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В Крыму общественники объявили "охоту" за книгами иноагентов в продаже

В Крыму общественники объявили "охоту" за книгами иноагентов в продаже - РИА Новости Крым, 18.11.2024

В Крыму общественники объявили "охоту" за книгами иноагентов в продаже

При Общественном совете (ОС) Симферополя создана рабочая группа для мониторинга книжных магазинов и выявления книг авторов, признанных иностранными агентами в... РИА Новости Крым, 18.11.2024

2024-11-18T21:52

2024-11-18T21:52

2024-11-18T21:52

иноагенты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. При Общественном совете (ОС) Симферополя создана рабочая группа для мониторинга книжных магазинов и выявления книг авторов, признанных иностранными агентами в России. С какой целью это делается, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель ОС крымской столицы Дмитрий Баранов.Идея создать такую рабочую группу пришла после общения с представителями местной писательской среды, которые делились впечатлениями о попадании на книжные полки произведений своих и чужих, рассказал Баранов.Баранов подчеркнул, что новосозданная рабочая группа – временная, и ее деятельность направлена не на авторов таких книг и не на борьбу с их произведениями. А на продавцов, которые должны соблюдать законодательство России, реализуя такую литературу."Мы все прекрасно понимаем, что автор в первую очередь в уста героев вкладывает свои мысли. Но суть этого мониторинга заключается не в оценке творчества – мы не влезаем в то, что человек пишет. И мы не ратуем за запрет продаж – люди должны с разными точками зрения знакомиться. Но есть требования федерального закона относительно того, как они должны маркироваться", – объяснил Баранов.Так, согласно законодательству, с 1 декабря 2022 года вся подобная книжная продукция должна находиться в запечатанном виде и в непрозрачной упаковке, на которой должна быть плашка о том, что произведение создано лицом, признанным иноагентом в РФ, сказал он.Кроме того, поскольку иноагенты не имеют права осуществлять просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних, то на их книгах должна быть маркировка "18+", добавил Баранов."То есть суть в том, чтобы человек, покупающий ту или иную книгу, понимал, кем она написана, кто этот человек с точки зрения законодательства", – отметил он.По словам Баранова, участники рабочей группы по выявлению книг иноагентов не ставят цели досадить продавцам – речь идет об информировании и необходимости соблюдать закон.Ранее крымский общественник, автор проекта "Крымский СМЕРШ" Александр Талипов и его соратники выступил с инициативой утвердить на законодательном уровне изображение флага России на автомобильных номерах, чтобы избавить "ждунов" от возможности публично себя пиарить, выступая против риторики страны. Идею поддержали в ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма.В начале ноября глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил, что эта "инициатива из народа" станет обязательной к выполнению: необходимые изменения в ГОСТ внесут до конца 2024 года.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал закон о запрете иноагентам участвовать в выборах"Ждун" из Ялты получил шесть лет за сотрудничество с СБУВ Крыму задержали шпиона украинских спецслужб

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иноагенты, новости крыма, крым, общество