https://crimea.ria.ru/20221216/sotsseti-i-fotograf-ria-novosti-krym-pobedili-v-konkurse-zhurnalist-goda-1125937810.html
Соцсети и фотограф РИА Новости Крым победили в конкурсе "Журналист года"
Соцсети и фотограф РИА Новости Крым победили в конкурсе "Журналист года" - РИА Новости Крым, 16.12.2022
Соцсети и фотограф РИА Новости Крым победили в конкурсе "Журналист года"
Журналистов РИА Новости Крым в очередной раз признали лучшими в Крыму. В этом году премии сотрудниками СМИ и пресс-служб в Крыму вручается в девятый раз в... РИА Новости Крым, 16.12.2022
2022-12-16T13:52
2022-12-16T13:52
2022-12-16T14:06
новости крыма
крым
миа "россия сегодня"
журналист года
сергей аксенов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/10/1125931284_0:40:1620:951_1920x0_80_0_0_885f65f80cb6d3bed954af4baa57f19e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Журналистов РИА Новости Крым в очередной раз признали лучшими в Крыму. В этом году премии сотрудниками СМИ и пресс-служб в Крыму вручается в девятый раз в престижном региональном конкурсе "Журналист года", который проводит министерство информации и связи республики.Работы журналистов крымского подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" были представлены среди победителей в трех номинациях.Интернет-проекты РИА Новости Крым признаны лучшими в категории "Социальные медиа года". Это – телеграмм-канал РИА Новости Крым, страницы в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и Яндекс Дзен. Награду за работу отдела социальных сетей получила старший редактор отдела Екатерина Радионова.Собственный фотокорреспондент РИА Новости Крым Дмитрий Макеев стал победителем в номинации "Фотокорреспондент года" за серию репортажей о работе силовых подразделений, жизни людей на освобожденных территориях, работе медиков в "ковидных" госпиталях и другие, не менее яркие снимки.Награду "Легенда журналистики" члены жюри посмертно присудили руководителю подразделения Международной медиагруппы "Россия сегодня "в Крыму Светлане Бабаевой, трагически погибшей в октябре этого года.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/10/1125931284_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_437cd86249cb94fc437a5cada93fd927.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, крым, миа "россия сегодня", журналист года, сергей аксенов
Соцсети и фотограф РИА Новости Крым победили в конкурсе "Журналист года"
Журналисты РИА Новости Крым получили награды в трех номинациях конкурса "Журналист года"
13:52 16.12.2022 (обновлено: 14:06 16.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Журналистов РИА Новости Крым в очередной раз признали лучшими в Крыму. В этом году премии сотрудниками СМИ и пресс-служб в Крыму вручается в девятый раз в престижном региональном конкурсе "Журналист года", который проводит министерство информации и связи республики.
Работы журналистов крымского подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" были представлены среди победителей в трех номинациях.
Интернет-проекты РИА Новости Крым признаны лучшими в категории "Социальные медиа года". Это – телеграмм-канал РИА Новости Крым
, страницы в социальных сетях "ВКонтакте"
, "Одноклассники"
и Яндекс Дзен
. Награду за работу отдела социальных сетей получила старший редактор отдела Екатерина Радионова.
Собственный фотокорреспондент РИА Новости Крым Дмитрий Макеев стал победителем в номинации "Фотокорреспондент года" за серию репортажей о работе силовых подразделений, жизни людей на освобожденных территориях, работе медиков в "ковидных" госпиталях и другие, не менее яркие снимки.
Награду "Легенда журналистики" члены жюри посмертно присудили руководителю подразделения Международной медиагруппы "Россия сегодня "в Крыму Светлане Бабаевой
, трагически погибшей в октябре этого года.
"Могу с уверенностью и гордостью утверждать, что в российском Крыму честная и объективная журналистика, которая дает справедливую оценку всем событиям, происходящим в республике. Кроме того, именно благодаря журналистам мир узнает правду о российском Крыме", - отметил глава Республики Сергей Аксенов, характеризуя участников конкурса.