https://crimea.ria.ru/20241205/region-dobrykh-del-krym-pobedil-vo-vserossiyskom-konkurse-dobrovoltsev-1142387604.html

"Регион добрых дел": Крым победил во Всероссийском конкурсе добровольцев

"Регион добрых дел": Крым победил во Всероссийском конкурсе добровольцев - РИА Новости Крым, 05.12.2024

"Регион добрых дел": Крым победил во Всероссийском конкурсе добровольцев

Крымская команда победила во Всероссийском конкурсе поддержки добровольчества "Регион добрых дел", а волонтер Арсен Исмаилов стал финалистом международной... РИА Новости Крым, 05.12.2024

2024-12-05T08:34

2024-12-05T08:34

2024-12-05T09:56

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Крымская команда победила во Всероссийском конкурсе поддержки добровольчества "Регион добрых дел", а волонтер Арсен Исмаилов стал финалистом международной премии за авторскую программу подготовки психологов для помощи бойцам СВО. Об этом в День добровольца (волонтера) сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Также в этом году одним из финалистов Международной премии #МЫВМЕСТЕ стал Арсен Исмаилов с проектом "Zащитникам Отечества". В рамках проекта была разработана уникальная авторская программа подготовки психологов для помощи бойцам и членам их семей, рассказал глава региона.Он подчеркнул, что на полуострове свою благородную миссию выполняют тысячи добровольцев на самых разных направлениях – от участия в поисково-спасательных операциях, донорства, патриотических акций до всесторонней поддержки воинов и отправки гуманитарных грузов жителям исторических регионов России, и поблагодарил каждого добровольцев за активную гражданскую позицию.В преддверии Международного дня добровольца, который в России отмечают 5 декабря, неравнодушные крымчане получили награды от руководства Мининформа РК, Фонда "Защитники Отечества" и Федерации независимых профсоюзов республики, а также памятные сувениры от РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму откроется центр подготовки волонтеров 80-летия ПобедыОбеды спецнаZначения: в Крыму волонтеры придумали супер-еду для фронтаПища духовная и телесная: как крымские писатели помогают фронту

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, новости крыма, крым, волонтеры крыма, добровольцы, конкурс, премия, общество