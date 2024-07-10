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ФСБ пресекла теракт на авианосце "Адмирал Кузнецов"
ФСБ пресекла теракт на авианосце "Адмирал Кузнецов" - РИА Новости Крым, 10.07.2024
ФСБ пресекла теракт на авианосце "Адмирал Кузнецов"
ФСБ пресекла теракт на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске, задержан агент военной разведки Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 10.07.2024
2024-07-10T10:05
2024-07-10T10:05
2024-07-10T10:19
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
теракт
антитеррор
украина
вооруженные силы россии
вмф
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. ФСБ пресекла теракт на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске, задержан агент военной разведки Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.По данным ведомства, украинские спецслужбы пытались завербовать 24-летнего россиянина, который проходил службу на крейсере. В марте на связь с ним в WhatsАpp и Telegram вышел вербовщик, назвавшийся "Олегом" и предложил устроить теракт на корабле взамен на крупное вознаграждение и выезд заграницу, а также угрожая ответственностью за финансирование ВСУ по сфабрикованным основаниям. Офицер обратился в российские органы безопасности, после чего началась оперативная игра.Следственным отделением УФСБ России по Северному флоту в отношении куратора и иных неустановленных лиц возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 ("Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение преступления террористического характера") УК России, предусматривающей наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - уточнили в ФСБ.Киев при поддержке США и других стран НАТО наращивает усилия по совершению терактов и диверсий в России, пытается ослабить ресурсную поддержку ВС РФ и посеять панику среди населения, заявлял ранее председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников."Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" - авианесущий крейсер проекта 1143.5. на данный момент является единственным авианесущим кораблем в составе ВМФ России, флагманский корабль Северного флота.* Внесен в список террористов и экстремистов.Читайте также на РИА Новости Крым:Спецслужбы Украины попытались угнать российский бомбардировщик Ту-22М3Крымчанина приговорили к 12 годам за госизменуСевастополец по заданию СБУ пытался заминировать подъезд и убить военного
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, антитеррор, украина, вооруженные силы россии, вмф, новости, главное управление разведки украины (гур)
ФСБ пресекла теракт на авианосце "Адмирал Кузнецов"
Украинские спецслужбы пытались совершить теракт на российском авианосце "Адмирал Кузнецов"
10:05 10.07.2024 (обновлено: 10:19 10.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. ФСБ пресекла теракт на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске, задержан агент военной разведки Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечены попытки украинских спецслужб по совершению террористических актов на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в городе Мурманске", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, украинские спецслужбы пытались завербовать 24-летнего россиянина, который проходил службу на крейсере. В марте на связь с ним в WhatsАpp и Telegram вышел вербовщик, назвавшийся "Олегом" и предложил устроить теракт на корабле взамен на крупное вознаграждение и выезд заграницу, а также угрожая ответственностью за финансирование ВСУ по сфабрикованным основаниям. Офицер обратился в российские органы безопасности, после чего началась оперативная игра.
Для теракта украинский "куратор" отправил российскому военному компоненты для взрывчатки, при этом уверял, что всю операцию курирует лично глава ГУР Буданов*. Украинским спецслужбам передали запись с инсценировкой теракта на крейсере, после чего куратор на связь выходить перестал.
Следственным отделением УФСБ России по Северному флоту в отношении куратора и иных неустановленных лиц возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 ("Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение преступления террористического характера") УК России, предусматривающей наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - уточнили в ФСБ.
Киев при поддержке США и других стран НАТО наращивает усилия по совершению терактов
и диверсий в России, пытается ослабить ресурсную поддержку ВС РФ и посеять панику среди населения, заявлял ранее председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников.
"Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" - авианесущий крейсер проекта 1143.5. на данный момент является единственным авианесущим кораблем в составе ВМФ России, флагманский корабль Северного флота.
* Внесен в список террористов и экстремистов.
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