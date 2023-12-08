https://crimea.ria.ru/20231208/zhurnalisty-ria-novosti-krym-pobedili-v-konkurse-zhurnalist-goda-1133406584.html

Журналисты РИА Новости Крым победили в конкурсе "Журналист года"

Журналисты РИА Новости Крым победили в конкурсе "Журналист года" - РИА Новости Крым, 08.12.2023

Журналисты РИА Новости Крым победили в конкурсе "Журналист года"

Сотрудники РИА Новости Крым получили награды на ежегодной премии "Журналист года". Награды получили Дмитрий Макеев и Сергей Георгиев, с первых дней освещавшие... РИА Новости Крым, 08.12.2023

2023-12-08T20:45

2023-12-08T20:45

2023-12-08T21:00

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журналист года

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Сотрудники РИА Новости Крым получили награды на ежегодной премии "Журналист года". Награды получили Дмитрий Макеев и Сергей Георгиев, с первых дней освещавшие СВО и жизнь в новых регионах России. Конкурс проводит министерство информации и связи республики.Работы журналистов крымского подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" были представлены среди победителей в трех номинациях. Собственный фотокорреспондент РИА Новости Крым Дмитрий Макеев и Сергей Георгиев стали лучшими в номинации "Военный корреспондент года". В номинации "Легенда журналистики" победил ведущий радио "Спутник в Крыму" Борис Левин. Лауреатом премии стала шеф-редактор Евгения Мартыненко.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

награды, новости крыма, международная медиагруппа "россия сегодня", журналист года, мининформ крыма