Журналисты РИА Новости Крым победили в конкурсе "Журналист года"
Журналисты РИА Новости Крым получили награды в трех номинациях конкурса "Журналист года"
20:45 08.12.2023 (обновлено: 21:00 08.12.2023)
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваПремия "Журналист года"
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Сотрудники РИА Новости Крым получили награды на ежегодной премии "Журналист года". Награды получили Дмитрий Макеев и Сергей Георгиев, с первых дней освещавшие СВО и жизнь в новых регионах России. Конкурс проводит министерство информации и связи республики.
Работы журналистов крымского подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" были представлены среди победителей в трех номинациях. Собственный фотокорреспондент РИА Новости Крым Дмитрий Макеев и Сергей Георгиев стали лучшими в номинации "Военный корреспондент года". В номинации "Легенда журналистики" победил ведущий радио "Спутник в Крыму" Борис Левин. Лауреатом премии стала шеф-редактор Евгения Мартыненко.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваПремия "Журналист года"
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Премия "Журналист года"
"Наши журналисты каждый день подтверждают свое звание настоящих бойцов информационного фронта. Многие выполняют задачи, связанные с риском для жизни. Благодаря профессионализму работников СМИ выстраивается коммуникация между органами власти и гражданами, а люди получают своевременную и объективную информацию", – написал в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.
© РИА Новости КрымПремия "Журналист года"
© РИА Новости Крым
Премия "Журналист года"