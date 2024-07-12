В Крыму задержали шпиона украинских спецслужб
В Крыму задержали собиравшего сведения о военных украинского агента – ФСБ
10:03 12.07.2024 (обновлено: 10:14 12.07.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали в Крыму агента украинской военной разведки, который передавал в Киев сведения о дислокации подразделений российских войск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.
"Федеральной службой безопасности России задержан агент украинских спецслужб. В ходе проведенных мероприятий установлено, что гражданин Украины 1982 года рождения, находясь на территории Украины, привлечен к конфиденциальному сотрудничеству с главным управлением разведки минобороны Украины", - говорится в сообщении.
По заданию куратора мужчина передавал информацию о местах постоянной дислокации подразделений Вооруженных сил РФ на территории Республики Крым и Севастополя. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж".
Суд заключил злоумышленника под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
В июне Южный окружной военный суд вынес приговор двум агентам ГУР минобороны Украины, которые планировали совершить теракты против главы Крыма Сергея Аксенова, председателя парламента республики Владимира Константинова и главы администрации Ялты Янины Павленко. Одного из подсудимых приговорили к 10 годам тюрьмы и штрафу в размере 500 тысяч рублей. Другой фигурант получил 9,5 лет колонии строго режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме, а также ограничение свободы на полтора года и штраф в полмиллиона рублей.
В начале июня суд приговорил к шести годам колонии общего режима местного жителя, который передавал украинским спецслужбам сведения о социально-политической, экономической и военной обстановке на полуострове, а также выразил готовность совершать диверсии и теракты в регионе по заданию Киева.
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