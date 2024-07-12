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В Крыму задержали шпиона украинских спецслужб

В Крыму задержали шпиона украинских спецслужб - РИА Новости Крым, 12.07.2024

В Крыму задержали шпиона украинских спецслужб

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму агента украинской военной разведки, который передавал в Киев сведения о дислокации подразделений российских войск. Об этом... РИА Новости Крым, 12.07.2024

2024-07-12T10:03

2024-07-12T10:03

2024-07-12T10:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали в Крыму агента украинской военной разведки, который передавал в Киев сведения о дислокации подразделений российских войск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.По заданию куратора мужчина передавал информацию о местах постоянной дислокации подразделений Вооруженных сил РФ на территории Республики Крым и Севастополя. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж". Суд заключил злоумышленника под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.В июне Южный окружной военный суд вынес приговор двум агентам ГУР минобороны Украины, которые планировали совершить теракты против главы Крыма Сергея Аксенова, председателя парламента республики Владимира Константинова и главы администрации Ялты Янины Павленко. Одного из подсудимых приговорили к 10 годам тюрьмы и штрафу в размере 500 тысяч рублей. Другой фигурант получил 9,5 лет колонии строго режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме, а также ограничение свободы на полтора года и штраф в полмиллиона рублей.В начале июня суд приговорил к шести годам колонии общего режима местного жителя, который передавал украинским спецслужбам сведения о социально-политической, экономической и военной обстановке на полуострове, а также выразил готовность совершать диверсии и теракты в регионе по заданию Киева. Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ пресекла теракт на авианосце "Адмирал Кузнецов"Спецслужбы Украины попытались угнать российский бомбардировщик Ту-22М3"Ждун" из Ялты получил шесть лет за сотрудничество с СБУ

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, сбу (служба безопасности украины), новости крыма, шпионаж