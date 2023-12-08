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Журналисты РИА Новости Крым победили в конкурсе "Журналист года" - РИА Новости Крым, 08.12.2023
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Журналисты РИА Новости Крым победили в конкурсе "Журналист года"
Журналисты РИА Новости Крым победили в конкурсе "Журналист года" - РИА Новости Крым, 08.12.2023
Журналисты РИА Новости Крым победили в конкурсе "Журналист года"
Сотрудники РИА Новости Крым получили награды на ежегодной премии "Журналист года". Награды получили Дмитрий Макеев и Сергей Георгиев, с первых дней освещавшие... РИА Новости Крым, 08.12.2023
2023-12-08T20:45
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награды
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Сотрудники РИА Новости Крым получили награды на ежегодной премии "Журналист года". Награды получили Дмитрий Макеев и Сергей Георгиев, с первых дней освещавшие СВО и жизнь в новых регионах России. Конкурс проводит министерство информации и связи республики.Работы журналистов крымского подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" были представлены среди победителей в трех номинациях. Собственный фотокорреспондент РИА Новости Крым Дмитрий Макеев и Сергей Георгиев стали лучшими в номинации "Военный корреспондент года". В номинации "Легенда журналистики" победил ведущий радио "Спутник в Крыму" Борис Левин. Лауреатом премии стала шеф-редактор Евгения Мартыненко.
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награды, новости крыма, международная медиагруппа "россия сегодня", журналист года, мининформ крыма
Журналисты РИА Новости Крым победили в конкурсе "Журналист года"

Журналисты РИА Новости Крым получили награды в трех номинациях конкурса "Журналист года"

20:45 08.12.2023 (обновлено: 21:00 08.12.2023)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваПремия "Журналист года"
Премия Журналист года
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Сотрудники РИА Новости Крым получили награды на ежегодной премии "Журналист года". Награды получили Дмитрий Макеев и Сергей Георгиев, с первых дней освещавшие СВО и жизнь в новых регионах России. Конкурс проводит министерство информации и связи республики.
Работы журналистов крымского подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" были представлены среди победителей в трех номинациях. Собственный фотокорреспондент РИА Новости Крым Дмитрий Макеев и Сергей Георгиев стали лучшими в номинации "Военный корреспондент года". В номинации "Легенда журналистики" победил ведущий радио "Спутник в Крыму" Борис Левин. Лауреатом премии стала шеф-редактор Евгения Мартыненко.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваПремия "Журналист года"
Премия Журналист года
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Премия "Журналист года"

"Наши журналисты каждый день подтверждают свое звание настоящих бойцов информационного фронта. Многие выполняют задачи, связанные с риском для жизни. Благодаря профессионализму работников СМИ выстраивается коммуникация между органами власти и гражданами, а люди получают своевременную и объективную информацию", – написал в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

© РИА Новости КрымПремия "Журналист года"
Премия Журналист года - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости Крым
Премия "Журналист года"
 
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