024
Журналисты РИА Новости Крым получили премии "Журналист года"
Журналисты сайта РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" стали победителями XI премии "Журналист года-2024". Торжественная церемония вручения ежегодной... РИА Новости Крым, 13.12.2024
2024-12-13T12:11
2024-12-13T13:33
журналист года
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журналистика
риа новости крым
международная медиагруппа "россия сегодня"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Журналисты сайта РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" стали победителями XI премии "Журналист года-2024". Торжественная церемония вручения ежегодной премии состоялась в пятницу в Совете министров республики, премию вручили министр внутренней политики, информации и связи Крыма Альберт Куршутов.Работы журналистов крымского подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" были представлены среди победителей в двух номинациях.В номинации "Интернет проект года" за спецпроект "10 лет Крымской весны: как изменился полуостров" отмечены шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Евгения Мартыненко и обозреватель Алексей Гончаров.Шеф-редактор радио "Спутник в Крыму" Светлана Калинина получила награду в номинации "Журналист года: радио"."Крымских журналистов отличает высокий профессионализм, талант и твердая патриотическая позиция, неравнодушие и точность оценок, понимание своей ответственности перед обществом. Работники СМИ многое делают для продвижения позитивного образа Крыма, помогают оперативно выявлять и решать проблемы, волнующие людей. И конечно, невозможно переоценить роль честной и объективной журналистики в отражении информационной агрессии, направленной против России и Крыма", - написал в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Журналисты РИА Новости Крым победили в конкурсе "Журналист года"Соцсети и фотограф РИА Новости Крым победили в конкурсе "Журналист года""Регион добрых дел": Крым победил во Всероссийском конкурсе добровольцев
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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журналист года, крым, журналистика, риа новости крым, международная медиагруппа "россия сегодня", новости крыма
Журналисты РИА Новости Крым получили премии "Журналист года"

Сотрудники РИА Новости Крым и "Спутник в Крыму" получили премии "Журналист года"

12:11 13.12.2024 (обновлено: 13:33 13.12.2024)
 
Шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Евгения Мартыненко и корреспондент Алексей Гончаров награждены в номинации "Интернет-проект года" за спецпроект "10 лет Крымской весны: как изменился полуостров"
Шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Евгения Мартыненко и корреспондент Алексей Гончаров награждены в номинации Интернет-проект года за спецпроект 10 лет Крымской весны: как изменился полуостров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Журналисты сайта РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" стали победителями XI премии "Журналист года-2024". Торжественная церемония вручения ежегодной премии состоялась в пятницу в Совете министров республики, премию вручили министр внутренней политики, информации и связи Крыма Альберт Куршутов.
Работы журналистов крымского подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" были представлены среди победителей в двух номинациях.
В номинации "Интернет проект года" за спецпроект "10 лет Крымской весны: как изменился полуостров" отмечены шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Евгения Мартыненко и обозреватель Алексей Гончаров.
Шеф-редактор радио "Спутник в Крыму" Светлана Калинина получила награду в номинации "Журналист года: радио".
Шеф-редактор радио "Спутник в Крыму" Светлана Калинина получила награду в номинации "Журналист года: радио"
Шеф-редактор радио Спутник в Крыму Светлана Калинина получила награду в номинации Журналист года: радио
Шеф-редактор радио "Спутник в Крыму" Светлана Калинина получила награду в номинации "Журналист года: радио"
"Крымских журналистов отличает высокий профессионализм, талант и твердая патриотическая позиция, неравнодушие и точность оценок, понимание своей ответственности перед обществом. Работники СМИ многое делают для продвижения позитивного образа Крыма, помогают оперативно выявлять и решать проблемы, волнующие людей. И конечно, невозможно переоценить роль честной и объективной журналистики в отражении информационной агрессии, направленной против России и Крыма", - написал в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.
© Галина АмарандоШеф-редактор радио "Спутник в Крыму" Светлана Калинина, руководитель подразделения Медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Елена Черышева, шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Евгения Мартыненко и корреспондент Алексей Гончаров
Журналист года
© Галина Амарандо
Шеф-редактор радио "Спутник в Крыму" Светлана Калинина, руководитель подразделения Медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Елена Черышева, шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Евгения Мартыненко и корреспондент Алексей Гончаров
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