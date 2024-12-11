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Путин: искусственный интеллект поможет обработать вопросы на Прямой линии

Путин: искусственный интеллект поможет обработать вопросы на Прямой линии - РИА Новости Крым, 11.12.2024

Путин: искусственный интеллект поможет обработать вопросы на Прямой линии

Президент России Владимир Путин заявил, что возможности обработки данных посредством искусственного интеллекта к прямой линии не только облегчат его работу, но... РИА Новости Крым, 11.12.2024

2024-12-11T18:48

2024-12-11T18:48

2024-12-11T19:05

владимир путин (политик)

искусственный интеллект

новости

россия

наука и технологии

прямая линия с президентом

общество

москва

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что возможности обработки данных посредством искусственного интеллекта к прямой линии не только облегчат его работу, но и помогут ответить на вопросы людей. Об этом российский лидер сообщил на Международной конференции по искусственному интеллекту в Москве."Итоги года с Владимиром Путиным" выйдут в эфир 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Программа будет совмещать формат прямой линии и пресс-конференции.Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. Впервые к обработке вопросов был подключен искусственный интеллект. Он помогает обрабатывать массив различных данных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На прямую линию с Путиным поступило уже более 300 тысяч обращенийВопросы президенту на "Прямой линии": как их решили в Крыму за годШколу в Керчи спасли от разрушения после обращения к Путину

россия

москва

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), искусственный интеллект, новости, россия, наука и технологии, прямая линия с президентом, общество, москва