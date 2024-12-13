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Журналисты РИА Новости Крым получили премии "Журналист года"

Журналисты РИА Новости Крым получили премии "Журналист года" - РИА Новости Крым, 13.12.2024

Журналисты РИА Новости Крым получили премии "Журналист года"

Журналисты сайта РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" стали победителями XI премии "Журналист года-2024". Торжественная церемония вручения ежегодной... РИА Новости Крым, 13.12.2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Журналисты сайта РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" стали победителями XI премии "Журналист года-2024". Торжественная церемония вручения ежегодной премии состоялась в пятницу в Совете министров республики, премию вручили министр внутренней политики, информации и связи Крыма Альберт Куршутов.Работы журналистов крымского подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" были представлены среди победителей в двух номинациях.В номинации "Интернет проект года" за спецпроект "10 лет Крымской весны: как изменился полуостров" отмечены шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Евгения Мартыненко и обозреватель Алексей Гончаров.Шеф-редактор радио "Спутник в Крыму" Светлана Калинина получила награду в номинации "Журналист года: радио"."Крымских журналистов отличает высокий профессионализм, талант и твердая патриотическая позиция, неравнодушие и точность оценок, понимание своей ответственности перед обществом. Работники СМИ многое делают для продвижения позитивного образа Крыма, помогают оперативно выявлять и решать проблемы, волнующие людей. И конечно, невозможно переоценить роль честной и объективной журналистики в отражении информационной агрессии, направленной против России и Крыма", - написал в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Журналисты РИА Новости Крым победили в конкурсе "Журналист года"Соцсети и фотограф РИА Новости Крым победили в конкурсе "Журналист года""Регион добрых дел": Крым победил во Всероссийском конкурсе добровольцев

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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