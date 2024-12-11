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Путин: искусственный интеллект поможет обработать вопросы на Прямой линии - РИА Новости Крым, 11.12.2024
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Путин: искусственный интеллект поможет обработать вопросы на Прямой линии
Путин: искусственный интеллект поможет обработать вопросы на Прямой линии - РИА Новости Крым, 11.12.2024
Путин: искусственный интеллект поможет обработать вопросы на Прямой линии
Президент России Владимир Путин заявил, что возможности обработки данных посредством искусственного интеллекта к прямой линии не только облегчат его работу, но... РИА Новости Крым, 11.12.2024
2024-12-11T18:48
2024-12-11T19:05
владимир путин (политик)
искусственный интеллект
новости
россия
наука и технологии
прямая линия с президентом
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что возможности обработки данных посредством искусственного интеллекта к прямой линии не только облегчат его работу, но и помогут ответить на вопросы людей. Об этом российский лидер сообщил на Международной конференции по искусственному интеллекту в Москве."Итоги года с Владимиром Путиным" выйдут в эфир 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Программа будет совмещать формат прямой линии и пресс-конференции.Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. Впервые к обработке вопросов был подключен искусственный интеллект. Он помогает обрабатывать массив различных данных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На прямую линию с Путиным поступило уже более 300 тысяч обращенийВопросы президенту на "Прямой линии": как их решили в Крыму за годШколу в Керчи спасли от разрушения после обращения к Путину
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владимир путин (политик), искусственный интеллект, новости, россия, наука и технологии, прямая линия с президентом, общество, москва
Путин: искусственный интеллект поможет обработать вопросы на Прямой линии

Путин: на Прямой линии обрабатывать данные поможет искусственный интеллект

18:48 11.12.2024 (обновлено: 19:05 11.12.2024)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в конференции по искусственному интеллекту
Президент Владимир Путин принял участие в конференции по искусственному интеллекту - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что возможности обработки данных посредством искусственного интеллекта к прямой линии не только облегчат его работу, но и помогут ответить на вопросы людей. Об этом российский лидер сообщил на Международной конференции по искусственному интеллекту в Москве.

"Это очень важно, и, действительно, не только мою работу облегчает. Что самое главное, вот такие возможности обработки данных, конечно, помогут дойти до очень многих людей, отреагировать на запросы людей. Уже становится понятно, на чем должно государство сконцентрировать свое внимание", – отметил глава государства.

"Итоги года с Владимиром Путиным" выйдут в эфир 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Программа будет совмещать формат прямой линии и пресс-конференции.
Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. Впервые к обработке вопросов был подключен искусственный интеллект. Он помогает обрабатывать массив различных данных.
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Владимир Путин (политик)Искусственный интеллектНовостиРоссияНаука и технологииПрямая линия с президентомОбществоМосква
 
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