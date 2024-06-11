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Диверсии и теракты в России происходят при поддержке США и НАТО – ФСБ
Диверсии и теракты в России происходят при поддержке США и НАТО – ФСБ - РИА Новости Крым, 11.06.2024
Диверсии и теракты в России происходят при поддержке США и НАТО – ФСБ
Киев при поддержке США и других стран НАТО наращивает усилия по совершению терактов и диверсий в России, пытается ослабить ресурсную поддержку ВС РФ и посеять... РИА Новости Крым, 11.06.2024
2024-06-11T12:52
2024-06-11T12:52
2024-06-11T12:52
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости
александр бортников
россия
безопасность
антитеррор
задержание диверсантов и шпионов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Киев при поддержке США и других стран НАТО наращивает усилия по совершению терактов и диверсий в России, пытается ослабить ресурсную поддержку ВС РФ и посеять панику среди населения. Об этом в ходе заседания сказал председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников.Во вторник в Москве под руководством Бортникова прошло заседание Национального антитеррористического комитета, в ходе которого были рассмотрены вопросы профилактики террористических угроз в ЦФО и меры по повышению ее эффективности в условиях специальной военной операции.Уточняется, что неонацистские вооруженные формирования и ДРГ не оставляют попыток проникнуть в приграничные с Украиной регионы. Также ведется поиск и вербовка тех, кто согласен пойти на преступление, в том числе среди трудовых мигрантов.В начале июня сотрудники УФСБ задержали россиянина с самодельным взрывным устройством, с помощью которого он планировал подорвать железнодорожные пути в Белгородской области, возбуждено уголовное дело. Гражданин Франции был задержан в Москве по подозрению в шпионаже. А житель Ялты приговорен к заключению и крупному штрафу за сотрудничество со службой безопасности Украины и передачу данных об обстановке на полуострове.Читайте также на РИА Новости Крым:Главные заявления директора ФСБ России Бортникова в БишкекеВ Крыму арестовали участника незаконного нацбатаРазвожаев оценил уровень борьбы с диверсиями в Севастополе
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, александр бортников, россия, безопасность, антитеррор, задержание диверсантов и шпионов
Диверсии и теракты в России происходят при поддержке США и НАТО – ФСБ
Противник при поддержке США наращивает силы для терактов и диверсий в России – Бортников
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Киев при поддержке США и других стран НАТО наращивает усилия по совершению терактов и диверсий в России, пытается ослабить ресурсную поддержку ВС РФ и посеять панику среди населения. Об этом в ходе заседания сказал председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников.
Во вторник в Москве под руководством Бортникова прошло заседание Национального антитеррористического комитета, в ходе которого были рассмотрены вопросы профилактики террористических угроз в ЦФО и меры по повышению ее эффективности в условиях специальной военной операции.
"В своем выступлении председатель НАК отметил, что противник при поддержке США и других стран НАТО наращивает усилия по совершению терактов и диверсий на территории России, пытаясь ослабить ресурсную поддержку российской армии и спровоцировать панические настроения среди населения", – говорится в сообщении Информационного центра комитета.
Уточняется, что неонацистские вооруженные формирования и ДРГ не оставляют попыток проникнуть в приграничные с Украиной регионы. Также ведется поиск и вербовка тех, кто согласен пойти на преступление, в том числе среди трудовых мигрантов.
В начале июня сотрудники УФСБ задержали россиянина
с самодельным взрывным устройством, с помощью которого он планировал подорвать железнодорожные пути в Белгородской области, возбуждено уголовное дело. Гражданин Франции был задержан в Москве по подозрению в шпионаже
. А житель Ялты приговорен к заключению и крупному штрафу
за сотрудничество со службой безопасности Украины и передачу данных об обстановке на полуострове.
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