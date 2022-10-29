https://crimea.ria.ru/20221029/luch-svety-ostanetsya-v-kazhdom-iz-nas-1125146757.html

Луч Светы останется в каждом из нас

Луч Светы останется в каждом из нас - РИА Новости Крым, 29.10.2022

Луч Светы останется в каждом из нас

Она совсем не вписывалась в стандарты. Стандарты руководителя и журналиста. Она была выше их. Когда чиновники видели в коридорах эту маленькую женщину в берцах... РИА Новости Крым, 29.10.2022

2022-10-29T08:06

2022-10-29T08:06

2022-10-29T10:59

утраты

миа "россия сегодня"

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Она совсем не вписывалась в стандарты. Стандарты руководителя и журналиста. Она была выше их. Когда чиновники видели в коридорах эту маленькую женщину в берцах и тельняшке, всерьез её никто не хотел воспринимать. И только после общения удивлялись — а откуда она всё знает: про их работу, про их косяки и не всегда лицеприятный образ мыслей. А она знала и не считала, что после пула президента и общения с Папой Римским работать в Крыму — это ссылка. А наоборот с гордостью носила на груди кулон с силуэтом полуострова, и пайту с ялтинским луком. Удивлялась региону, медлительным южанам, нашей крымской необязательности и расслабленности. И искренне любила наш край. В ней сочеталось несочетаемое: рукопашный бой и любовь к опере, знание экономики и восхищение балетом. Она не была интеллигентом, не лебезила, не просила, не склонялась перед сильными мира сего, но гордо несла свою коротко стриженную голову. И несмотря на маленький рост была выше нас всех. Называла себя либералом и презирала современных тех, кого этим словом называют сейчас в современной России — за их позицию нелюбви к своей стране. Где в этом узком теле помещалось огромное сердце, вмещающее жалость и любовь к людям, животным, родине? И любовь ее была деятельной: мало кто знал, сколько котов и собак она вылечила, сколько гуманитарки за свой счет отправила на передовую. Откуда она брала энергию? Письма по работе приходили от Светы и в 11 ночи, и в пять утра. Отпахав рабочую неделю, порой уходя с работы позже всех, в выходные она лезла в горы — на самые высокие скалы, где самые красивые виды… И от других требовала того же — отдачи, энергии, инициативы, драйва. Тащила за волосы, открывала способности. Она могла крепко приложить и тут же цитировать Шекспира в оригинале. Умеющая признавать свои ошибки перед подчиненными, любящая спорить, но всегда уважающая другое мнение. И со Светой всегда можно было быть спокойным за тыл. Твою спину она всегда прикрывала. Даже когда ты этого не просил. Мы тут, в редакции, очень стараемся не плакать. Свете бы это не понравилось.

https://crimea.ria.ru/20221029/vse-zovut-tebya-sveta-chinovniki-i-zhurnalisty-skorbyat-po-svetlane-babaevoy-1125148595.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, миа "россия сегодня"