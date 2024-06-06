https://crimea.ria.ru/20240606/fsb-predotvratila-diversiyu-na-zheleznoy-doroge-v-belgorodskoy-oblasti-1137915153.html

ФСБ предотвратила диверсию на железной дороге в Белгородской области

ФСБ предотвратила диверсию на железной дороге в Белгородской области - РИА Новости Крым, 06.06.2024

ФСБ предотвратила диверсию на железной дороге в Белгородской области

Сотрудники УФСБ задержали россиянина с самодельным взрывным устройством, с помощью которого он планировал подорвать железнодорожные пути в Белгородской области, РИА Новости Крым, 06.06.2024

2024-06-06T17:02

2024-06-06T17:02

2024-06-06T17:07

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

белгородская область

безопасность

железная дорога

теракт

диверсия

происшествия

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Сотрудники УФСБ задержали россиянина с самодельным взрывным устройством, с помощью которого он планировал подорвать железнодорожные пути в Белгородской области, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального УФСБ.По данным ведомства, фигурант незаконно приобрел взрывное устройство и планировал совершить подрыв железнодорожных путей, проходящих по территории Белгородской области. Его преступная деятельность была своевременно пресечена сотрудниками регионального УФСБ.Отмечается, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном приобретении взрывчатых веществ и подготовке к совершению диверсии. Санкции этих статей предусматривают до 20 лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ раскрыла агентурную группу украинских спецслужб в СевастополеРакетный удар по поезду: диверсанты рассказали о попытке теракта в КрымуСерия терактов на ж/д транспорте предотвращена в Крыму - ФСБ

https://crimea.ria.ru/20240606/dvukh-krymchan-osudili-za-podgotovku-terakta-v-pravoslavnom-khrame-1137906671.html

белгородская область

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2024

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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), белгородская область, безопасность, железная дорога, теракт, диверсия, происшествия, россия, новости