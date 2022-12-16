https://crimea.ria.ru/20221216/sotsseti-i-fotograf-ria-novosti-krym-pobedili-v-konkurse-zhurnalist-goda-1125937810.html

Соцсети и фотограф РИА Новости Крым победили в конкурсе "Журналист года"

Соцсети и фотограф РИА Новости Крым победили в конкурсе "Журналист года" - РИА Новости Крым, 16.12.2022

Соцсети и фотограф РИА Новости Крым победили в конкурсе "Журналист года"

Журналистов РИА Новости Крым в очередной раз признали лучшими в Крыму. В этом году премии сотрудниками СМИ и пресс-служб в Крыму вручается в девятый раз в... РИА Новости Крым, 16.12.2022

2022-12-16T13:52

2022-12-16T13:52

2022-12-16T14:06

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крым

миа "россия сегодня"

журналист года

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Журналистов РИА Новости Крым в очередной раз признали лучшими в Крыму. В этом году премии сотрудниками СМИ и пресс-служб в Крыму вручается в девятый раз в престижном региональном конкурсе "Журналист года", который проводит министерство информации и связи республики.Работы журналистов крымского подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" были представлены среди победителей в трех номинациях.Интернет-проекты РИА Новости Крым признаны лучшими в категории "Социальные медиа года". Это – телеграмм-канал РИА Новости Крым, страницы в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и Яндекс Дзен. Награду за работу отдела социальных сетей получила старший редактор отдела Екатерина Радионова.Собственный фотокорреспондент РИА Новости Крым Дмитрий Макеев стал победителем в номинации "Фотокорреспондент года" за серию репортажей о работе силовых подразделений, жизни людей на освобожденных территориях, работе медиков в "ковидных" госпиталях и другие, не менее яркие снимки.Награду "Легенда журналистики" члены жюри посмертно присудили руководителю подразделения Международной медиагруппы "Россия сегодня "в Крыму Светлане Бабаевой, трагически погибшей в октябре этого года.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, миа "россия сегодня", журналист года, сергей аксенов