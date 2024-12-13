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Доходы иноагентов от вкладов и квартир предлагают зачислять на спецсчет

Доходы иноагентов от вкладов и квартир предлагают зачислять на спецсчет - РИА Новости Крым, 13.12.2024

Доходы иноагентов от вкладов и квартир предлагают зачислять на спецсчет

Депутаты Госдумы внесли поправку в законопроект об иноагентах, которая касается их доходов от вкладов и квартир. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав... РИА Новости Крым, 13.12.2024

2024-12-13T10:26

2024-12-13T10:26

2024-12-13T10:26

вячеслав володин

иноагенты

государственная дума рф

новости

доходы

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закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Депутаты Госдумы внесли поправку в законопроект об иноагентах, которая касается их доходов от вкладов и квартир. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.Он напомнил, что ранее уже были подготовлены и внесены поправки к законопроекту, который предусматривает контроль за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием."Изначально предлагалось зачислять доходы иностранного агента от творческой деятельности на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным для него или тех, кто перечисляет ему гонорар", - напомнил Володин.Законопроект депутаты Госдумы приняли в первом чтении 20 ноября.При этом в законопроекте указано, что возможность распоряжаться денежными средствами появится у иноагента только после отмены статуса иноагента."Те, кто предал нашу страну, не должны обогащаться за счёт её граждан и использовать заработанные в России средства против неё", - подчеркнул председатель Госдумы.Рассмотреть законопроект во втором чтении в Госдуме планируют 17 декабря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму общественники объявили "охоту" за книгами иноагентов в продажеПутин подписал закон о запрете иноагентам участвовать в выборахПредатели не должны зарабатывать в России – Михалков о правах иноагентов

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вячеслав володин, иноагенты, государственная дума рф, новости, доходы, россия, закон и право