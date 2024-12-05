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"Регион добрых дел": Крым победил во Всероссийском конкурсе добровольцев - РИА Новости Крым, 05.12.2024
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"Регион добрых дел": Крым победил во Всероссийском конкурсе добровольцев
"Регион добрых дел": Крым победил во Всероссийском конкурсе добровольцев - РИА Новости Крым, 05.12.2024
"Регион добрых дел": Крым победил во Всероссийском конкурсе добровольцев
Крымская команда победила во Всероссийском конкурсе поддержки добровольчества "Регион добрых дел", а волонтер Арсен Исмаилов стал финалистом международной... РИА Новости Крым, 05.12.2024
2024-12-05T08:34
2024-12-05T09:56
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Крымская команда победила во Всероссийском конкурсе поддержки добровольчества "Регион добрых дел", а волонтер Арсен Исмаилов стал финалистом международной премии за авторскую программу подготовки психологов для помощи бойцам СВО. Об этом в День добровольца (волонтера) сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Также в этом году одним из финалистов Международной премии #МЫВМЕСТЕ стал Арсен Исмаилов с проектом "Zащитникам Отечества". В рамках проекта была разработана уникальная авторская программа подготовки психологов для помощи бойцам и членам их семей, рассказал глава региона.Он подчеркнул, что на полуострове свою благородную миссию выполняют тысячи добровольцев на самых разных направлениях – от участия в поисково-спасательных операциях, донорства, патриотических акций до всесторонней поддержки воинов и отправки гуманитарных грузов жителям исторических регионов России, и поблагодарил каждого добровольцев за активную гражданскую позицию.В преддверии Международного дня добровольца, который в России отмечают 5 декабря, неравнодушные крымчане получили награды от руководства Мининформа РК, Фонда "Защитники Отечества" и Федерации независимых профсоюзов республики, а также памятные сувениры от РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму откроется центр подготовки волонтеров 80-летия ПобедыОбеды спецнаZначения: в Крыму волонтеры придумали супер-еду для фронтаПища духовная и телесная: как крымские писатели помогают фронту
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
сергей аксенов, новости крыма, крым, волонтеры крыма, добровольцы, конкурс, премия, общество
"Регион добрых дел": Крым победил во Всероссийском конкурсе добровольцев

Крым победил во Всероссийском конкурсе добровольцев "Регион добрых дел" – Аксенов

08:34 05.12.2024 (обновлено: 09:56 05.12.2024)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваКрымская команда победила во Всероссийском конкурсе "Регион добрых дел"
Крымская команда победила во Всероссийском конкурсе Регион добрых дел
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Крымская команда победила во Всероссийском конкурсе поддержки добровольчества "Регион добрых дел", а волонтер Арсен Исмаилов стал финалистом международной премии за авторскую программу подготовки психологов для помощи бойцам СВО. Об этом в День добровольца (волонтера) сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Республика Крым победила во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки добровольчества "Регион добрых дел", – сказано в сообщении.
Также в этом году одним из финалистов Международной премии #МЫВМЕСТЕ стал Арсен Исмаилов с проектом "Zащитникам Отечества". В рамках проекта была разработана уникальная авторская программа подготовки психологов для помощи бойцам и членам их семей, рассказал глава региона.
Он подчеркнул, что на полуострове свою благородную миссию выполняют тысячи добровольцев на самых разных направлениях – от участия в поисково-спасательных операциях, донорства, патриотических акций до всесторонней поддержки воинов и отправки гуманитарных грузов жителям исторических регионов России, и поблагодарил каждого добровольцев за активную гражданскую позицию.
В преддверии Международного дня добровольца, который в России отмечают 5 декабря, неравнодушные крымчане получили награды от руководства Мининформа РК, Фонда "Защитники Отечества" и Федерации независимых профсоюзов республики, а также памятные сувениры от РИА Новости Крым.
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Сергей АксеновНовости КрымаКрымВолонтеры КрымаДобровольцыКонкурсПремияОбщество
 
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