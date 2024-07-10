https://crimea.ria.ru/20240710/fsb-predotvratila-popytku-terakta-na-avianostse-admiral-kuznetsov-1138730226.html

ФСБ пресекла теракт на авианосце "Адмирал Кузнецов"

ФСБ пресекла теракт на авианосце "Адмирал Кузнецов" - РИА Новости Крым, 10.07.2024

ФСБ пресекла теракт на авианосце "Адмирал Кузнецов"

ФСБ пресекла теракт на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске, задержан агент военной разведки Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 10.07.2024

2024-07-10T10:05

2024-07-10T10:05

2024-07-10T10:19

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

теракт

антитеррор

украина

вооруженные силы россии

вмф

новости

главное управление разведки украины (гур)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. ФСБ пресекла теракт на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске, задержан агент военной разведки Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.По данным ведомства, украинские спецслужбы пытались завербовать 24-летнего россиянина, который проходил службу на крейсере. В марте на связь с ним в WhatsАpp и Telegram вышел вербовщик, назвавшийся "Олегом" и предложил устроить теракт на корабле взамен на крупное вознаграждение и выезд заграницу, а также угрожая ответственностью за финансирование ВСУ по сфабрикованным основаниям. Офицер обратился в российские органы безопасности, после чего началась оперативная игра.Следственным отделением УФСБ России по Северному флоту в отношении куратора и иных неустановленных лиц возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 ("Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение преступления террористического характера") УК России, предусматривающей наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - уточнили в ФСБ.Киев при поддержке США и других стран НАТО наращивает усилия по совершению терактов и диверсий в России, пытается ослабить ресурсную поддержку ВС РФ и посеять панику среди населения, заявлял ранее председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников."Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" - авианесущий крейсер проекта 1143.5. на данный момент является единственным авианесущим кораблем в составе ВМФ России, флагманский корабль Северного флота.* Внесен в список террористов и экстремистов.Читайте также на РИА Новости Крым:Спецслужбы Украины попытались угнать российский бомбардировщик Ту-22М3Крымчанина приговорили к 12 годам за госизменуСевастополец по заданию СБУ пытался заминировать подъезд и убить военного

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, антитеррор, украина, вооруженные силы россии, вмф, новости, главное управление разведки украины (гур)