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Соцсети и фотограф РИА Новости Крым победили в конкурсе "Журналист года" - РИА Новости Крым, 16.12.2022
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Соцсети и фотограф РИА Новости Крым победили в конкурсе "Журналист года"
Соцсети и фотограф РИА Новости Крым победили в конкурсе "Журналист года" - РИА Новости Крым, 16.12.2022
Соцсети и фотограф РИА Новости Крым победили в конкурсе "Журналист года"
Журналистов РИА Новости Крым в очередной раз признали лучшими в Крыму. В этом году премии сотрудниками СМИ и пресс-служб в Крыму вручается в девятый раз в... РИА Новости Крым, 16.12.2022
2022-12-16T13:52
2022-12-16T14:06
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миа "россия сегодня"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Журналистов РИА Новости Крым в очередной раз признали лучшими в Крыму. В этом году премии сотрудниками СМИ и пресс-служб в Крыму вручается в девятый раз в престижном региональном конкурсе "Журналист года", который проводит министерство информации и связи республики.Работы журналистов крымского подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" были представлены среди победителей в трех номинациях.Интернет-проекты РИА Новости Крым признаны лучшими в категории "Социальные медиа года". Это – телеграмм-канал РИА Новости Крым, страницы в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и Яндекс Дзен. Награду за работу отдела социальных сетей получила старший редактор отдела Екатерина Радионова.Собственный фотокорреспондент РИА Новости Крым Дмитрий Макеев стал победителем в номинации "Фотокорреспондент года" за серию репортажей о работе силовых подразделений, жизни людей на освобожденных территориях, работе медиков в "ковидных" госпиталях и другие, не менее яркие снимки.Награду "Легенда журналистики" члены жюри посмертно присудили руководителю подразделения Международной медиагруппы "Россия сегодня "в Крыму Светлане Бабаевой, трагически погибшей в октябре этого года.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости крыма, крым, миа "россия сегодня", журналист года, сергей аксенов
Соцсети и фотограф РИА Новости Крым победили в конкурсе "Журналист года"

Журналисты РИА Новости Крым получили награды в трех номинациях конкурса "Журналист года"

13:52 16.12.2022 (обновлено: 14:06 16.12.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВручение премии победителям ежегодного конкурсу "Журналист года 2022"
Вручение премии победителям ежегодного конкурсу Журналист года 2022 - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Журналистов РИА Новости Крым в очередной раз признали лучшими в Крыму. В этом году премии сотрудниками СМИ и пресс-служб в Крыму вручается в девятый раз в престижном региональном конкурсе "Журналист года", который проводит министерство информации и связи республики.
Работы журналистов крымского подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" были представлены среди победителей в трех номинациях.
Интернет-проекты РИА Новости Крым признаны лучшими в категории "Социальные медиа года". Это – телеграмм-канал РИА Новости Крым, страницы в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и Яндекс Дзен. Награду за работу отдела социальных сетей получила старший редактор отдела Екатерина Радионова.
© РИА Новости КрымНаграду за работу отдела социальных сетей получила молодая журналистка агентства Екатерина Радионова
Награду за работу отдела социальных сетей получила молодая журналистка агентства Екатерина Радионова - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости Крым
Награду за работу отдела социальных сетей получила молодая журналистка агентства Екатерина Радионова
Собственный фотокорреспондент РИА Новости Крым Дмитрий Макеев стал победителем в номинации "Фотокорреспондент года" за серию репортажей о работе силовых подразделений, жизни людей на освобожденных территориях, работе медиков в "ковидных" госпиталях и другие, не менее яркие снимки.
Собственный фотокорреспондент РИА Новости Крым Дмитрий Макеев стал победителем в номинации "Фотокорреспондент года"
Собственный фотокорреспондент РИА Новости Крым Дмитрий Макеев стал победителем в номинации Фотокорреспондент года
Собственный фотокорреспондент РИА Новости Крым Дмитрий Макеев стал победителем в номинации "Фотокорреспондент года"
Награду "Легенда журналистики" члены жюри посмертно присудили руководителю подразделения Международной медиагруппы "Россия сегодня "в Крыму Светлане Бабаевой, трагически погибшей в октябре этого года.
"Могу с уверенностью и гордостью утверждать, что в российском Крыму честная и объективная журналистика, которая дает справедливую оценку всем событиям, происходящим в республике. Кроме того, именно благодаря журналистам мир узнает правду о российском Крыме", - отметил глава Республики Сергей Аксенов, характеризуя участников конкурса.
 
Новости КрымаКрымМИА "Россия сегодня"Журналист годаСергей Аксенов
 
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